Валерий Шувалов | Стихи о поэтах и поэзии

Коротко об авторе

Шувалов Валерий Игоревич, родился и живёт в Москве. Филолог-германист, профессор МПГУ. Автор четырёх поэтических сборников, а также поэтических переводов с английского и немецкого. Член РСП.

Стихи о поэтах и поэзии

ПОЭЗИЯ

Поэзии крылатый дух,

как душу с бренным телом,

соединяет знак и звук –

таинственно и смело.

Она, изящна и строга,

нас заставляет верить,

что страсти

………….. свойственны богам

в высокой мере.

ПОЭТ БЕЗ БЛОКНОТА

Поэт без блокнота,

скажу наперёд,

как Нельсон без флота

иль Моцарт без нот;

как Цезарь без Брута

иль книга без строк…

Короче, как будто

без рук и без ног.

Т Е Б Е

Угол ближний, угол дальний…

Стих доносит нам сквозь тьму

сразу несколько посланий,

не сводимых к одному.

И, наверно, нет желанней

ощущенья, хоть убей,

что одно из тех посланий

предназначено тебе…

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШИ

Подтвердить всегда готов:

свято верю в силу слов,

не меняя свой маршрут,

и поэтому – пишу!

Тот, кто пишет, знает сам:

для души стихи бальзам.

Но добавлю, что, похоже,

для читающего – тоже.

АЛЬЯНС С МУЗОЙ

Кто с Музой заключил альянс,

раскладывая слов пасьянс –

и тем уже борясь со злом,

не станет никогда рабом!

Поэту, что забыл покой,

увлекшись смелою строкой,

поверят, поздно или рано,

скорее, чем политикану.

ПЕРО ОСТРЕЕ ТОПОРА !

В поэзию не входят сонно,

с душой почти опустошённой –

в неё врываются стремглав,

причём отнюдь не для забав.

Стих есть, по сути, столкновенье

противоборствующих сил –

как если б ты одновременно

и ненавидел, и любил.

Так будет, есть и было встарь:

поэт – почти всегда бунтарь,

и нам давно понять пора:

перо острее топора!

УСКОЛЬЗАЮЩИЙ СМЫСЛ

Ночью вижу образ некий:

фонари, но без аптеки –

и пока Луна зависла,

продолжаю поиск смысла.

Только он через минуту

ускользает почему-то –

и всплывают одиноко

снова те же строки Блока…

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

Гордый взгляд, лихая стать…

Он нас научил читать

и любить своих поэтов –

без купюр и без запретов.

Заполняя стадионы,

выпуская книжек тонны,

он, преодолев беспечность,

получил свой пропуск в вечность,

и теперь он в мыслях с нами –

где-то там, за облаками…

ПРОЩАЙ, ПОЭТ !

Е. Е.

Проходил за годом год,

думал я сначала:

он нас всех переживёт…

Но его не стало.

Не теряя мысли нить,

не впадая в бред –

столько нам не сочинить

и за сотню лет!

Не забыв ни слёз, ни бед,

что принёс нам век,

он был больше, чем поэт, –

он был человек!

Мастер ямба и хорея,

стихотворный гений…

Нет ни Беллы, ни Андрея,

вот и нет Евгения.

Бог придумал цифру три,

видно, не случайно…

Кто бы что ни говорил –

на душе печально.

2.04.2017

РАБОТА

Стихи – это та же работа,

когда, до десятого пота

слова исступлённо грызя,

ты пишешь до рези в глазах.

А если не верите мне вы,

тогда, без упрёка и гнева,

давайте меняться местами –

садитесь, попробуйте сами!

СИЛЬНЕЕ ДОГМ

Набралось стихов не мало,

и все разные они:

нет ни точки, ни финала –

многоточия одни.

В них вселенная иная –

для души уютный дом…

И одно я точно знаю:

стих сильнее всяких догм!

2009 – 2017 гг.

В. Шувалов (Москва)