Светлана Донченко | Стихи

Коротко об авторе.

Донченко Светлана Геннадьевна, поэт, прозаик, член Союза писателей России, награждена Союзом литераторов Европы и Международным наградным союзом ООН орденом «Серебряного Орла», литературным дипломом и медалью им. М. Ю. Лермонтова «Недаром помнит вся Россия», литературным дипломом и медалью «Литературный Олимп», золотой медалью им. Нобелевского лауреата Ивана Бунина, почётным знаком «Союз писателей России». Автор поэтических сборников: «Кубань моя, пою твою красу», «Моя казачья, трепетная Муза», «На троне высокой любви», «Любви небесное дыхание» и сборника поэзии и прозы «Сердце Ангела». Публиковалась во многих российских альманахах и журналах, в том числе в «Невском Альманахе», «Огни Сибири», «Серебряный Дождь», «ЮГ Руси» и т.д. В 2014 году инициировала создание и возглавила Южно-Российское творческое объединение «Серебро Слов».

И умер казак на рассвете

… Памяти моего великого народа.

Спалось дюже сладко в степи казаку:

Пел ветер, как ридная маты.

Казак улыбался, щекой к башлыку

Всё жался и запахи хаты

Ноздрями ловил и глотал впопыхах,

Как вкусную тюрю с цибулей.

Враз тело покинули холод и страх

И боль в чёрной ране от пули.

Он спал, ну а может быть он умирал,

И смерть была сладко-пьянящей.

Был короток и непростительно мал

Путь жизни, лишь беды хранящий.

А бед было столько, что Боже спаси!

Шла смерть по пятам, как невеста.

Казак стал изгоем в родимой Руси —

Без племени, роду и места.

Лишь степь распахнула объятья, как мать,

И ночка хмельная, и ветер.

Они пригласили его умирать.

И умер казак на рассвете.

Он умер, но память казачья жива,

Летает, как песня народа!

И прорастает она, как трава,

Как всходы казачьего рода.

Древний дом

Дом был старый, точней сказать – древний,

В позапрошлом построен веку.

Все дома по соседству плачевней

С каждым днём становились. Тоску

Об ушедших годах было сложно

Им унять, вот и сыпались вниз:

Штукатурка, побелка. Безбожно

Кирпичи все крошились, карниз

В каждом доме соседнем тревожно

Нависал над строеньем своим.

Только древний дом был невозможно,

Несравненно хорош! Молодым,

Очень свежим, красивым и новым

Он казался средь прочих домов.

Был он, к слову сказать, образцовым —

Двести лет! А он свеж и здоров!

Свежевыкрашен, облагорожен,

В окружении сосен живых.

Древний дом, но так славно ухожен

В нем живущей семьёй. В вековых,

Неизменных традициях рода

Был заложен от предков наказ:

«Дом беречь и любить». И природа

Помогала жильцам тем не раз:

Облетали их стены снаряды,

Ни огонь, ни вода, ни беда

Были в дом тот проникнуть не рады.

И не брали, как прочих, года.

Двести лет в этом доме звучали

Дивной музыкой радость и смех.

Провожали, встречали, венчали

И любили, любили там всех.

Дом и сад в светлых чувствах – святые.

Для людей – тёплый, солнечный кров.

Оттого-то душой молодые

Здесь все древние – дом и любовь.

Суд покаянный

Разбавив ночь февральской стыни

Вином ли, дымом сигаретным,

Луна — двойник пахучей дыни,

Мигнёт глазком едва заметно.

Дыхнёт полынью и покоем

Крутая смесь хмельного зелья.

Все звёзды с неба чинным строем

Шагнут на землю для веселья.

Что тут начнется! Боже правый —

Весна идёт! Взмахнув крылами ,

Слова, с искусственной приправой,

Слетятся, брызжа похвалами.

И ночь, в восторге растворившись,

Весь этот звёздный шабаш пьяный ,

С весной на пару ухитрившись,

На суд отправят покаянный.

22 июня, ровно в 4 часа…

Давай с тобой, мой генерал,

Сегодня вспомним ту войну —

Ту, чью преступную вину

Признал Нюрнбергский трибунал.

Мы вспомним дедов и отцов,

Свечу затеплим образам

И поклонимся орденам

Бессмертных русских храбрецов.

Ты наливай. У той войны

Кровавым первый был рассвет,

И мне рассказывал мой дед:

Всем снились радостные сны.

Налил? Сегодня — ночь без сна.

Мы будем вспоминать войну

И молча за свою страну

Глотками пить вино до дна.

А утром мирный наш рассвет

Настанет, друг мой генерал.

Сегодня в школах кружит бал,

Как и в ту ночь. Но только свет

У солнца будет золотым,

А не кровавым, как тогда.

Бегут победные года,

Вверяя память молодым.

Мой генерал, взошла заря.

Четыре ровно. Две свечи

Зажжём и грустно помолчим

О тех, кому благодаря

…………………… взошла заря…

Тоска

Опять тоска беспечно-хмуро

В душе расселась как хозяйка.

Она седа и белокура

И всё такая же лентяйка.

Блондинкой быть тоске по нраву,

Спрос с этих особей не строгий.

Она чинит свою расправу

Над теми, кто из аналогий –

Безумных битв и линчеваний,

Не строит мир свой многогрешный,

Что сплошь из самолюбований

Сложён в поспешности. Потешный

Для сей тоски протест мой ярый:

«Прочь, оккупантка!» Лишь — смеётся!

Сюжет знакомый, очень старый —

Душа тоске вновь в плен сдаётся.

Звучал Стравинский…

……….. Посвящаю моему другу композитору Сергею Алиманову.

Звучал Стравинский и в проём двери

Жар-птицами летели ноты в сети.

Мне вспомнились слова Экзюпери:

«Быть человеком, значит быть в ответе…»

Не приручить без музыки земной-

Ни Розу, ни восторженного Лиса.

Играй, рояль, окутай стариной

Волшебный миг. Поднимется кулиса,

Сыграет жизнь ещё один сюжет

В спектакле — фарсе, где любовь нетленна.

Звучал Стравинский, мягкий лунный свет

Подыгрывал печали откровенно.

В лесу

Размыт дождями край тропинки,

Заросший бузиной лесной.

Промокли плащ мой и ботинки,

Рюкзак холщовый за спиной.

Похоже – заблудилась! Глупо

В поход одной уйти с утра.

Под ложечкой заныло тупо,

Ещё и дождь, как из ведра.

Иду, молюсь, прошу тропинку:

«К сторожке отведи меня.»

В руке своей зажав дубинку,

Смотрю с тоской — к закату дня

Лес стал готовиться упрямо.

И с каждым шагом всё темней.

Молюсь, молюсь, всё чаще: «мама»

Летит мой зов среди ветвей.

И вдруг, о, чудо — запах дыма,

Заполнил сладко ноздри мне.

Ускорив шаг, неустрашимо

Пошла на дух сей в полутьме.

Лесная, чёрная избушка,

Почти невидима в ночи:

Тепло протоплена, горбушка

Лежит на полке у печи.

Топчан в углу, подушка с пледом-

Любому путнику ночлег.

И пусть ты мне совсем неведом,

Спасибо, добрый человек.

В памяти живёт…

На краю станицы, где простор разлит,

Слышу шум и топот конских я копыт.

Кони, мои кони! Жить без вас невмочь!

Отнесите, кони, топот вы в ту ночь,

Где в степи у речки теплится костёр,

Над которым ветер взор свой не простёр.

Где поёт гитара трепетно, навзрыд,

Где мой конь буланый блещет – так намыт!

Где кукушка строгий свой ведёт подсчёт,

Где отныне детство в памяти живёт…

Золотой нектар

Как вкусно пахнет загородный сад.

Апрельский дух наполнен ароматом

Цветущих вишен у казачьих хат

В моём краю, на запахи богатом.

Летают пчёлы от цветка к цветку-

Мёд будет сладким и неповторимым.

Все травы изумрудные в соку

Стоят целебном. О, незаменимым

Весны-царицы будет дивный дар,

Когда завоют ветры в поле снежном-

Целебный, сладкий, золотой нектар

Наполнит мир вновь ароматом нежным.

Восторг

Прохладный вечер.

Светлячки резвятся в травах.

Закат подсвечен

Синевой. День спит в дубравах.

На море шторм.

Ведут бои с ветрами волны.

Игрой валторн,

Такой живой, их крики полны.

Как на душе

Тепло-тепло, как сердцу сладко.

Звучит туше,

И началась большая схватка.

Вступила ночь

В неравный бой с вечерней мглою.

Совсем невмочь

Скрывать восторг мне под луною.

Сон

Мне снился этой ночью давний март.

Он был других не лучше и не хуже.

Капель звенела. Крыши всех мансард

Отбрасывали тени прямо в лужи.

А мы с тобою были влюблены!

Мы были влюблены в друг друга нежно.

Друг другом были мы с тобой больны,

А март был болен нами и прилежно

Сопровождал повсюду нас с тобой:

Гнал ветром в спину, поливал дождями.

Случалось — был сердит: холодный, злой

Забрасывал нас мелкими камнями.

А нам с тобою было всё равно,

Легко брели мы по глухим тропинкам.

И было нам то грустно, то смешно,

Когда нас март пытался поединком

Дождя и снега глупо удивить,

Забравшись под пальто к нам и в ботинки.

Но это не мешало нам любить:

Друг друга, март, снежинки и дождинки.

Мы были невозможно влюблены!

И наши руки трепетно сплетались.

Всё лучшее опять приходит в сны.

Ах, как во сне мы страстно целовались…

Я жизнь люблю за то, что в ней есть ты…

Я жизнь люблю за то, что в ней есть ты!

За то, что облака плывут неспешно

Там, где лазурью яркой разлиты

Все чувства неба. Может, это грешно,

Закинув взор в неведомую высь,

Туда, где жизнь рождается с зарёю,

Увидеть вдруг, как тихо родились

Слова любви?! Изящною ладьёю

Они поплыли вдаль по облакам,

Раскраивая белые пласты.

Скатились слёзы счастья по щекам:

Я жизнь люблю за то, что в ней есть ты!

С вечерней зорькой…

Ароматом скошенной травы

Переполнен воздух в летний вечер.

Стол дубовый под листвой айвы

Уходящим солнцем вкруг подсвечен.

Тишина звенящая в саду

Навевает думы доли горькой.

Тень играет с ветром в чехарду —

Вдаль уходит грусть с вечерней зорькой.

Душа моя клубочком невесомым…

Чем старше становлюсь, тем мне милее

Российских деревенек тишина.

Здесь русский дух и крепче, и целее

И нищих духом* красота видна.

Иду совсем неспешно по тропинке:

Собаки брешут глухо, с хрипотцой,

В моей цветной, ротанговой корзинке

Так вкусно пахнут пышки и сальцо.

Клубится пыль на грунтовой дороге:

На старых дрожках едет мужичок

В подпитье лёгком, шумный, колченогий,

Со смаком свой вдыхает табачок.

Душа моя, клубочком невесомым,

Свернулась так уютненько внутри.

И кажется мне каждый куст знакомым,

И кажутся родными пустыри.

И дух российский глубже проникает,

И крылья вырастают за спиной.

И душенька над миром воспаряет,

С Неопалимой слившись Купиной…

* «Преподобный авва Исаия:

… не те нищи духом, кои отреклись от мира и терпят только внешнюю нищету; но те, кои оставили всякое зло, и непрестанно алчут и жаждут памятования о Боге[4].

Нищие духом — люди лишённые гордыни и злобы.

Нищие духом — смиренные, которые сознают свое несовершенство и недостоинство перед Богом и никогда не думают, что они лучше и святее других;… … »

Краткий церковнославянский словарь