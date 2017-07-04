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Валерий Шувалов | Стихи о поэтах и поэзии

04.07.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Валерий Шувалов
Валерий Шувалов

Коротко об авторе

Шувалов Валерий Игоревич, родился и живёт в Москве. Филолог-германист, профессор МПГУ. Автор четырёх поэтических сборников, а также поэтических переводов с английского и немецкого. Член РСП.

Стихи о поэтах и поэзии

ПОЭЗИЯ

Поэзии крылатый дух,
как душу с бренным телом,
соединяет знак и звук –
таинственно и смело.

Она, изящна и строга,
нас заставляет верить,
что страсти
………….. свойственны богам
в высокой мере.

ПОЭТ БЕЗ БЛОКНОТА

Поэт без блокнота,
скажу наперёд,
как Нельсон без флота
иль Моцарт без нот;
как Цезарь без Брута
иль книга без строк…
Короче, как будто
без рук и без ног.

Т Е Б Е

Угол ближний, угол дальний…
Стих доносит нам сквозь тьму
сразу несколько посланий,
не сводимых к одному.

И, наверно, нет желанней
ощущенья, хоть убей,
что одно из тех посланий
предназначено тебе…

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШИ

Подтвердить всегда готов:
свято верю в силу слов,
не меняя свой маршрут,
и поэтому – пишу!

Тот, кто пишет, знает сам:
для души стихи бальзам.
Но добавлю, что, похоже,
для читающего – тоже.

АЛЬЯНС С МУЗОЙ

Кто с Музой заключил альянс,
раскладывая слов пасьянс –
и тем уже борясь со злом,
не станет никогда рабом!

Поэту, что забыл покой,
увлекшись смелою строкой,
поверят, поздно или рано,
скорее, чем политикану.

ПЕРО ОСТРЕЕ ТОПОРА !

В поэзию не входят сонно,
с душой почти опустошённой –
в неё врываются стремглав,
причём отнюдь не для забав.

Стих есть, по сути, столкновенье
противоборствующих сил –
как если б ты одновременно
и ненавидел, и любил.

Так будет, есть и было встарь:
поэт – почти всегда бунтарь,
и нам давно понять пора:
перо острее топора!

УСКОЛЬЗАЮЩИЙ СМЫСЛ

Ночью вижу образ некий:
фонари, но без аптеки –
и пока Луна зависла,
продолжаю поиск смысла.
Только он через минуту
ускользает почему-то –
и всплывают одиноко
снова те же строки Блока…

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

Гордый взгляд, лихая стать…
Он нас научил читать
и любить своих поэтов –
без купюр и без запретов.
Заполняя стадионы,
выпуская книжек тонны,
он, преодолев беспечность,
получил свой пропуск в вечность,
и теперь он в мыслях с нами –
где-то там, за облаками…

ПРОЩАЙ, ПОЭТ !

Е. Е.

Проходил за годом год,
думал я сначала:
он нас всех переживёт…
Но его не стало.

Не теряя мысли нить,
не впадая в бред –
столько нам не сочинить
и за сотню лет!

Не забыв ни слёз, ни бед,
что принёс нам век,
он был больше, чем поэт, –
он был человек!

Мастер ямба и хорея,
стихотворный гений…
Нет ни Беллы, ни Андрея,
вот и нет Евгения.

Бог придумал цифру три,
видно, не случайно…
Кто бы что ни говорил –
на душе печально.

2.04.2017

РАБОТА

Стихи – это та же работа,
когда, до десятого пота
слова исступлённо грызя,
ты пишешь до рези в глазах.

А если не верите мне вы,
тогда, без упрёка и гнева,
давайте меняться местами –
садитесь, попробуйте сами!

СИЛЬНЕЕ ДОГМ

Набралось стихов не мало,
и все разные они:
нет ни точки, ни финала –
многоточия одни.
В них вселенная иная –
для души уютный дом…
И одно я точно знаю:
стих сильнее всяких догм!

2009 – 2017 гг.

В. Шувалов (Москва)

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