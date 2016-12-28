Валерий С. Коган: «Созвучие контрастов и стихий»

Созвучие контрастов и стихий
Созвучие цветов контрастных – не случайно:
Отлив с Закатом — связаны … особой тайной.
Это — Сигнал, вещающий о том,
С чем мы столкнёмся неожиданно … потом.
Быть может, завтра, через месяц иль позднее ,
Когда, что делать нам, — будет … виднее.
Отлив и неба цвет — подсказка о погоде,
Погода – предпосылка к … Настроенью.
Видна повсюду — наша связь с Природой:
Она незримо есть … в любом Явленьи.
Порой мне кажется, — цветов контрастность,
ДонЕсенная нам стихией, к уменью мыслить
……………………………………………… возвращает,
И в размышленья наши — вносит ясность,
От планов нереальных … избавляя.
Нас многое вокруг теперь тревожит,
Мешает что нормально людям — жить …
И есть одна претензия к тебе , наш Боже:
Людскую злость — Ты не сумел … искоренить.
Причуды … свыше?
… Слились, смешавшись, – Грусть, Отчаянье
………………………………. и Радости …чуть-чуть:
Они не существуют в наших Душах, «совпадая»:
Мы отвергаем непонятных ощущений «Муть», —
Как правило, мы Ощущенья … отличаем.
А здесь — «Всплеск» видим мы …
………………………………. немыслимых Страстей:
Привыкли, Небо отделяет
………………………………. от Земли … «граница».
Такое «Небо» — может напугать … детей,
И, вряд ли, в Жизни …
………………………………. «Это» – может повториться.
… Оно явилося, — без всякого на то Старанья
И … нашей Просьбы, – удивительное «Чудо»:
Подобное понять — нам нехватает Знаний …
А разгадать «Секрет» — не удалося
………………………………. нам … покуда.
Одни Вопросы – без Ответов:
Не Вас ли приглашают –
………………………………. «ощутить» себя … поэтом:
Стих «сотворить», — слова сложив в «цепочку»,
Затем, – меж слов расставив «точки»?
«Порыва», разве, нет: «стиш первый» …
……… подарить, хотя б, — в «четыре строчки»?
Вот так. «Мысль» — делает «зигзаги» … вдруг,
А мы в Общеньи — с Вами …
………………………………. завершаем «круг»:
Был Повод, — восхититься чтоб Явленьем, —
Причуды «свыше» … Проявленьем.
Снегопад
Вокруг, куда ни глянь, белым – бело:
Пушистым снегом всё … покрыло — замело.
В сугробах вязнет всё, как … в липкой пене,
И замирает жизнь в какой-то … вялой Лени.
Снег «вяжет» — мысли и движенья:
Всё словно в съёмке … с замедленьем.
Потяжелели веки – точно в
………………………………. приближеньи Ночи:
И, если честно, в сон вдруг потянуло … очень.
Взбодриться надо, распрямиться и
………………………………. встряхнуться,
Чтоб в ритм превычный бытия … вернуться.
Один лишь снег …
Такого в моей жизни – не бывало:
Буквально всё — под белоснежным
………………………………. … одеялом.
Господь открыл свою нам Душу, –
Апостолов на сей раз … не послушав.
Божественен, воистину, такой «наряд»
И даже побелел, — увидев Чудо, …
………………………………. взгляд.
Скамья как элемент … пейзажа
Скамья … Зовёт присестгь на перепутьи троп
Лесных. Припомнить, что случилось накануне:
Пришлося как «отбеливать» себя –
………………………………. напрасным был «поклёп».
Виной тому, уверен, — было Полнолунье …
Как зло копилось на никчемного лентяя:
Напарником моим он долго был.
И чудом выжил, меня ночью подменяя:
Машину вдребезги он о фонарь … разбил.
А в объяснении — в деталях описал,
Что тачку я … «без тормозов» —
………………………………. ему отдал.
… СкУчна история, что я памяти … всплыла,
Когда присел: стал к старости я — тУчен …
И разве наша жизнь — не «тусклою» была,
А сам пейзаж ей разве … не «созвучен»?
Но есть в Пейзаже этом – «что-то»:
Не зря был остановлен Взгляд — … на этом фото.
… Скамья – «хранилище» различных откровений
И о судьбе, что ждёт нас, … размышлений.
Зачатки иль … руины?»
Колонн останки, устремлённые … куда?
И были «зАчаты» когда?
Естественен вопрос: «Зачем»?
Ответы интересны будут – всем,
Но мы способны строить лишь … догадки.
… Опоры видим – необычной «Крыши»:
«Энтузиаст» был парнем, без сомнений,
………………………………. «хватким» —
О Храме Божьем … что-то, где-то
………………………………. слышал.
Задумал — необычное Строенье,
Поднять чтоб людям настроенье.
А для начала — «кайфу» поиметь:
Небесный свод над Храмом …
………………………………. «подпереть».
«Герой» в азарте о затратах — позабыл:
Себя и род свой … во мгновенье
………………………………. разорил.
Легенда наша о заброшенном Строеньи —
Попытка первая … к Загадки разрешенью.
Незабываемо прекрасна … Рига
Рига – снежная, Рига – ясная:
Ты – в любую погоду … прекрасная.
Повторить тебя можно — в мыслях лишь,
Ты со мной во снах — иногда … молчишь.
Понимаю: зовёшь — для свидания:
Стала ты, жаль, такою … дальнею.
Я тебе Любовь – посылаю:
Долетит она … верю, знаю.
Памяти людей … геройских
Событьем страшным был я потрясен:.погибших … 92
Чуть накрЕнился на крыло …
перед паденьем — Самолёт.
Причиной стал терракт (?) иль —
лайнера Налёт,
Что превышaл, наверно, Меру:
Ужасный, зрим, Судьбы …
«пример» мы.
Её Бездушья, даже Безразличья, —
К погибшим, подвиг совершившим —
личный:
Своим желаньем Радость «донести»
скорее — … людям.
Погибших — помнить всегда … будем.
Валерий С. Коган