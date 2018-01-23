Сергей Криворотов | Сходил на выборы

На всякий случай, чтобы никто не искал сопоставлений и аналогий с окружающими, для дальнейшего спокойствия персонажа назовём условно его Акакием Акакиевичем. Из тех же соображений опустим ненужные описания его привычек и внешности. Обычный рядовой гражданин в нетерпеливом ожидании скорой пенсии по возрасту, мечтавший хотя бы ещё разок съездить в однажды виденный в советские времена сказочный Крым.

По правде говоря, ни на какие выборы идти он не собирался, тем более, избирали всего лишь депутатов в местную Думу. Но, проходя мимо фонарного столба, случайно увидел на нём цветную листовку со знакомой физиономией. Хотя фотошоп явно приукрашивал действительный вид постаревшего и поседевшего кандидата в депутаты, он сразу узнал того, кто несомненно послужил натурой, да и набранная крупным шрифтом фамилия подтвердила, что ошибки нет. Этого типа он прекрасно знал, то есть не совсем «прекрасно». Так, пару раз сталкивался с ним по жизни и обстоятельствам службы, чего оказалось достаточно, чтобы раскусить пошлеца. Тот ещё хитрец, из тех, что беспринципно и неустанно гребут под себя, наплевав на окружающих, которых про себя и за людей не считают. Вот и сейчас наверняка ради собственной выгоды примкнул к партии власти, которая вдруг решила, что «пора навести порядок» после полутора десятков лет своего же правления. Из этого её нового лозунга выходило, что управляла она всё это время вовсе беспорядочно. Впрочем, вникать в смысл похожего на издёвку предвыборного слогана заведомо не имело смысла. Непонятным оставалось, почему и этот тип так возжелал власти, то ли мало наворовал и насобирал взяток на своей прежней службе и теперь захотел большего, то ли, напротив, неправедно сколоченный «первичный капитал» сам потребовал новых возможностей для своего округления.

Нет, решил Акакий Акакиевич, на выборы придётся сходить, может, именно его голоса как раз хватит, чтобы не дать прохвосту пути наверх. Жаль только, что пункт «против всех» давно убрали из бюллетеней для голосования. Впрочем, и до того те, кто так изъявлял свою волю, не ведая скрытного механизма, невольно придавали одной своей явкой очков набравшему большее количество голосов кандидату. Что ж, придётся высказаться за кого-то другого из другой партии. Вот только он понятия не имел, насколько лучше те или хуже его знакомца, поскольку совершенно их не знал. Но другого выбора не оставалось, после увиденного на фонарном столбе идти на участок стало для него необходимостью. Благо ещё, что голосование проходило по соседству в детском садике за два дома от его места проживания, да и погода в назначенное воскресенье выдалась солнечная и тихая.

За несколько дней до того он нашёл засунутые за косяк двери квартиры два листочка с приглашением на выборы, причём, на одном его фамилия оказалась не проставлена в предназначенном для того месте. С ними он и явился в детский сад, отданный на выходные под избирательный участок.

Давно Акакий Акакиевич не участвовал в подобных мероприятиях, но за длинную череду лет ничего особенно не изменилось. Если не считать, что в отличие от давно минувших времён, когда чуть ли не всё становилось дефицитом, никто и ничем реальным не заманивал на выборы, никаких столов с напитками и угощениями, ни упакованных в яркие пакеты продуктов, ни разнокалиберных банок консервов с пёстрыми этикетками. Полицейский на входе равнодушно следил за порядком, по лабиринту коридоров, ориентируясь на развешанные стрелки-указатели, Акакий Акакиевич добрался до зала с кабинками и урной для бюллетеней. Длинная вереница вдоль стен составленных столов, накрытых цветным сукном, изгибалась в единую букву «Г», за которой восседала комиссия и наблюдатели. Он нашёл табличку с названием своей улицы и фамилию в журнале, после списывания его паспортных данных получил листок, пестревший множеством неизвестных имён, и уединился за шторкой кабинки. Еле нашёл знакомую фамилию, но просто вычёркнуть её значило бы испортить бюллетень. Чтобы попытаться перекрыть дорогу наверх неприятному знакомцу пришлось отдать голос за наугад выбранного кандидата от другой партии.

Опустил листок со сделанной отметкой в прорезь урны и не сдержался, подошёл к женщине у таблички «Председатель комиссии».

– Посмотрите, как небрежно ваши заполняют приглашения, – протянул Акакий Акакиевич бумажку без указания своей фамилии.

Женщина в ответ наплела что-то несуразное, из чего выходило, что это он сам виноват, поскольку не получил листок лично в руки. Он понял, что говорить с ней – только терять время даром.

– Ну, я вас известил, – заключил он, как исполнивший букву закона гражданин, и развернулся прочь.

О дальнейшей судьбе того, из-за которого он сходил проголосовать, Акакий Акакиевич ничего больше не ведал до тех пор, пока случайно не узнал, что тот не только прошёл в местное собрание, но и путём каких-то хитрых внутрипартийных перестановок получил место в Государственной Думе.

Но дело совсем не в этом. Месяц спустя после выборов воскресным утром, когда они с женой только сели позавтракать, в дверь принялись настойчиво трезвонить и стучать. Пришлось открыть. На пороге стоял полицейский в капитанских погонах, который представился участковым.

Надо сказать, участковые у них менялись едва ли не раз в полгода, но Акакию Акакиевичу до того не было никакого дела, он с ними не пересекался. После уточнения фамилии офицер объявил, что им придётся вместе съездить в Следственный Комитет, поскольку на соседнем избирательном пункте совершён вброс бюллетеней с голосами за правящую партию с использованием фамилии и паспортных сведений Акакия Акакиевича. При этом он оказался лишь одним из нескольких десятков таких же участников, даже внушительный список имелся на руках у капитана. Акакий Акакиевич немедленно отказался, полно, мол, своих дел в выходной. Полицейский подтвердил, что никак не может его заставить, но продолжал уговаривать вовсе не в приказном тоне, скорее упрашивал, чуть ли не слезу пустил. Выполняет он свои обязанности и ничего больше, да и времени эта поездка много не заберёт. И Акакий Акакиевич поддался на жалостные уверения служивого.

Через пятнадцать минут с хромым инвалидом из соседнего дома они уже ехали с полицейским на побитом жигулёнке. Никого больше из списка то ли не нашлось, то ли все отказались напрочь. Опять Акакий Акакиевич поступил как истинный законопослушный гражданин.

Охранник у арки металлодетектора их не пропустил, так как занимавшегося этим делом следователя не оказалось на месте, хотя капитан заметил, что прибыли они точно в указанное время. Полчаса пришлось ждать, пока молоденькая девушка-следователь лет двадцати пяти не более подъехала на новенькой японской иномарке. Но потом ещё минут пятнадцать втроём с участковым они ждали на втором этаже у её кабинета. Попутно выяснилось, что капитан даже не с их, а с соседнего участка, и его настрого обязали обеспечить сегодня явку всех указанных в списке.

Разумеется, молодая следовательница и не подумала извиниться за своё опоздание и долгое ожидание в коридоре – ведь она была следователем Следственного Комитета! Только высказала своё недовольство гораздо более старшему по возрасту капитану, привезшему ей всего двоих. Тот что-то залепетал в оправдание, но она и не особо расстроилась. Не слушая его, начала задавать формальные вопросы доставленным, будто это они сами умудрились проголосовать одновременно на разных избирательных участках, и теперь им предстояло ответить за подобный трюк.

Затем она спросила о внешнем виде выдавшей бюллетень Акакию Акакиевичу. Но он тогда даже не смотрел на ту женщину, как и на других членов комиссии, все они выглядели на его взгляд одинаково серо и безлично. Так что не смог даже с уверенностью сказать, какого цвета у неё волосы на голове. Следовательница записала его телефон, дала подписать лист с показаниями, затем после сходного опроса инвалида из соседнего дома подтвердила, что их паспортные данные несколько раз использовали, да ещё и подписи явно подделали. Акакий Акакиевич вспомнил, что хотя он явился на голосование уже после обеда, на странице журнала с его фамилией имелись отметки всего только двух-трёх опередивших его.

Следователь предупредила, что их могут вызвать повторно, после чего милостиво отпустила.

– Ноги моей больше не будет на этих долбаных выборах! – в сердцах пробурчал напоследок инвалид, двигаясь к двери.

Акакий Акакиевич же вежливо поинтересовался, как можно узнать результаты расследования?

– Следите за прессой и телевидением, – только и посоветовала следователь.

Разумеется, назад участковый уже не повёз, возвращаться им пришлось на маршрутном такси.

Ещё спустя полгода ранним утром на мобильном телефоне Акакия Акакиевича определился входящий мегафоновский номер, неизвестный ему. Незнакомый мужской голос правильно назвал его имя с анкетными данными, после чего представился следователем с не запомнившейся фамилией.

– Нам нужно кое-что уточнить. Вам необходимо сегодня же подъехать в следственный комитет…

– Я занят. Присылайте официальную повестку.

– А куда? – как-то наивно и несколько растерянно вопросил звонивший.

Акакий Акакиевич отключил мобильник. Уж если следователь следственного комитета, коль скоро он им действительно являлся, спрашивает, куда высылать повестку, что он реально может расследовать в таком случае?

На всякий случай Акакий Акакиевич зашёл на сайт этого самого комитета, позвонил секретарю по указанному номеру и передал недавний разговор.

Та сообщила, что обычно следователи звонят с официально указанных номеров, но могут воспользоваться и своими мобильниками. Продиктованный номер, разумеется, был ей неизвестен. На предположение Акакия Акакиевича, не мошенники ли пытались его одурачить, она согласилась, что лучше всего дождаться повестки. Никакого продолжения после этого звонка не последовало.

Перед очередными выборами он снова встретил на заборах и фонарных столбах фотографии уже сразу двух знакомых, которым, по его мнению, определённо нечего было делать во власти. Причём, точно знал, что один из них некоторое время находился под следствием по делу о взятке, которое прекратили «за давностью» совершения. «Э, нет! – хитро усмехнулся про себя Акакий Акакиевич. – Теперь меня на мякине не провести! В такие игры я с вами больше не играю!»

Сергей Криворотов