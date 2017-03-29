Вадим Молодых | Измена

Об авторе

Автор Молодых Вадим Александрович. 18 мая 1965 года рождения.

Образование высшее:

Ростовская госакадемия строительства – экономика и управление, 1996 год

Московский институт радио и телевидения – руководитель телерадиостудии, 1998 год.

Дебютировал как пишущий автор в 1993 году в уездной телестудии на выборах декабря 1993 года в Госдуму. С телевидением закончил в 2000-м году директором ТРК.

Книги писать начал в 2004 году, работая главным редактором «Информационно-Аналитической Ассоциации Юга». С тех пор это основная его деятельность… Хотя признаётся, что заниматься приходится иногда вообще чёрт знает чем!

Измена

Он проснулся, словно бы ожил, и несколько секунд таращился прямо в Её лицо, которое тряслось над ним то ли от страха, то ли от того, что Она сама трясла Его за плечи.

– Му-уж! Это муж! Это му-уж!!!

Из прихожей слышалось нервное и бессмысленное лязганье тяжёлого ключа в замке, поставленном на предохранитель. И сразу же раздражённый и раздражительный звонок в дверь: «Откры-ы-ыть! О-о-о-откры-ы-ыть!»

До него, не протрезвевшего ещё, нагло явившегося к ней ночью навеселе неотразимым, при параде и цветах, с коньяком и шампанским, наконец дошло – влипли!

– Говорила же тебе, не приходи!!!

Она шёпотом кричала… Он, отцентровавшись и сопя, попадал ногой в штанину…

– Но ведь впустила же…

Впустила – первый раз! – вопреки Ею же и объявленному табу на встречи у Неё или у Него дома.

Спокойствие и содержание заявленного истерике возражения помогли оживить Её глаза – они теперь забегали, ретранслируя наружу судорожный поиск выхода из ловушки. Он же совсем некстати поймал призыв в Её глазах – тот самый, который их и сблизил, хоть и был тогда совсем другой природы. И сразу же ещё разглядел эротизм у Неё под пеньюаром… Он даже головой тряхнул, поражаясь своей рефлексии.

– Что делать? Что делать? А давай я тебя спрячу! В шкаф…

Животное желание сменилось мужской гордостью: шкафы, балконы, подкроватное пространство не допускались отчаянностью невыспанного ещё хмеля.

– Брось! Иди открывай…

Железная дверь, будучи не в силах сдерживать напиравшую на неё силу, гудящая и дребезжащая под ударами судьбы, распахнувшись наконец, глубоко вздохнула в облегчении, и аплодисментами её стойкости зазвучали топот, возня, шум, взвизг и звон чего-то разбитого…

Он не стал ждать и вышел в прихожую сам… К нему подлетел всё уже понимавший, но до конца боявшийся верить очевидности Её Муж и судорожно ударил – неловко и несильно, будучи совершенно деморализованным. Он оттолкнул его и, выходя из квартиры, небрежно объявил:

– Захочешь выяснять отношения – то со мной… Её не трогай… Она не виновата!

На улице Он уже хохотал над реальностью водевиля… Впрочем, может это была запоздалая защитная реакция на стресс.

А через несколько дней от приятелей Он узнал, что Серёга – Её муж – повесился у себя в гараже… Такой положительный, дескать, уравновешенный, непьющий-некурящий, приветливый и открытый, муж и отец… И на тебе! С чего бы это он?

Жалость расквасила Его…

– Если бы ты меня послушал, то всё было бы хорошо! – кричала Она в телефон. – Надо было прятаться в шкаф! Он просто портфель забыл, что в прихожей стоял… Забрал бы и уехал… А я сказала бы, что голова болит, поэтому долго не открывала…

То есть она весь этот промысел поняла и приняла именно так!

И Он понял, кого ему было жалко… Её Мужа! Несчастного Серёгу, сердце которого само не удержало обмана и ему понадобилась верёвка.

А ещё Он очень ясно понял, что Она перестала быть ему интересна, несмотря на свою красоту и сексуальность. И скоро Он Ей изменил – легко и свободно. Без рефлексий.