Cергей Беседин | Тигр

В зоопарке города N. шли учения по отлову диких животных. По решению вышестоящего начальства тигром был назначен уборщик Попсуев.

– Господи, как жарко, – причитал Попсуев, натягивая плюшевый рыжий костюм в чёрную полоску. – Почему именно я? Разве мало мне того, что я и так убираю вольер за слоном? Почитайте мифы и легенды древней Греции, там Геракл за то, что почистил авгиевы конюшни, был признан вообще полубогом. А если бы этот слабак каждый день делал мою работу?

– Вот не надо давить на жалость, Попсуев, – строго заметил директор зоопарка. – Сейчас ты расскажешь о своей маленькой зарплате, а потом перейдёшь к тому, что у тебя трое детей. И, наконец, завершишь рассказом о том, что…

– Ты пять лет ходишь в одних и тех же ботинках, – хором закончили остальные сотрудники.

– Куда бежать-то? – хмуро спросил Попсуев.

– На волю, в пампасы! – хохотнул директор. – Сначала по этой аллее, а потом резко сворачиваешь налево. Да смотри кусты не потопчи.

– Какие же это учения, приближённые к реальности? – засомневался представитель полиции.

– Разве тигру прикажешь это топтать, а это не топтать?

– Беги куда хочешь, – махнул рукой директор. – На старт… внимание… пошёл!

Попсуев побежал и уже через две минуты понял, что форма его далека от спортивной. Струи пота стекали по лбу, проволочный хвост колотил по ногам, а в солнечном сплетении появились резкие спазмы.

За ним с гоготом и улюлюканьем неслось полтора десятка человек.

– В угол, в угол его загоняйте!

– Набрасывайте сеть!

– Не уйдёт, скотина!

– Я ему сейчас под лопатку снотворную пулю засажу! – радовался представитель гражданской обороны.

Попсуеву почему-то стало страшно. Он обернулся и увидел искаженные странной злобной радостью уродливые рожи, словно с картины Босха. Даже гоголевский Хома Брут не испытывал такого ужаса, потому что втайне надеялся на спасительное пение петуха. А Попсуеву было надеяться не на что.

Он резко и внезапно бросился направо, к забору, и с удивительной для своих лет и комплекции ловкостью стал карабкаться вверх по металлическим кружевам.

– Уходит! – истерично крикнула кассирша Глафира, бросилась к Попсуеву и схватила руками воздух, потому что тот совершил неожиданный рывок ещё на полметра.

Свобода была в одном шаге, но раздался зловещий треск, и беглец почувствовал, будто его тянут назад. Он зацепился плюшем за сурово торчащий поверх ограды кованый штырь.

Директор с торжествующим хохотом поймал Попсуева за хвост и стал тянуть к себе. Попсуев лягнул его и попал, кажется, по голове. Хвост оторвался и остался в руках директора. Тот посмотрел на него так глупо, будто был осликом Иа и наконец нашёл свой утерянный орган.

Тем временем Попсуев перемахнул через забор и с силой припустил по городу. Кто-то из прохожих успевал заснять его на телефон, кто-то в ужасе расступался, но большая часть даже не повела ухом. Ну, тигр и тигр, ничего особенного.

Наконец он остановился, тяжело отдышался и попросил у встречного сигарету.

– Ты вообще кто? – с любопытством спросил встречный, протягивая Винстон.

– Долго объяснять, – пожал плечами Попсуев. – В розыске я. Зажигалка есть?

Но докурить ему было не суждено. Сзади посылавшаяся топот, стук многочисленных ног и даже трель полицейского свистка.

– Под мост беги, – посоветовал встречный. – Там тебя не найдут.

Попсуев поблагодарил и ринулся под мост, в сырость, грязь и прохладу. Здесь он наконец смог перевести дух.

– Добрый день, – произнёс хриплый, но вежливый голос откуда-то из темноты.

– Здравствуйте, – машинально ответил Попсуев и обомлел – рядом с ним сидел плюшевый орангутан.

Егор, – представился орангутан. – Вы тоже с учений? Я из цирка, униформист. Может, сами пойдём сдадимся? Я уже замёрз и есть хочу.

– Ни за что! – мотнул головой Попсуев, удивившись собственной упёртости. – Пусть ищут!

Тем временем погоня достигла того самого человека, который дал Попсуеву закурить.

– Тигра видели? – спросил молоденький полицейский, строжась.

– Ни в коем случае, – спокойно ответствовал вопрошаемый. – Я не пью!

В диалог вмешалась ехидная старушка:

Я видела! Я! Под мост побежал!

– Спасибо за помощь следствию, – почему-то сказал полицейский, и вся погоня бросилась под мост.

– Попсуев, выходи! – зычно крикнул директор. – Я знаю, ты здесь.

Из-под моста, щурясь от солнечного света, вышли тигр и орангутан.

– Хороший улов! – удивился полицейский. – А теперь лапы вверх, вы задержаны!

Орангутан покорно и уныло вытянул конечности.

– Я выбираю свободу! – вдруг закричал Попсуев и кинулся к реке. «Переплыву на тот берег, только меня и видели», – вертелось у него в голове.

– Врешь, не уйдёшь! – хрестоматийно выкрикнул молоденький полицейский, вынул пистолет и сгоряча выстрелил не в воздух, а в Попсуева.

Тот упал, и по рыжей плюшевой шкуре заструилась тёмная кровь. Директор подошёл к беглецу, пощупал пульс и, вздохнув, произнёс:

– Учения закончены. Вызывайте скорую.

Cергей Беседин