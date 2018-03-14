Юлия Тимур | Покрывало невесты

Об авторе

Родилась в 1969 году в Москве. Окончила Московскую Медицинскую академию. Профессионально занимается живописью и рисует акварелью картины к своим рассказам и зарисовкам. Замужем за гражданином Турции. Живет с мужем и сыном в турецком городе Кемер. Постоянно действующая выставка ее картин проходит в гостинице «Club Boran Mare Beach».

Покрывало невесты

Айше ловко раскатывает тесто. А я, как завороженная, сижу рядом и смотрю на ловкие пассы ее рук: взмах вверх вместе со скалкой, внезапное скольжение вниз по всему периметру бескрайних просторов нежного, податливого теста, поверхность которого гладка, ровна, без ухабов и колдобин. И с каждым таким ловким прикосновением лепешка становится прозрачной словно первый ледок на речке, еще опасный и способный надломиться при каждом неверном движении.

– Покрывало невесты! – восхищенно произношу я. – Тонкое, нежное, скрывающее всю красоту, но выдающее прекрасные черты, скрытые от постороненного взгляда.

– Давай ты!– смеется Айше и протягивает мне скалку.

– Нет, я лучше куплю твою чудесную юфку (тонкое тесто), мне такое не сотворить.

Соседки накануне пригласили меня поучавствовать в этой священной для меня процедуре заговора теста, а по другому и не назовешь: женщины причмокивают, разговаривают с ним на понятном только им языке, цокают, взмахивают руками – колдуют.

Обещали и меня приодеть по такому случаю в принятый в деревне костюм: широкие шаровары на резинке в мелкий цветочек (здесь все модели однотипны), а уж верх – кто во что горазд, кофта на пуговицах, футболка, блузка. Основное требование: плечи должны быть прикрыты. И идет такая деревенская пава или скорее пери, неспешно раскачивая роскошными бедрами, такая же величавая грудь колышится в такт ее шагов, волнительно будоража складки блузки, голова прикрыта платком – все чинно и внушительно.

– Айше, спасибо, но мне никак нельзя.

– Почему? – изумляется она.

– А ты посмотри на меня: бедер нет, ноги длинные, бюст… ну ты сама видишь. Увидит меня муж и поймет, какую ошибку совершил.

Айше смеется искренним заразительным смехом:

– Ну да ладно, приходи, в чем хочешь!

К Айше я забегаю часто. У нее четверо девчонок: Зухра, Лейла, Фатьма и маленькая Сера. Дети, как дети, живут очень скромно. Муж Айше работает плиточником, работа то есть, то нет, родители Айше в Кумлудже – городе– теплице, как называю его я, где выращивают много– много помидоров, баклажанов и перцев. Но с родителями семья не общается. Айше – качак гелин – сбежавшая невеста, не просватанная, не выданная замуж, как положено в здешних краях. Об этом я узнала недавно. Сама Айше не любит говорить о семейных тайнах, о себе, разговор перешел в эту плоскость случайно, когда я спросила, почему не приезжает в гости мать Айше и девчонки не ездят к бабушке.

– А я бедная невеста, к тому же сбежавшая к жениху, – смотрит она на меня внимательно с усмешкой в чернущих глазах.

– Как?! – совершенно искренне удивляюсь я. – Здесь ТАК бывает?

– Еще как бывает, только некоторых невест еще и убивают, – совершенно серьезно отвечает она.

– У меня братьев нет, у мамы восемь дочерей, как и у меня, – смеется она. – Сама видишь! Некому было позор семьи смыть. Отца в то время уже не было в живых.

– Айше, неужели убивают? – удивляюсь я.

– Могут, если не договоряться. И такое бывает, бывают братья ух, какие лютые.

– Как же ты не испугалась?

– А чего бояться-то? Я как Ибрагима увидела, поняла – мой ! Он к матери моей сватов засылал, сначала сговорились, а потом к матери соседка пришла Хавва, у нее сын побогаче будет, хорошую свадьбу пообещал. Вот мать и решила Ибрагиму отказать. А я утром вещи собрала и в дом к Ибрагиму сбежала. Идут они с отцом, видят, я на пороге сижу. Так у нас и случилось.

Я сижу, затаив дыхание, и боюсь спросить что-нибудь лишнее, неловкое, что бы Айше не закрылась и не свернула разговор.

– А что же дальше?– не выдерживаю я.

– А дальше, сама видишь, живем тут одни, на отшибе, четыре дочки нажили! Вот, сейчас сына ждем.

Я невольно опустила взгляд и заметила немного округлившийся живот у Айше.

– Ты уже знаешь, что сын?– недоверчиво интересуюсь, срок-то маленький и в больницу вряд ли Айше наведывалась.

– Ибрагим сказал, что если девчонка, из больницы не заберет: всё девок рожаю! В прошлый раз на Серу даже не посмотрел, а девчонка ласковая, быстро его сердце к рукам прибрала!

– А я тут девчонкам игрушки принесла и конфет. Из Москвы гости привезли Зухра, Фатьма, идите сюда, берите угощения! А Лейла где? – я смотрю по сторонам.

– Она на работу пошла: на базаре помогает дяде торговать. Теперь у нас картошка бесплатная и помидоры, – потирает руки Айше, пытаясь избавиться от прилипшей муки.