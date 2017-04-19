Соломон Воложин | Жалоба максималиста

Сначала надо сказать, почему я максималист. А то будет непонятна жалоба.

Или наоборот? Кому я интересен? Тогда как жалоба моя – на очень известного человека – Никиту Михалкова. И, если я её выставлю вперёд, то, может, и мой резон кого-то заинтересует.

Итак, мне жаль, что Никита Михалков попал, как кур во щи.

Смотрите, что он сказал вот про такую картину Репина.

Нет, вы вглядитесь в эти лица.

Есть что-то позитивное в таких лицах?

Ситуация такая же, собственно, как в его же «Крестном ходе в Курской губернии»: «через полвека, потомки этих людей будут уже сплошь атеисты» (http://art-otkrytie.narod.ru/benua2-19.htm), — хотел «сказать» художник (а все, глядя на картину, умилялись религиозности русского народа). А в «Манифестации…» он «говорит»: «скоро эти станут нигилисты, хоть беги из страны» (несмотря на то, что событие опять позитивное – царь объявил манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»: было обещано даровать народу «незыблемые основы гражданской свободы», неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний, признать Думу законодательным органом).

А ехидный Репин просто словами сказал наоборот: «Картина изображает процессию освободительного движения русского прогрессивного общества… главным образом студенты, курсистки, профессора и рабочие с красными флагами, восторженные; с пением революционных песен…подняли на плечи амнистированного и многотысячной толпы движутся по площади большого города в экстазе общего ликования» (http://virtualrm.spb.ru/ru/node/2513).

Каков мистификатор!

Для меня не новость, что Репин выражает одно, а публика переживает другое. Так с «Бурлаками» (см. тут), так с «Запорожцами» (см. тут), так с картиной «Иван Грозный и его сын» (см. тут) и т.д. и т.д. Но обидно всё-таки: я еле нашёл в Интернете адекватные слова о «Манифестации…» Репина:

«Как на странно, лучше, чем кто-либо другой, изобразил российское общество (идиотов), приветствовавшее Манифест, художник Илья Репин» (http://rus-vopros.livejournal.com/5833855.html).

Ну а от Никиты-то Михалкова можно было ждать адекватности? – Я б ждал, если б меня спросило перед тем, что я от него услышал. И ошибся бы.

«Посмотрите… Посмотрите картину Репина. Разве Илья Ефимович Репин вот на этой картине, посвящённой манифестации 1905 года, разве он предполагал, что стоит за этой радостью? Посмотрите на эти восторженные лица. Сколько радости! Сколько надежд! Это всё интеллигенция. Это и гимназисты, и певицы, и художники, и писатели. Это люди полны восторга. Они счастливы» (http://rupolitshow.ru/besogon-tv-poslednij-vypusk-09-04-2017.html).

Кошмар! И это произносит и теперь числящийся в корифеях кинорежиссёр…

Надо ли мне возвращаться к себе, объяснять, почему я вижу, а такой мэтр – не видит? Почему вообще столь многие и так много времени «понимают» Репина с точностью до наоборот?

Мне кажется, что всё это потому, что совершенно затёрта для практического применения «Психология искусства» Выготского. А он открыл, что такое художественность. Что это – возбуждение противочувствий противоречиями «текста», которые от столкновения рождают третье переживание. Нецитируемое, так сказать. На картине в него нельзя ткнуть указкой. В «радость» на этой вот картине – можно ткнуть: в название, написанное на раме или под рамой (название – тоже элемент произведения). В «ужас» – тоже можно: в эти обезумевшие лица, каких ещё не большинство. Но в третье переживание, в «то ли ещё будет», ткнуть указкой никак нельзя. Оно существует только в душе восприемника. Да ещё и неосознаваемо оно чаще всего. До сознания доходит только непонятная смута, ЧТО-ТО. Если восприемник не отравлен какой-то предвзятостью. Как Никита Михалков, например, считающий революцию злом, а либеральноподобный Манифест Николая Второго – добром.

Я же – знаю (зная Выготского), что если что на холсте нарисовано, то не это хотел «сказать» художник. Если, конечно, передо мной не произведение прикладного искусства, призванного усиливать знаемое переживание.

Я долго не хотел, чтоб мои статьи читали творческие люди. Тем нужно стихийно доходить до противоречивости ради третьего, им самим ещё невнятного. А потом махнул рукой. Люди как заговорённые: раз теорию Выготского все сжили со света, то писк какого-то комара (меня) про это – не слышен в грохоте предвзятости.

Вот я и жалуюсь.

9 апреля 2017 г.