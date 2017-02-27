Валерий С. Коган: «О глубине … »

ТОлща воды — влечёт и мАнит:
В нее нырнуть вас будто … тянет.
Напоминает об «игре со смертью»:
Она реальна — мне поверьте …
Тонул я в детстве – один раз:
Без повода не начинал бы … сказ.
Не позабыть мне ощущенья «глубины»:
Пред ним все мы – «беспомощно равны» …
СтрАшит, не зря всех — «глубина»:
Умельцам повезло … ногой касаться дна
И воздуха, коль вынырнул, — вдохнуть,
Открыв – «на вдохе», суждено коль, — …
……………………………………………….. грудь.
Нам не прощает «глубина» ошибок:
Ныряльщик — «мудр» должен быть и …
……………………………………………….. «гибок».
Валерий С. Коган