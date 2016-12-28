Валерий С. Коган: «Созвучие контрастов и стихий»

Созвучие контрастов и стихий

Созвучие цветов контрастных – не случайно:

Отлив с Закатом — связаны … особой тайной.

Это — Сигнал, вещающий о том,

С чем мы столкнёмся неожиданно … потом.

Быть может, завтра, через месяц иль позднее ,

Когда, что делать нам, — будет … виднее.

Отлив и неба цвет — подсказка о погоде,

Погода – предпосылка к … Настроенью.

Видна повсюду — наша связь с Природой:

Она незримо есть … в любом Явленьи.

Порой мне кажется, — цветов контрастность,

ДонЕсенная нам стихией, к уменью мыслить

……………………………………………… возвращает,

И в размышленья наши — вносит ясность,

От планов нереальных … избавляя.

Нас многое вокруг теперь тревожит,

Мешает что нормально людям — жить …

И есть одна претензия к тебе , наш Боже:

Людскую злость — Ты не сумел … искоренить.

Причуды … свыше?

… Слились, смешавшись, – Грусть, Отчаянье

………………………………. и Радости …чуть-чуть:

Они не существуют в наших Душах, «совпадая»:

Мы отвергаем непонятных ощущений «Муть», —

Как правило, мы Ощущенья … отличаем.

А здесь — «Всплеск» видим мы …

………………………………. немыслимых Страстей:

Привыкли, Небо отделяет

………………………………. от Земли … «граница».

Такое «Небо» — может напугать … детей,

И, вряд ли, в Жизни …

………………………………. «Это» – может повториться.

… Оно явилося, — без всякого на то Старанья

И … нашей Просьбы, – удивительное «Чудо»:

Подобное понять — нам нехватает Знаний …

А разгадать «Секрет» — не удалося

………………………………. нам … покуда.

Одни Вопросы – без Ответов:

Не Вас ли приглашают –

………………………………. «ощутить» себя … поэтом:

Стих «сотворить», — слова сложив в «цепочку»,

Затем, – меж слов расставив «точки»?

«Порыва», разве, нет: «стиш первый» …

……… подарить, хотя б, — в «четыре строчки»?

Вот так. «Мысль» — делает «зигзаги» … вдруг,

А мы в Общеньи — с Вами …

………………………………. завершаем «круг»:

Был Повод, — восхититься чтоб Явленьем, —

Причуды «свыше» … Проявленьем.

Снегопад

Вокруг, куда ни глянь, белым – бело:

Пушистым снегом всё … покрыло — замело.

В сугробах вязнет всё, как … в липкой пене,

И замирает жизнь в какой-то … вялой Лени.

Снег «вяжет» — мысли и движенья:

Всё словно в съёмке … с замедленьем.

Потяжелели веки – точно в

………………………………. приближеньи Ночи:

И, если честно, в сон вдруг потянуло … очень.

Взбодриться надо, распрямиться и

………………………………. встряхнуться,

Чтоб в ритм превычный бытия … вернуться.



Один лишь снег …

Такого в моей жизни – не бывало:

Буквально всё — под белоснежным

………………………………. … одеялом.

Господь открыл свою нам Душу, –

Апостолов на сей раз … не послушав.

Божественен, воистину, такой «наряд»

И даже побелел, — увидев Чудо, …

………………………………. взгляд.

Скамья как элемент … пейзажа

Скамья … Зовёт присестгь на перепутьи троп

Лесных. Припомнить, что случилось накануне:

Пришлося как «отбеливать» себя –

………………………………. напрасным был «поклёп».

Виной тому, уверен, — было Полнолунье …

Как зло копилось на никчемного лентяя:

Напарником моим он долго был.

И чудом выжил, меня ночью подменяя:

Машину вдребезги он о фонарь … разбил.

А в объяснении — в деталях описал,

Что тачку я … «без тормозов» —

………………………………. ему отдал.

… СкУчна история, что я памяти … всплыла,

Когда присел: стал к старости я — тУчен …

И разве наша жизнь — не «тусклою» была,

А сам пейзаж ей разве … не «созвучен»?

Но есть в Пейзаже этом – «что-то»:

Не зря был остановлен Взгляд — … на этом фото.

… Скамья – «хранилище» различных откровений

И о судьбе, что ждёт нас, … размышлений.

Зачатки иль … руины?»

Колонн останки, устремлённые … куда?

И были «зАчаты» когда?

Естественен вопрос: «Зачем»?

Ответы интересны будут – всем,

Но мы способны строить лишь … догадки.

… Опоры видим – необычной «Крыши»:

«Энтузиаст» был парнем, без сомнений,

………………………………. «хватким» —

О Храме Божьем … что-то, где-то

………………………………. слышал.

Задумал — необычное Строенье,

Поднять чтоб людям настроенье.

А для начала — «кайфу» поиметь:

Небесный свод над Храмом …

………………………………. «подпереть».

«Герой» в азарте о затратах — позабыл:

Себя и род свой … во мгновенье

………………………………. разорил.

Легенда наша о заброшенном Строеньи —

Попытка первая … к Загадки разрешенью.

Незабываемо прекрасна … Рига

Рига – снежная, Рига – ясная:

Ты – в любую погоду … прекрасная.

Повторить тебя можно — в мыслях лишь,

Ты со мной во снах — иногда … молчишь.

Понимаю: зовёшь — для свидания:

Стала ты, жаль, такою … дальнею.

Я тебе Любовь – посылаю:

Долетит она … верю, знаю.

Памяти людей … геройских

Событьем страшным был я потрясен:.погибших … 92

Чуть накрЕнился на крыло …

перед паденьем — Самолёт.

Причиной стал терракт (?) иль —

лайнера Налёт,

Что превышaл, наверно, Меру:

Ужасный, зрим, Судьбы …

«пример» мы.

Её Бездушья, даже Безразличья, —

К погибшим, подвиг совершившим —

личный:

Своим желаньем Радость «донести»

скорее — … людям.

Погибших — помнить всегда … будем.

Валерий С. Коган