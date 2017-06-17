Татьяна Парсанова | Подборка стихотворений

***

Дождь холодный, частоколом

Непролазным на пути.

Впрочем — будем о веселом.

Ты, мой мальчик, не грусти…

Хочешь, снова, как когда-то,

Напишу тебе письмо…

Как расщедриваясь — злато

Сыплет солнышко в окно.

Как зовет, неодолимо,

Ива в тень своих ветвей.

Как поёт своей любимой

Серенады соловей.

Напишу тебе, как в мае

Расцветают лохмачи.

Как луна в реке купает

Серебристые лучи.

Как ерошит, налетая,

Вишни ветер-хулиган…

Напишу, что я не знаю

Про Саланг… И про Афган…

И не знаю, что солдата

Нарекут — «двухсотый груз».

Напишу, что верю свято

В обещанье — «Я вернусь»…

Дождь — руками неба вышит

Легкой рябью по плащу…

Улыбнись, мой мальчик, слышишь! —

Я сегодня не грущу…

***

Крушила Осень лета бастионы…

Кололи взгляд холодных звёзд лучи…

Стучал Октябрь в окошко веткой клёна,

Как путник, заблудившийся в ночи…

За облако, устав от неуюта,

Поёживаясь, пряталась Луна…

Метался Ветер в поисках приюта…

И выл, как пес, у тёмного окна…

***

Жизнь пролистала страницы и лица

Буйному ветру под стать.

Время головушке долу клониться.

Время слезам закипать.

Смыло бесследно секундным цунами

Юности звонкой накал.

Память в ночи говорит голосами

Тех, кого ты предавал.

Старость — она как бездонная трещина.

Мачеха злая — не мать.

Где она — та, что судьбою обещана

В горе тебя согревать.

Черною меткою пОд ноги брошена

Тень от понурых плечей.

Смотришь с тоскою и завистью в прошлое —

Чей ты, соколик?

— Ничей…

***

Огни созвездий полночь погасила.

Застыл громадой мощной Аю-Даг.

Сердилось море. И бахвалясь силой

Пугало своим рыком южный мрак.

О берег билась вдрызг волна слепая,

Рвала о камни пенную фату…

Ей вторил ветер. И швырял играя

Пригоршни брызг соленых в темноту…

***

22 ИЮНЯ 1941

Три пятьдесят…

Рассвета —

первый несмелый блик.

В теплых объятьях лета

города сонный лик.

Рваный кусок тумана

тюлем свисает с крыш.

Заспанный дворник рьяно

гонит метлою тишь.

Achtung! Напрягся Каин,

силясь рукой взмахнуть.

Ищет, сквозь сон, губами

новорождённый — грудь.

Три пятьдесят…

Истома…

Людям еще дано –

с зычным победным стоном

слиться, сплестись — в одно.

В небе, стальная стая —

смерть под крылом несет.

В небытие впадая,

счастлив еще народ.

Сонные — в одеяло

прячутся, как в гнездо.

Мира осталось мало –

Десять мгновений до…

P.S. Кляксою взрыв. Воронка

Улиц взъерошит гладь.

Рвётся не там, где тонко,

Там, где хотят порвать.

***

Темнота на полках антресоли

Спряталась, как кошка на сносях.

Предрассвет туманный — белой соли,

Раскидал охапки второпях.

Солнце улыбается спросонья,

Воздух, как парное молоко…

Сердце мрет… И плачу я сегодня

Так, по-бабьи; сладко и легко…

***

За окошком январский вечер

Весь — в сиянии звёздных страз…

Начинаю отсчет до встречи-

Десять… Девять… Четыре… Час…

Кружева, на антенной рее,

Из снежинок морозы вьют…

Как же я пережить сумею —

Сорок шесть… Сорок пять минут…

Светом лунным с ладошки кормит

Сердце ночь… Усмиряя бунт.

В бесконечность пускают корни —

Двадцать шесть… Двадцать пять секунд…

***

Сегодня ночью море заштормило…

В дрожащем свете голубой луны

Ревело, и на берег выносило

Играючи большие валуны…

Откатываясь — галькою шуршало

И шло на приступ новою волной…

Ночная птица в рев волны вплетала

Свой крик. Делясь тревогою со мной.

***

Меня не любишь ты. Давно.

Об этом знают все на свете:

Сентябрь, полночное окно,

Злой огонёк на сигарете,

Тобой сожженные мосты,

Сны о другой, что сбились в стаю…

Об этом знаешь даже ты.

И только я одна не знаю.

***

Когда завесят белым зеркала,

Когда стакан покроют коркой хлеба…

Ты не жалей, что я как хмель прошла.

Ты не жалей, что мне опорой не был.

Когда январь, листнув тринадцать дней,

Осиротелость разольет по венам,

Всё оправдав в себе, не пожалей,

Что без меня ты стал обыкновенным.

***

Милый, Ангел, ау… Мне сейчас одиноко до дрожи.

Я боюсь тишины, поселившейся в левом боку.

Даже звезды, смотри, на синичек озябших похожи.

Даже время, смотри, замирает на полном скаку.

За окошком январь. Значит снова прибудет тринадцать.

Значит к поезду снова прицепится новый вагон.

Ты когда-то меня темноты научил не бояться…

Только как мне познать, что таят предсказанья ворон.

А давай на каток?… И чтоб шарфик у ветра в ладонях…

И чтоб льдинки смеясь, слово «вечность» сложили опять…

Я от грусти сбегу. Даже Месяц меня не догонит.

И пожалуйста, хватит! мне в кофе коньяк подливать.