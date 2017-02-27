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Валерий С. Коган: «О глубине … »

25.02.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОлща воды  —  влечёт и мАнит:
В нее нырнуть вас  будто … тянет.
Напоминает   об «игре со смертью»:
Она реальна —  мне поверьте …
Тонул  я в детстве – один  раз:
Без повода не начинал бы … сказ.
Не позабыть мне ощущенья  «глубины»:
Пред ним  все мы – «беспомощно  равны» …
СтрАшит,  не зря всех — «глубина»:
Умельцам  повезло … ногой  касаться  дна
И воздуха, коль вынырнул, — вдохнуть,
Открыв – «на вдохе», суждено коль, —  …
………………………………………………..  грудь.
Нам не прощает «глубина» ошибок:
Ныряльщик —  «мудр» должен быть  и …
………………………………………………..  «гибок».

Валерий С. Коган

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