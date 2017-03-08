Tатьяна Коган | Стихи

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Предки мои в Белорусском местечке
Шили, ковали,
Рыбу ловили в пруду или в речке –
Фаршировали.
Школу закрыли у них коммунисты
И синагогу,
Ну, а доделали дело фашисты –
Срочно в дорогу…
Так родились дети урбанизации
(Эко словечко?):
В мыслях, делах – отзвук цивилизации,
В сердце – местечко…
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Есть песня, которую с детства я пела,
В ней мудрость небес и земли.
Так душу тревожить – хорошее дело
Под скрипочки ти-ли-ли-ли… …
В местечках заброшенных или в столицах,
Куда бы пути не вели,
Где в кудрях мальчишек носатые лица,
Там скрипочки – ти-ли-ли-ли.
Пусть мальчик не Ойстрах и даже не Коган,
Семья, сэкономив рубли,
Талант развивает, дарованный Б-гом,
И скрипочка – ти-ли-ли-ли.
Ах, Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Вселенскую скорбь исцели.
Аидише маме ту песню сыграй-ка,
Майн ингале, ти-ли-ли-ли,
Ту песню, что слышали мы с колыбели,
Где камни без влаги росли,
Без слёз сердце плакало, чувства горели –
На скрипочке ти-ли-ли-ли.
В сорок пятом Освенцим
был освобождён от нацизма.
В память жертв Холокоста
сегодня минуту молчим.
Мой народ не был сломлен
в страшнейшем судьбы
катаклизме,
Возродился и духом
воспрял, значит,
неистребим!
Через десятилетья, живя по
древнейшим заветам,
Генетически знаю, что нужно
мне благодарить
Подарившего хрупкую
жизнь.И любуюсь рассветом
За себя и за тех, чья в печах
была прервана нить…
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АНГЕЛЬСКАЯ ПОДБОРКА
Отдохни, ангел мой,
не шурши
Молью битыми перьями
крыльев.
Дай дожить век в вальяжной
тиши
Без, с тебя облетающей,
пыли.
Не храни меня, очень
прошу,
Не хочу превращаться
в консервы,
Не кури надо мной
анашу,
Улетай, не расчёсывай
нервы.
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Подними меня, ангел,
с колен,
Воспарить я хочу над
судьбою,
Убежать из удушливых
стен
В мир простора, свободы,
покоя.
Подари мне перо из крыла
Покрупней, попестрей,
попушистей,
Несравненная будет метла
Против зависти, злости,
корысти.
Для меня полететь –
ерунда,
Мне для этого крыльев
не надо,
Лишь подняться с колен.
И тогда
Я устрою вам мини-торнадо.
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Тихие ангелы с грустными
лицами
Смотрят на грешный наш мир
с высоты –
Там города расчертили
таблицами
Землю на месте, где были
цветы.
Грустные ангелы с лицами
тихими
Плачут и слёзы роняют
дождём.
Люди беспечные – франты
с франтихами–
Нейтральзуют потоки
зонтом.
Личные ангелы хлопают
крыльями:
Падают пёрышки прядью
за прядь.
Кружат они над людьми
эскадрильями…
Им бы не мучиться и
закричать.
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… Опять мне всхрапнулось, и
снова упала
Жене на причёску
моя голова.
Взглянула она – приговор
трибунала,
Не спят в филармонии, Люся
права.
Глаза я протёр, лоб напряг,
чтобы больше
Не мог я закрыть
непослушных очей.
Тут скрипки ввинтились (вот
диапазончик!)
Мне в мозг. Мир не знает
таких палачей!
Вгоняет мне в темя
бетонные сваи
Своим молотком
барабанщик-садист!
В оркестре играют устало,
сбиваясь,
Однако, крещендо и все –
как один!
Им тоже домой поскорее
охота,
У каждого стынет, скучая,
диван,
Но надо будить меня – это
работа,
Да палкой грозит им за
пультом тиран.
Конец уже скоро. Там бисы,
поклоны
И тот долгожданный счастливый
момент…
Приду через месяц с женой
искушённой:
УплОчено. На год наш
абонемент.
МАРТ
Этот март-озорник удивляет
нас снова и снова!
В Калифорнии холод,
чуть выше в горах сыплет снег.
Я к таким катаклизмам и
зимней зимой не готова,
А весенней весной в куртку
кутаться – курам на смех.
Не затем удрала я из
снежно-морозной России.
Калифорния, как ты могла!
Это – гнусный обман!
Где горячие ветры
восточных долин и пустыни?
Отчего так не тёпл и не тих
Тихий твой океан?
Как не стыдно тебе пред
лицом трудового народа
В США, абсолютно
законопослушной стране,
Нарушать вероломно
святые законы природы!
Знай, посодют тебя, и потом
уж не жалуйся мне.
СТАРЫЕ КНИГИ
Время хранит на полях
пожелтевших страниц
Прежних читателей книжек
следы-отпечатки…
Загнутый угол – наследие
тех озорниц,
Что постоянно теряли
открытки-закладки.
Жирные пятна –
затурканных преданных
жен,
Цезаря корча, глотавших
романы на кухнях,
Этот обрез был однажды
слегка подожжён,
И от воды все листочки-
соседи разбухли.
Книги с пометками
карандашом на полях
Принадлежали серьёзному
школьнику Васе.
Рвал на цитаты он
классиков. В этих делах
Не было равных отличнику
Васеньке в классе…
Старые книги, вобравшие
предков тепло,
Вас не читать, а листать – это ж так
интересно.
Грусть на душе, но и
одновременно светло,
Словно поётся живая
семейная песня.