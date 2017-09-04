Валерий Шувалов | C мечтой о солнце

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ЭТИМ ЛЕТОМ

Не сказать, чтоб очень жарко.

Поздний вечер за окном.

От судьбы не жду подарков,

хоть порою зябко, но

всё ж не греюсь, как другие,

у потухшего огня:

упражненья в ностальгии,

видит Бог, не для меня.

C МЕЧТОЙ О СОЛНЦЕ

Ты волен – верь или не верь,

но знаю я одно:

природа, изгнанная в дверь,

ворвётся сквозь окно!

И сколько б ни было нам лет,

благословляем мы рассвет,

мечтая вслух о том, что солнце

и нам однажды улыбнётся

1917-й

Размеренно шествует время,

скрипя, по спирали идёт,

но вот обезумевшим зверем

ворвался в столетие год,

когда в опустевшей столице,

где гневом вскипала река,

в немыслимых муках родился

ребёнок с лицом старика.

ВЕК ХХI-й

Порой мне казалось,

не выдержат нервы,

но жизнь продолжалась –

и век двадцать первый

идёт по планете –

жесток и раним,

а мы, словно дети,

шагаем за ним.

ПАРОВОЗ

Умилителен до слёз

допотопный паровоз

с вертикальною трубой,

что ведёт нас за собой,

как и в прошлые года,

по дороге в никуда…

МАРАФОН

С незапамятных времён

жизнь – не спринт, а марафон.

Начиная бег свой в даль,

встретим радость и печаль,

и проклятия врагов

(что поделать, мир таков!).

Главное же, тем не менее, –

запастись долготерпеньем,

точно взвесить шансы – и

не сходить с дистанции…

ПОД АРЕСТОМ

Пойло с привкусом полыни…

Я сказал себе: «Отныне

этот ящик мне не нужен –

без него не будет хуже!»

Сей бесславный артефакт

впал в немилость – это факт,

став на демона похож,

сея ненависть и ложь;

и хоть я не радикал –

я его замуровал,

заложив, как некий трон,

книгами со всех сторон.

И теперь он под арестом:

только там ему и место!

ВЫЗОВ

Ну, к чему все эти речи? –

Понял я на склоне лет:

жизнь – клубок противоречий,

не на всё в ней есть ответ.

И она полна сюрпризов,

не сводимых лишь к судьбе…

Для меня стихи – как вызов,

вызов самому себе!

Валерий Шувалов

2017 г.