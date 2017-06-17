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Татьяна Парсанова | Подборка стихотворений

17.06.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Татьяна Парсанова
Автор Татьяна Парсанова

***

Дождь холодный, частоколом
Непролазным на пути.
Впрочем — будем о веселом.
Ты, мой мальчик, не грусти…

Хочешь, снова, как когда-то,
Напишу тебе письмо…
Как расщедриваясь — злато
Сыплет солнышко в окно.

Как зовет, неодолимо,
Ива в тень своих ветвей.
Как поёт своей любимой
Серенады соловей.

Напишу тебе, как в мае
Расцветают лохмачи.
Как луна в реке купает
Серебристые лучи.

Как ерошит, налетая,
Вишни ветер-хулиган…
Напишу, что я не знаю
Про Саланг… И про Афган…

И не знаю, что солдата
Нарекут — «двухсотый груз».
Напишу, что верю свято
В обещанье — «Я вернусь»…

Дождь — руками неба вышит
Легкой рябью по плащу…
Улыбнись, мой мальчик, слышишь! —
Я сегодня не грущу…

***

Крушила Осень лета  бастионы…
Кололи взгляд холодных звёзд лучи…
Стучал Октябрь в окошко веткой клёна,
Как путник, заблудившийся в  ночи…

За облако, устав  от неуюта,
Поёживаясь, пряталась Луна…
Метался Ветер в  поисках приюта…
И выл, как пес, у тёмного окна…

***

Жизнь пролистала  страницы  и лица
Буйному  ветру  под стать.
Время головушке долу клониться.
Время  слезам  закипать.

Смыло бесследно секундным цунами
Юности звонкой накал.
Память в  ночи говорит голосами
Тех, кого ты  предавал.

Старость — она как  бездонная  трещина.
Мачеха злая — не мать.
Где  она — та, что судьбою обещана
В горе  тебя согревать.

Черною меткою пОд ноги брошена
Тень от понурых плечей.
Смотришь с тоскою и завистью в  прошлое —
Чей ты, соколик?
— Ничей…

***

Огни созвездий полночь погасила.
Застыл громадой мощной Аю-Даг.
Сердилось море. И бахвалясь силой
Пугало своим  рыком южный мрак.

О берег билась вдрызг волна слепая,
Рвала о камни пенную фату…
Ей вторил ветер. И швырял играя
Пригоршни брызг соленых в темноту…

***

 22 ИЮНЯ 1941

Три пятьдесят…
Рассвета —
первый несмелый блик.
В теплых объятьях лета
города сонный лик.
Рваный кусок тумана
тюлем свисает с крыш.
Заспанный дворник рьяно
гонит метлою тишь.

Achtung! Напрягся Каин,
силясь рукой взмахнуть.

Ищет, сквозь сон, губами
новорождённый — грудь.
Три пятьдесят…
Истома…
Людям еще дано –
с зычным победным стоном
слиться, сплестись — в одно.

В небе, стальная стая —
смерть под крылом несет.

В небытие впадая,
счастлив еще народ.
Сонные — в одеяло
прячутся, как в гнездо.
Мира осталось мало –
Десять мгновений до…

P.S. Кляксою взрыв. Воронка
Улиц взъерошит гладь.
Рвётся не там, где тонко,
Там, где хотят порвать.

***

Темнота  на полках антресоли
Спряталась, как кошка на сносях.
Предрассвет туманный — белой соли,
Раскидал охапки второпях.

Солнце улыбается спросонья,
Воздух, как парное  молоко…
Сердце мрет… И плачу я сегодня
Так, по-бабьи; сладко и легко…

***

За окошком январский вечер
Весь — в  сиянии звёздных страз…
Начинаю отсчет до встречи-
Десять… Девять… Четыре… Час…

Кружева, на  антенной рее,
Из снежинок  морозы вьют…
Как же я  пережить сумею —
Сорок шесть… Сорок пять минут…

Светом лунным с  ладошки кормит
Сердце  ночь… Усмиряя бунт.
В бесконечность пускают корни —
Двадцать шесть… Двадцать пять секунд…

***

Сегодня ночью море заштормило…
В дрожащем свете голубой луны
Ревело, и на берег выносило
Играючи большие валуны…
Откатываясь — галькою шуршало
И шло на приступ новою волной…
Ночная птица в рев волны вплетала
Свой крик. Делясь тревогою со мной.

***

Меня не любишь ты. Давно.
Об этом знают все на свете:
Сентябрь, полночное окно,
Злой огонёк на сигарете,
Тобой сожженные мосты,
Сны о другой, что сбились в стаю…
Об этом знаешь даже ты.
И только я одна не знаю.

***

Когда  завесят белым зеркала,
Когда стакан  покроют коркой хлеба…
Ты не жалей, что я как хмель прошла.
Ты не жалей, что мне  опорой  не был.

Когда январь, листнув тринадцать дней,
Осиротелость разольет по венам,
Всё оправдав в себе, не пожалей,
Что без меня ты стал обыкновенным.

***

Милый, Ангел, ау… Мне сейчас одиноко до дрожи.
Я боюсь тишины, поселившейся в левом боку.
Даже звезды, смотри, на синичек озябших похожи.
Даже  время, смотри, замирает на  полном скаку.

За окошком январь. Значит снова  прибудет тринадцать.
Значит к  поезду снова прицепится новый вагон.
Ты  когда-то меня темноты  научил не бояться…
Только как  мне познать, что таят предсказанья ворон.

А давай на  каток?… И чтоб шарфик у ветра в  ладонях…
И чтоб льдинки смеясь, слово «вечность» сложили опять…
Я от грусти сбегу. Даже  Месяц меня не догонит.
И пожалуйста, хватит! мне в кофе коньяк подливать.

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