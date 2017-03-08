Tатьяна Коган | Стихи

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Предки мои в Белорусском местечке

Шили, ковали,

Рыбу ловили в пруду или в речке –

Фаршировали.

Школу закрыли у них коммунисты

И синагогу,

Ну, а доделали дело фашисты –

Срочно в дорогу…

Так родились дети урбанизации

(Эко словечко?):

В мыслях, делах – отзвук цивилизации,

В сердце – местечко…

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Есть песня, которую с детства я пела,

В ней мудрость небес и земли.

Так душу тревожить – хорошее дело

Под скрипочки ти-ли-ли-ли… …

В местечках заброшенных или в столицах,

Куда бы пути не вели,

Где в кудрях мальчишек носатые лица,

Там скрипочки – ти-ли-ли-ли.

Пусть мальчик не Ойстрах и даже не Коган,

Семья, сэкономив рубли,

Талант развивает, дарованный Б-гом,

И скрипочка – ти-ли-ли-ли.

Ах, Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,

Вселенскую скорбь исцели.

Аидише маме ту песню сыграй-ка,

Майн ингале, ти-ли-ли-ли,

Ту песню, что слышали мы с колыбели,

Где камни без влаги росли,

Без слёз сердце плакало, чувства горели –

На скрипочке ти-ли-ли-ли.

В сорок пятом Освенцим

был освобождён от нацизма.

В память жертв Холокоста

сегодня минуту молчим.

Мой народ не был сломлен

в страшнейшем судьбы

катаклизме,

Возродился и духом

воспрял, значит,

неистребим!

Через десятилетья, живя по

древнейшим заветам,

Генетически знаю, что нужно

мне благодарить

Подарившего хрупкую

жизнь.И любуюсь рассветом

За себя и за тех, чья в печах

была прервана нить…

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АНГЕЛЬСКАЯ ПОДБОРКА

Отдохни, ангел мой,

не шурши

Молью битыми перьями

крыльев.

Дай дожить век в вальяжной

тиши

Без, с тебя облетающей,

пыли.

Не храни меня, очень

прошу,

Не хочу превращаться

в консервы,

Не кури надо мной

анашу,

Улетай, не расчёсывай

нервы.

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Подними меня, ангел,

с колен,

Воспарить я хочу над

судьбою,

Убежать из удушливых

стен

В мир простора, свободы,

покоя.

Подари мне перо из крыла

Покрупней, попестрей,

попушистей,

Несравненная будет метла

Против зависти, злости,

корысти.

Для меня полететь –

ерунда,

Мне для этого крыльев

не надо,

Лишь подняться с колен.

И тогда

Я устрою вам мини-торнадо.

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Тихие ангелы с грустными

лицами

Смотрят на грешный наш мир

с высоты –

Там города расчертили

таблицами

Землю на месте, где были

цветы.

Грустные ангелы с лицами

тихими

Плачут и слёзы роняют

дождём.

Люди беспечные – франты

с франтихами–

Нейтральзуют потоки

зонтом.

Личные ангелы хлопают

крыльями:

Падают пёрышки прядью

за прядь.

Кружат они над людьми

эскадрильями…

Им бы не мучиться и

закричать.

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… Опять мне всхрапнулось, и

снова упала

Жене на причёску

моя голова.

Взглянула она – приговор

трибунала,

Не спят в филармонии, Люся

права.

Глаза я протёр, лоб напряг,

чтобы больше

Не мог я закрыть

непослушных очей.

Тут скрипки ввинтились (вот

диапазончик!)

Мне в мозг. Мир не знает

таких палачей!

Вгоняет мне в темя

бетонные сваи

Своим молотком

барабанщик-садист!

В оркестре играют устало,

сбиваясь,

Однако, крещендо и все –

как один!

Им тоже домой поскорее

охота,

У каждого стынет, скучая,

диван,

Но надо будить меня – это

работа,

Да палкой грозит им за

пультом тиран.

Конец уже скоро. Там бисы,

поклоны

И тот долгожданный счастливый

момент…

Приду через месяц с женой

искушённой:

УплОчено. На год наш

абонемент.

МАРТ

Этот март-озорник удивляет

нас снова и снова!

В Калифорнии холод,

чуть выше в горах сыплет снег.

Я к таким катаклизмам и

зимней зимой не готова,

А весенней весной в куртку

кутаться – курам на смех.

Не затем удрала я из

снежно-морозной России.

Калифорния, как ты могла!

Это – гнусный обман!

Где горячие ветры

восточных долин и пустыни?

Отчего так не тёпл и не тих

Тихий твой океан?

Как не стыдно тебе пред

лицом трудового народа

В США, абсолютно

законопослушной стране,

Нарушать вероломно

святые законы природы!

Знай, посодют тебя, и потом

уж не жалуйся мне.

СТАРЫЕ КНИГИ

Время хранит на полях

пожелтевших страниц

Прежних читателей книжек

следы-отпечатки…

Загнутый угол – наследие

тех озорниц,

Что постоянно теряли

открытки-закладки.

Жирные пятна –

затурканных преданных

жен,

Цезаря корча, глотавших

романы на кухнях,

Этот обрез был однажды

слегка подожжён,

И от воды все листочки-

соседи разбухли.

Книги с пометками

карандашом на полях

Принадлежали серьёзному

школьнику Васе.

Рвал на цитаты он

классиков. В этих делах

Не было равных отличнику

Васеньке в классе…

Старые книги, вобравшие

предков тепло,

Вас не читать, а листать – это ж так

интересно.

Грусть на душе, но и

одновременно светло,

Словно поётся живая

семейная песня.