Валерий С. Коган: «О глубине … »

ТОлща воды — влечёт и мАнит:

В нее нырнуть вас будто … тянет.

Напоминает об «игре со смертью»:

Она реальна — мне поверьте …

Тонул я в детстве – один раз:

Без повода не начинал бы … сказ.

Не позабыть мне ощущенья «глубины»:

Пред ним все мы – «беспомощно равны» …

СтрАшит, не зря всех — «глубина»:

Умельцам повезло … ногой касаться дна

И воздуха, коль вынырнул, — вдохнуть,

Открыв – «на вдохе», суждено коль, — …

……………………………………………….. грудь.

Нам не прощает «глубина» ошибок:

Ныряльщик — «мудр» должен быть и …

……………………………………………….. «гибок».

Валерий С. Коган