Татьяна Парсанова | Подборка стихотворений

***
Дождь холодный, частоколом
Непролазным на пути.
Впрочем — будем о веселом.
Ты, мой мальчик, не грусти…
Хочешь, снова, как когда-то,
Напишу тебе письмо…
Как расщедриваясь — злато
Сыплет солнышко в окно.
Как зовет, неодолимо,
Ива в тень своих ветвей.
Как поёт своей любимой
Серенады соловей.
Напишу тебе, как в мае
Расцветают лохмачи.
Как луна в реке купает
Серебристые лучи.
Как ерошит, налетая,
Вишни ветер-хулиган…
Напишу, что я не знаю
Про Саланг… И про Афган…
И не знаю, что солдата
Нарекут — «двухсотый груз».
Напишу, что верю свято
В обещанье — «Я вернусь»…
Дождь — руками неба вышит
Легкой рябью по плащу…
Улыбнись, мой мальчик, слышишь! —
Я сегодня не грущу…
***
Крушила Осень лета бастионы…
Кололи взгляд холодных звёзд лучи…
Стучал Октябрь в окошко веткой клёна,
Как путник, заблудившийся в ночи…
За облако, устав от неуюта,
Поёживаясь, пряталась Луна…
Метался Ветер в поисках приюта…
И выл, как пес, у тёмного окна…
***
Жизнь пролистала страницы и лица
Буйному ветру под стать.
Время головушке долу клониться.
Время слезам закипать.
Смыло бесследно секундным цунами
Юности звонкой накал.
Память в ночи говорит голосами
Тех, кого ты предавал.
Старость — она как бездонная трещина.
Мачеха злая — не мать.
Где она — та, что судьбою обещана
В горе тебя согревать.
Черною меткою пОд ноги брошена
Тень от понурых плечей.
Смотришь с тоскою и завистью в прошлое —
Чей ты, соколик?
— Ничей…
***
Огни созвездий полночь погасила.
Застыл громадой мощной Аю-Даг.
Сердилось море. И бахвалясь силой
Пугало своим рыком южный мрак.
О берег билась вдрызг волна слепая,
Рвала о камни пенную фату…
Ей вторил ветер. И швырял играя
Пригоршни брызг соленых в темноту…
***
22 ИЮНЯ 1941
Три пятьдесят…
Рассвета —
первый несмелый блик.
В теплых объятьях лета
города сонный лик.
Рваный кусок тумана
тюлем свисает с крыш.
Заспанный дворник рьяно
гонит метлою тишь.
Achtung! Напрягся Каин,
силясь рукой взмахнуть.
Ищет, сквозь сон, губами
новорождённый — грудь.
Три пятьдесят…
Истома…
Людям еще дано –
с зычным победным стоном
слиться, сплестись — в одно.
В небе, стальная стая —
смерть под крылом несет.
В небытие впадая,
счастлив еще народ.
Сонные — в одеяло
прячутся, как в гнездо.
Мира осталось мало –
Десять мгновений до…
P.S. Кляксою взрыв. Воронка
Улиц взъерошит гладь.
Рвётся не там, где тонко,
Там, где хотят порвать.
***
Темнота на полках антресоли
Спряталась, как кошка на сносях.
Предрассвет туманный — белой соли,
Раскидал охапки второпях.
Солнце улыбается спросонья,
Воздух, как парное молоко…
Сердце мрет… И плачу я сегодня
Так, по-бабьи; сладко и легко…
***
За окошком январский вечер
Весь — в сиянии звёздных страз…
Начинаю отсчет до встречи-
Десять… Девять… Четыре… Час…
Кружева, на антенной рее,
Из снежинок морозы вьют…
Как же я пережить сумею —
Сорок шесть… Сорок пять минут…
Светом лунным с ладошки кормит
Сердце ночь… Усмиряя бунт.
В бесконечность пускают корни —
Двадцать шесть… Двадцать пять секунд…
***
Сегодня ночью море заштормило…
В дрожащем свете голубой луны
Ревело, и на берег выносило
Играючи большие валуны…
Откатываясь — галькою шуршало
И шло на приступ новою волной…
Ночная птица в рев волны вплетала
Свой крик. Делясь тревогою со мной.
***
Меня не любишь ты. Давно.
Об этом знают все на свете:
Сентябрь, полночное окно,
Злой огонёк на сигарете,
Тобой сожженные мосты,
Сны о другой, что сбились в стаю…
Об этом знаешь даже ты.
И только я одна не знаю.
***
Когда завесят белым зеркала,
Когда стакан покроют коркой хлеба…
Ты не жалей, что я как хмель прошла.
Ты не жалей, что мне опорой не был.
Когда январь, листнув тринадцать дней,
Осиротелость разольет по венам,
Всё оправдав в себе, не пожалей,
Что без меня ты стал обыкновенным.
***
Милый, Ангел, ау… Мне сейчас одиноко до дрожи.
Я боюсь тишины, поселившейся в левом боку.
Даже звезды, смотри, на синичек озябших похожи.
Даже время, смотри, замирает на полном скаку.
За окошком январь. Значит снова прибудет тринадцать.
Значит к поезду снова прицепится новый вагон.
Ты когда-то меня темноты научил не бояться…
Только как мне познать, что таят предсказанья ворон.
А давай на каток?… И чтоб шарфик у ветра в ладонях…
И чтоб льдинки смеясь, слово «вечность» сложили опять…
Я от грусти сбегу. Даже Месяц меня не догонит.
И пожалуйста, хватит! мне в кофе коньяк подливать.