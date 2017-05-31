Валерий С. Коган | Чикаго … «обжигает»

… Июнь в Чикаго не причислишь — к «благодати».
От Солнца жаркого – «укрытья» … не сыскать:
Нужна решимость, а терпенья — «гОстю» хватит,
Чтобы — «обиженным погодою» … не стать.
Вне Озера — «живым» остаться как?
Вода – спасает: охлаждает … раскалённый
……………………………………… «пыл».
Не вспомнишь сразу, где ты раньше … жил,
И обходился – без «ласкающих ветров»,
……………………………………… чудак?
Чикаго знаменит как город –
……………………………….«на Семи ветрах».
Внушает – «уваженье» Он. Не только … «страх»
Своею необычною — «ОсОбой»:
Сплошной – «Модерн». На всё глядим мы – «в оба» …
ТвОрений нету, в Мире им подобных;
Они – «скопление» … М е м О р и а л о в:
Шедевров «зодчих» – круглых, искрИвлённых,
……………………………………… «ровных»…
Любому городу — лишь одного … «хватало» б.
… А здесь — не устаёшь … «считать» их взглядом,
И, пусть, в июне — нестерпимо жарко,
Внушать любовь к Чикаго – мне не надо:
Чикаго, без сомненья, — «город — сказка»,
……….xотя и нет в нём — … «Триумфальной Арки».
Ваш ВСК
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