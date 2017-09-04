Валерий Шувалов | C мечтой о солнце

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ЭТИМ ЛЕТОМ
Не сказать, чтоб очень жарко.
Поздний вечер за окном.
От судьбы не жду подарков,
хоть порою зябко, но
всё ж не греюсь, как другие,
у потухшего огня:
упражненья в ностальгии,
видит Бог, не для меня.
C МЕЧТОЙ О СОЛНЦЕ
Ты волен – верь или не верь,
но знаю я одно:
природа, изгнанная в дверь,
ворвётся сквозь окно!
И сколько б ни было нам лет,
благословляем мы рассвет,
мечтая вслух о том, что солнце
и нам однажды улыбнётся
1917-й
Размеренно шествует время,
скрипя, по спирали идёт,
но вот обезумевшим зверем
ворвался в столетие год,
когда в опустевшей столице,
где гневом вскипала река,
в немыслимых муках родился
ребёнок с лицом старика.
ВЕК ХХI-й
Порой мне казалось,
не выдержат нервы,
но жизнь продолжалась –
и век двадцать первый
идёт по планете –
жесток и раним,
а мы, словно дети,
шагаем за ним.
ПАРОВОЗ
Умилителен до слёз
допотопный паровоз
с вертикальною трубой,
что ведёт нас за собой,
как и в прошлые года,
по дороге в никуда…
МАРАФОН
С незапамятных времён
жизнь – не спринт, а марафон.
Начиная бег свой в даль,
встретим радость и печаль,
и проклятия врагов
(что поделать, мир таков!).
Главное же, тем не менее, –
запастись долготерпеньем,
точно взвесить шансы – и
не сходить с дистанции…
ПОД АРЕСТОМ
Пойло с привкусом полыни…
Я сказал себе: «Отныне
этот ящик мне не нужен –
без него не будет хуже!»
Сей бесславный артефакт
впал в немилость – это факт,
став на демона похож,
сея ненависть и ложь;
и хоть я не радикал –
я его замуровал,
заложив, как некий трон,
книгами со всех сторон.
И теперь он под арестом:
только там ему и место!
ВЫЗОВ
Ну, к чему все эти речи? –
Понял я на склоне лет:
жизнь – клубок противоречий,
не на всё в ней есть ответ.
И она полна сюрпризов,
не сводимых лишь к судьбе…
Для меня стихи – как вызов,
вызов самому себе!
Валерий Шувалов
2017 г.