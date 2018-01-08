Валентин Нервин | Зимние Письма

ПИСЬМО

…и куда исчезло письмо, оставленное им

в утро дуэли?

П. В.

Боюсь не смерти, но – посмертной славы.

Какой уж там кладбищенский уют,

когда тебя – налево и направо –

цитируют и переиздают?

А было бы, воистину, гуманно,

когда бы на погосте, mon ami,

не суетились эти графоманы

и женщины с курчавыми детьми.

По-моему, в делах такого рода

не следует лукавить и, скорей,

хорошая дуэльная погода

способствует фантазии моей.

Поэзия не терпит заморочек

по части единения сердец:

найдется пара капитанских дочек,

Наталья Николавна, наконец.

А слава, мишура и остальное –

не стоило гусиного пера.

Et cetera.

Но самое смешное,

что хочется шампанского с утра!..

* * *

Пока зима рекорды бьет

и поясница к ночи ноет,

по нашей улице идет

не очень трезвый гуманоид.

Обременительно, когда

от Петербурга до Синая –

хронические холода:

зима стоит, как неземная.

Закрылся винный магазин

и матерится, не по злобе,

инопланетный гражданин,

расположившийся в сугробе.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Недолгие зимние дни,

похожие на акварели.

На сказочных елках огни

по всем адресам догорели.

Сограждане в теплых пальто

спешат к остановке трамвая,

вагоновожатых – и то,

достала зима кольцевая.

Один снеговик посреди,

в отличие от человека,

надеется, что впереди

зима,

до скончания века.

* * *

Скулят бездомные собаки

и подвывают провода,

на водолейном Зодиаке

висит Полярная звезда.

Мороз наяривает всуе,

но добавляет куражу,

поэтому сперва буксую,

потом на рысь перехожу.

По ресторанам и шашлычным

друзья вальяжные сидят

и, по делам сугубо личным,

сосульки важные летят.

А снег ложится на дорогу

и по колена замело

Снегурочку, что понемногу

теряет женское тепло.

* * *

Женщина, забытая зимой,

ставшая чужой и нелюбимой,

кажется потом себе самой

вечной мерзлотой неистребимой.

А всего и надо: приласкать,

утереть нечаянные слезы

и поочередно извлекать

старые сердечные занозы.

Отпускаю душу по волне

женского оттаявшего взгляда,

и за это – ради Бога! – мне

даже благодарности не надо.

* * *

…И суета, и кутерьма,

и – со времен царя Гороха –

на свете белом, как зима,

бывает холодно и плохо.

Ты знаешь эти холода;

так не бери меня на пушку,

за те мгновения, когда

живу на полную катушку.

Когда из логова зимы

сбежим, как маленькие дети,

любовь останется взаймы

всему, живущему на свете.

Валентин Нервин