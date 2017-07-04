Валерий Шувалов | Стихи о поэтах и поэзии

Коротко об авторе
Шувалов Валерий Игоревич, родился и живёт в Москве. Филолог-германист, профессор МПГУ. Автор четырёх поэтических сборников, а также поэтических переводов с английского и немецкого. Член РСП.
Стихи о поэтах и поэзии
ПОЭЗИЯ
Поэзии крылатый дух,
как душу с бренным телом,
соединяет знак и звук –
таинственно и смело.
Она, изящна и строга,
нас заставляет верить,
что страсти
………….. свойственны богам
в высокой мере.
ПОЭТ БЕЗ БЛОКНОТА
Поэт без блокнота,
скажу наперёд,
как Нельсон без флота
иль Моцарт без нот;
как Цезарь без Брута
иль книга без строк…
Короче, как будто
без рук и без ног.
Т Е Б Е
Угол ближний, угол дальний…
Стих доносит нам сквозь тьму
сразу несколько посланий,
не сводимых к одному.
И, наверно, нет желанней
ощущенья, хоть убей,
что одно из тех посланий
предназначено тебе…
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШИ
Подтвердить всегда готов:
свято верю в силу слов,
не меняя свой маршрут,
и поэтому – пишу!
Тот, кто пишет, знает сам:
для души стихи бальзам.
Но добавлю, что, похоже,
для читающего – тоже.
АЛЬЯНС С МУЗОЙ
Кто с Музой заключил альянс,
раскладывая слов пасьянс –
и тем уже борясь со злом,
не станет никогда рабом!
Поэту, что забыл покой,
увлекшись смелою строкой,
поверят, поздно или рано,
скорее, чем политикану.
ПЕРО ОСТРЕЕ ТОПОРА !
В поэзию не входят сонно,
с душой почти опустошённой –
в неё врываются стремглав,
причём отнюдь не для забав.
Стих есть, по сути, столкновенье
противоборствующих сил –
как если б ты одновременно
и ненавидел, и любил.
Так будет, есть и было встарь:
поэт – почти всегда бунтарь,
и нам давно понять пора:
перо острее топора!
УСКОЛЬЗАЮЩИЙ СМЫСЛ
Ночью вижу образ некий:
фонари, но без аптеки –
и пока Луна зависла,
продолжаю поиск смысла.
Только он через минуту
ускользает почему-то –
и всплывают одиноко
снова те же строки Блока…
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
Гордый взгляд, лихая стать…
Он нас научил читать
и любить своих поэтов –
без купюр и без запретов.
Заполняя стадионы,
выпуская книжек тонны,
он, преодолев беспечность,
получил свой пропуск в вечность,
и теперь он в мыслях с нами –
где-то там, за облаками…
ПРОЩАЙ, ПОЭТ !
Е. Е.
Проходил за годом год,
думал я сначала:
он нас всех переживёт…
Но его не стало.
Не теряя мысли нить,
не впадая в бред –
столько нам не сочинить
и за сотню лет!
Не забыв ни слёз, ни бед,
что принёс нам век,
он был больше, чем поэт, –
он был человек!
Мастер ямба и хорея,
стихотворный гений…
Нет ни Беллы, ни Андрея,
вот и нет Евгения.
Бог придумал цифру три,
видно, не случайно…
Кто бы что ни говорил –
на душе печально.
2.04.2017
РАБОТА
Стихи – это та же работа,
когда, до десятого пота
слова исступлённо грызя,
ты пишешь до рези в глазах.
А если не верите мне вы,
тогда, без упрёка и гнева,
давайте меняться местами –
садитесь, попробуйте сами!
СИЛЬНЕЕ ДОГМ
Набралось стихов не мало,
и все разные они:
нет ни точки, ни финала –
многоточия одни.
В них вселенная иная –
для души уютный дом…
И одно я точно знаю:
стих сильнее всяких догм!
2009 – 2017 гг.
В. Шувалов (Москва)