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Валерий С. Коган: «Созвучие контрастов и стихий»

28.12.2016 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Созвучие контрастов и стихий

Созвучие цветов  контрастных – не случайно:
Отлив с Закатом — связаны  …  особой тайной.
Это —  Сигнал, вещающий о том,
С  чем мы столкнёмся неожиданно  …  потом.
Быть может, завтра,  через месяц  иль позднее ,
Когда, что делать нам,  —  будет  …  виднее.
Отлив и  неба  цвет  —   подсказка о погоде,
Погода – предпосылка к …  Настроенью.
Видна повсюду —  наша связь  с Природой:
Она незримо есть …  в любом  Явленьи.
Порой мне кажется, —  цветов контрастность,
ДонЕсенная нам стихией, к уменью мыслить
……………………………………………… возвращает,
И в размышленья наши  —  вносит ясность,
От планов нереальных  …  избавляя.
Нас многое  вокруг теперь тревожит,
Мешает что нормально  людям  —  жить  …
И есть одна претензия к тебе , наш  Боже:
Людскую злость  —  Ты не сумел …  искоренить.

Причуды … свыше?

… Слились, смешавшись,  – Грусть, Отчаянье
………………………………. и Радости …чуть-чуть:
Они не существуют в наших Душах, «совпадая»:
Мы отвергаем непонятных ощущений «Муть», —
Как правило, мы Ощущенья … отличаем.
А здесь —  «Всплеск» видим мы …
………………………………. немыслимых Страстей:
Привыкли, Небо отделяет
………………………………. от Земли … «граница».
Такое «Небо» — может напугать … детей,
И, вряд ли, в Жизни …
………………………………. «Это» – может повториться.
… Оно явилося, — без всякого на то Старанья
И … нашей Просьбы,  – удивительное «Чудо»:
Подобное понять — нам нехватает Знаний …
А разгадать «Секрет» — не удалося
………………………………. нам  … покуда.
Одни Вопросы  –  без Ответов:
Не Вас ли приглашают –
………………………………. «ощутить» себя … поэтом:
Стих «сотворить», —  слова сложив в «цепочку»,
Затем, – меж слов  расставив «точки»?
«Порыва», разве, нет: «стиш первый» …
……… подарить, хотя б, — в «четыре строчки»?
Вот так. «Мысль» — делает «зигзаги» … вдруг,
А мы в Общеньи — с Вами …
………………………………. завершаем «круг»:
Был Повод, — восхититься чтоб Явленьем, —
Причуды «свыше» … Проявленьем.

Снегопад

Вокруг, куда ни глянь, белым – бело:
Пушистым снегом всё …  покрыло — замело.
В сугробах вязнет всё, как …   в липкой пене,
И замирает жизнь в какой-то …  вялой  Лени.
Снег «вяжет» — мысли и движенья:
Всё словно в съёмке …  с замедленьем.
Потяжелели веки – точно  в
………………………………. приближеньи Ночи:
И, если честно, в сон вдруг потянуло … очень.
Взбодриться надо, распрямиться и
………………………………. встряхнуться,
Чтоб в ритм  превычный бытия … вернуться.

Один лишь снег …

Такого в моей жизни – не бывало:
Буквально всё — под белоснежным
………………………………. … одеялом.
Господь открыл свою нам Душу, –
Апостолов на сей раз … не послушав.
Божественен, воистину,  такой «наряд»
И даже побелел, — увидев  Чудо, …
………………………………. взгляд.

Скамья  как элемент … пейзажа

Скамья … Зовёт присестгь на перепутьи троп
Лесных. Припомнить, что случилось накануне:
Пришлося  как «отбеливать» себя –
………………………………. напрасным был «поклёп».
Виной тому, уверен, —  было  Полнолунье …
Как зло копилось  на никчемного лентяя:
Напарником моим он долго  был.
И чудом  выжил, меня ночью  подменяя:
Машину вдребезги  он о фонарь … разбил.
А в объяснении —  в деталях описал,
Что тачку я  … «без тормозов» —
………………………………. ему отдал.
… СкУчна история, что я памяти … всплыла,
Когда присел: стал к старости я — тУчен …
И разве  наша жизнь —  не «тусклою» была,
А сам пейзаж ей разве  … не «созвучен»?
Но есть в Пейзаже этом – «что-то»:
Не зря был остановлен  Взгляд —  …  на этом фото.
… Скамья – «хранилище» различных откровений
И о судьбе, что ждёт нас, … размышлений.

Зачатки иль … руины?»

Колонн останки, устремлённые … куда?
И были «зАчаты» когда?
Естественен вопрос: «Зачем»?
Ответы интересны будут – всем,
Но мы способны строить лишь … догадки.
… Опоры видим – необычной «Крыши»:
«Энтузиаст» был парнем, без сомнений,
………………………………. «хватким» —
О Храме Божьем … что-то, где-то
………………………………. слышал.
Задумал  —  необычное Строенье,
Поднять  чтоб людям настроенье.

А для начала — «кайфу» поиметь:
Небесный свод над Храмом …
………………………………. «подпереть».
«Герой»  в азарте о затратах —  позабыл:
Себя и род свой  … во мгновенье
………………………………. разорил.
Легенда наша   о заброшенном Строеньи —
Попытка первая …  к Загадки разрешенью.

Незабываемо прекрасна … Рига

Рига – снежная, Рига – ясная:
Ты – в любую погоду … прекрасная.
Повторить тебя можно — в мыслях лишь,
Ты со мной во снах — иногда … молчишь.
Понимаю: зовёшь — для свидания:
Стала ты, жаль, такою … дальнею.
Я тебе Любовь – посылаю:
Долетит она … верю, знаю.

Памяти людей … геройских

Событьем страшным был я потрясен:.погибших … 92

 

Чуть накрЕнился на крыло …
перед паденьем — Самолёт.
Причиной стал терракт (?) иль —
лайнера Налёт,
Что  превышaл, наверно, Меру:
Ужасный, зрим, Судьбы …
«пример» мы.
Её Бездушья, даже Безразличья, —
К погибшим, подвиг совершившим —
личный:
Своим желаньем Радость «донести»
скорее — … людям.
Погибших — помнить всегда … будем.

Валерий С. Коган

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