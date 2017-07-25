«Сингулярность кристаллов» — памяти Валерия Васильева

Когда человек уходит, остаются его размышления, мечтания, пожелания. Перечитываешь – и будто находишься рядом. Эта публикация посвящена памяти Валерия Васильева, инженера-химика по профессии, писавшего для себя, для друзей. Валерий активно публиковался в шестидесятых, в семидесятых. В восьмидесятые был весьма популярным автором на последних страницах субботних харьковских газет. Ушел из жизни 20 июня 2017 года.

ПРО РЕАЛЬНЫЙ МИР

И про реальный мир. Есть такая философская фишка, недалекая от истины. Реален только неуловимый миг реальности, который и измерить-то нельзя. Стукнули по клавиатуре — и это мгновенно в прошлом. А следующая буква пока что в будущем. Одного события УЖЕ нет… Оно в прошлом. Другое еще не наступило. Оно в будущем…

НЕМНОГО О ПСИХОЛОГИИ

Утром сажусь за «клаву». Перспектива радужная — день свободен. Сажусь за самый старый комп – чтоб не претендовал никто, ибо все домашние — так получилось — дома. В музоне — рок-н-ролл, в голове позитив — сплошь благостные и расслабленные мысли.

— А мы сегодня за водорослями собирались, — как бы нечаянно роняет супруга.

Удивлен. Шоб супруга беспокоилась об аквариуме?

— Вот пока бы прохладно… Поутру… — как бы в воздух роняет супруга.

Немного стискиваю зубы, пишу пост… Пытаюсь сосредоточиться — лезут опечатки и тавтология…

— А кто-то обещал отремонтировать утюг, — как бы никому заявляет доча.

Стараюсь сосредоточиться на написанном. По ошибке отправляю пост в личку совершенно незнакомому пользователю. Лихорадочно стираю переписку, случайно отсылаю несчастного в ЧС… Ищу ЧС – освобождаю. Но представляю его лицо… Оповещение-то он получит.

— Сходил бы лучше на рынок… Сметана на исходе, да и творог…

Стискиваю зубы, выключаю компьютер, неожиданно для себя размахиваюсь и швыряю мышь в стену. Осколки, мусор… Вздыхаю тяжело, убираю за собой, остатки мыши несу в ведро. Одеваюсь, беру сумку. Осуждающие и почему-то торжествующие взгляды… Народ получает подтверждение, что социальные сети на меня плохо действуют… Иду на рынок. Сметана, творог, молоко…

О СВОБОДЕ

Наверное, я тайный и скрытый мазохист. Мне не нравится свобода. Я даже гулять один не люблю, всегда прогуливаюсь с супругой. А на рыбалке ищу кампанию на берегу. Мне нравится выполнять некие задания и поручения. При этом люблю поворчать, но себе под нос. Приятно, когда нужен…

Я все время намекаю на то, дамы и господа, что в основном-то мы несвободны от себя… Что мы сами себе тираны и властители. В общем-то каждый в этом мире надеется на себя и никто никого грузить не старается. Однако, самозагрузка всегда максимальна, иногда просто против вашей собственной воли. И вы вполне добровольно валите на свои плечи и груз родных, и груз друзей… А иногда и просто постороннего человека — чем-то вам понравившегося… Мы сами себя лишаем свободы, ибо боимся ее. Она нам не нужна, ибо создает ощущение ненужности. Самое пугающее для меня ощущение.

Теоретически мы все совершенно свободны, ибо в общем над нами не висят ни страшные клятвы, ни предписания каких-то строгих правительственных организаций, ни иски, ни судебные решения. Однако, оглянитесь. Вон там у вас дела — надо помочь племянникам. Они надеются. А вон там — другу. Ему, блин, некогда, он позвонил и попросил: «Ты все равно пенсионер»…

У меня почему-то перед всеми некие обязанности — хотя и по умолчанию… Ибо я не имею привычки ОБЕЩАТЬ. Как-то само собой, как бы разумеется — что на меня и тот, и этот, и эта — вот НАДЕЮТСЯ… Мне вот неудобно их ПОДВЕСТИ. Хотя если положить руку на сердце, то непонятно — а какого, собственно… Почему????

Старина Карл заблуждался, считая, что у свободы есть противники. Их нет и никогда не было. Просто у людей настолько разные представления о свободе — причем у всех — что они зачастую представляют из себя антонимы… Как говорят филологи, ехидно при этом улыбаясь, термин «свобода»» в устах десяти разных людей может быть антонимом как друг к другу, так и общим смыслом.

В вопросе о свободе воли Аристотель следует традиционному представлению о том, что несвободным является лишь то существо, которое находится во власти насилия и неведения. Добавлю, что любое свободное действие производится в определенных — весьма жестких рамках, которые каждый человек сам себе установил. В зависимости от его социального статуса, образования и воспитания… Да — свободен. Но в определенном им самим диапазоне — обеспечивающим человеку безопасность, комфорт и достаточность.

Ну уж нет. Полагаться на судьбу? Сам термин «судьба» привязывает нас к некому жесткому предназначению и чему-то, нам заранее предписанному. Свободу НЕВОЗМОЖНО ОБРЕСТИ. Ибо ее просто нет. Она не существует.

На сегодня. Принять товар в холдинг… Заехать в банк по кредитованию двух сделок… Зайти в школу поговорить с физруком по поводу тахиокардии у внука и уменьшение нагрузок на какое-то время… Между делами — на рынок за продуктами. На почту — получить заказанное

дочерью… Домашнее — полно всего… И ремонтов, и приготовлений еды… Между делами — в «Одноклассники».

И это хоть как-то напоминает свободу?

*****

Я дедушка. И примерно представляю, что сегодня напишет про меня внук в Контакте. Вчера приехали с супругой с дачи. С урожаем дынь. Жарко… И сразу в душ… Приняв душ, я одел свои любимые цветастые шорты. НО ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛ… И брожу по квартире, проклиная память — ищу шорты.

— Что ищем? — внук спрашивает.

— Шорты, — говорю, — Такие — в цветочек… Не видел?

— Видел. На тебе они!

СИНГУЛЯРНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ

Пишу повесть… Условное наименование – «Сингулярность кристаллов».

И вдруг увидел что-то вроде НЛО. Всю семейку собрал у окна. Хотел заснять, но аккумуляторы в аппарате были разряжены. Жалко,черт… Короче, что-то вроде плазмоида — весьма большого – и видно диск. Круглый — никакая не тарелка… Светился зеленоватымсветом. Но вот движение — зигзагами — не походило на осмысленное… Наверное,и правда плазмоид — ушел в сторону Тройчатого и исчез…

После этого забарахлил роутер. По кабелям, стационарам разносит, как часики, а вай-фай то есть, то нет. Звоню знакомому хакеру. Тот говорит: «Смени название сети и пароль»… Я подумал, отвязаться решил… Но работу сделал… И вот все работает. Как часики от «зодиака»… Думаю, там тоже ведь процессор… Ему, что ли, старый пароль надоел? Или название сети пошлым показалось?

Вот вам и сингулярность кристаллов.