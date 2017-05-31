Валерий С. Коган | Чикаго … «обжигает»

… Июнь в Чикаго не причислишь — к «благодати».

От Солнца жаркого – «укрытья» … не сыскать:

Нужна решимость, а терпенья — «гОстю» хватит,

Чтобы — «обиженным погодою» … не стать.

Вне Озера — «живым» остаться как?

Вода – спасает: охлаждает … раскалённый

……………………………………… «пыл».

Не вспомнишь сразу, где ты раньше … жил,

И обходился – без «ласкающих ветров»,

……………………………………… чудак?

Чикаго знаменит как город –

……………………………….«на Семи ветрах».

Внушает – «уваженье» Он. Не только … «страх»

Своею необычною — «ОсОбой»:

Сплошной – «Модерн». На всё глядим мы – «в оба» …

ТвОрений нету, в Мире им подобных;

Они – «скопление» … М е м О р и а л о в:

Шедевров «зодчих» – круглых, искрИвлённых,

……………………………………… «ровных»…

Любому городу — лишь одного … «хватало» б.

… А здесь — не устаёшь … «считать» их взглядом,

И, пусть, в июне — нестерпимо жарко,

Внушать любовь к Чикаго – мне не надо:

Чикаго, без сомненья, — «город — сказка»,

……….xотя и нет в нём — … «Триумфальной Арки».

Ваш ВСК

Фото автора