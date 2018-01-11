Татьяна Егиян | Шёл 1956-й…

Маленькая девочка жила вместе с бабушкой и мамой. Папы у неё не было. То есть он был, но где-то далеко на Севере… в командировке. Так объясняла ей мама, почему рядом нет папы. По простоте детской души девочка этому объяснению чистосердечно верила и терпеливо ждала папу. Изредка он посылал письма. Бабушка читала их по слогам и плакала. Мама плакать не умела. Она молча уходила за перегородку отсыпаться после ночного дежурства в типографии, где работала корректором и выпускающей тоже.

Так незаметно тикало время. Девочка уже пошла в первый класс, когда однажды…

Сияющая бабушка вошла с улицы в их квартирку на первом этаже. В руках она держала небольшой беленький листочек. Телеграмму.

– Джана моя! – cказала бабушка и обняла девочку. – Скоро приедет твой папа, совсем скоро.

Пришла с работы мама. Вдвоем с бабушкой они сели на сундук, крытый паласом, изделием бабушкиных рук, и долго беседовали между собой о возвращении отца девочки. Она никогда не видела свою мать такой оживленной!

– Приготовим мясной обед и позовем всех своих родственников, соседей,– предложила бабушка.

– А где мы возьмем для этого деньги? – спросила мама.

– Я тут их немного собрала,– успокоила её бабушка, – верила, что когда-нибудь этот день наступит.

… С утра в густонаселенном дворе, где жила девочка, царил переполох. Известие, что отца девочки полностью реабилитировали, моментально облетело всех его обитателей. Бабушку и маму поздравили дядя Коля Косолапов и тетя Нюся – дворничиха, баба Ганя- молоканка и её молчаливый муж, товаровед Надя и все семейство портнихи Назан, от которой принесли даже подарки в связи с «глобальным», как она выразилась, известием. Словом, двор гудел как улей. А девочка в это время сидела вместе с друзьями на лавочке и поглядывала изредка в сторону толпы, окружившей бабушку. Что там?

Соседский паренёк пулей влетел с улицы во двор и громко крикнул: «Идет!»

Все кинулись в сторону молочного завода неподалеку от дома. Девочка тоже. От трамвайной линии приближался высокий, стройный мужчина с большим рюкзаком. Бабушка и соседи кинулись ему навстречу. Ну и девочка тоже покатилась рядышком. Она увидела, как бабуля вдруг рванулась вперед и наверняка упала бы от волнения, если бы папа, а девочка уже поняла, что это именно он, не поддержал её. Все старались обнять его. Оттесняли девочку от отца. Конечно, это было уже слишком. Пора было срочно брать инициативу в свои руки. Поэтому девочка пробилась сквозь толпу к своему отцу и молча обхватила его за пояс.

– Кто это? – cпросил папа и прижал девочку крепко к себе.

Так все вместе они и вошли в дом, где восемь лет не было отца.

А мама пришла позже, когда соседи и родственники уже сидели за столом. Сдала свое дежурство в типографии. Появилась в дверях с большим букетом цветов.

… Шел 1956-й год.

Татьяна Егиян