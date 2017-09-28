Сергей Беседин | Table Talk

В интернете он был просто-таки гением общения. Надя познакомилась с ним неделю назад, и все это время смеялась до слез над его статусами, картинками и видосиками. Отвечал он всегда быстро, остроумно и впопад. Наконец, ей стало невмоготу от желания его увидеть.

Свидание назначили в суши-баре «Курияки» на улице большевистского палача Урицкого. В городке вообще почти все улицы были названы именами одиозных коммунистических личностей, но на это никто не обращал внимания.

За столиком ее поджидал молодой человек, похожий на викинга без шлема: взъерошенные белобрысые волосы, пронзительно синие глаза и тяжёлый, скобой, подбородок. В руках он крутил необыкновенного оттенка лиловую розу на длинном стебле.

У Нади внутри все сладко заныло. Конечно, автор написал литературную пошлость, но ведь заныло же!

Она присела на стул рядом боком, так, как когда-то дамы садились в седло, чтобы показать свои бёдра в наилучшем ракурсе.

– Ты Дима?

– Я – Дима, – ответил молодой человек бесхитростно, да и отпираться здесь было просто глупо.

– Какой ты… какой…, – с восхищением заметила Надя, глядя, как его макушку золотило солнце.

Дима почему-то по интонации сразу понял значение эпитета «какой».

– Это потому что у меня шведские корни, – скорее застенчиво, чем гордо, сообщил он.

Они сидели, взявшись за руки и просто любуясь друг другом. А что было говорить? Во-первых, обо всем уже было давно переговорено в сети (вплоть до того, что Дима уже видел Надины ягодицы), а во-вторых, нет ничего нового под луной и зачем тратить время на разговоры, если у Димы такие ладони, а у Нади такая грудь.

Внезапно в глубинах у Димы что-то зазвенело.

– Извини, – покраснел он, – ватсап. Я отвечу? Это срочно!

– Конечно, – разрешила Надя. – Ничего страшного.

Дима достал смартфон, прочитал сообщение, расплылся в дурацкой улыбке, ответил и спрятал аппарат во внутренний карман.

– Там что-то смешное? – заревновала Надя.

– Ничего особенного! – ответил Дима. – Ерунда.

Принесли мисо-суп. Дима ел его так вкусно и так эротично облизывал фарфоровую ложку, что на Надю нахлынуло желание.

– Надя, я кое-что забыл тебе сказать, – сказал Дима многообещающе.

– Что? – спросила Надя заинтригованно.

– Нам надо зачекиниться и обновить статусы. Место-то пафосное! Ну, и сфотографировать еду в инстаграм.

«Тьфу ты», – разочарованно подумала Надя, но терпеливо подождала, пока Дима совершит все эти процедуры и положит телефон в пиджак.

– Димочка… – начала она слащаво, ещё сама не зная, как закончит фразу. И тут внутри Димы что-то опять запиликало.

– Ватсап? – с презрением догадалась Надя.

– Вибер! – уточнил Дима. – Я быстро! Отвечу и все!

Вслед за этим началась казнь египетская. Смартфон вибрировал и пищал, постукивал и дзынькал. На Диму валились сообщения из Фейсбука и контакта, скайпа и телеграма. Он забыл про остывающий мисо-суп и уткнулся в смартфон, пальцы его плясали над клавиатурой, как бабочки над цветущим лугом.

– Это я ещё WeChat и твиттер отключил! – сообщил он Наде, будто что-то очень интересное.

– Дима, кто тебе все время пишет?

– Ну это так… новости, – неловко отбоярился Дима. – Вот смотри, священника во время проповеди съели крокодилы!

И он в рассеянности высыпал в суп два стика с сахаром, предназначенных для кофе.

– Какие ещё крокодилы! – вскипела Надя. – Хватит вешать мне лапшу!

– Ну, это тёлочки пишут, – признался Дима, – но ты не подумай, у меня серьёзно только с тобой! А эти все далеко! Одна вообще из Австрии!

– Дима, – Надя сдерживалась из последних сил, – ты в своём уме? Вот я пришла к тебе, человек из плоти и крови! Мейкап только час наносила ради тебя! Даже эпиляцию сделала! А ты общаешься с какими-то австрийскими тёлочками! Ты умеешь с живыми людьми разговаривать! Эээй! На баркасе! – закричала она, увидев, что Дима снова потянулся к телефону. – Или ты сейчас отключаешь свой телефон на место до конца свидания, или я ухожу!

Дима с огромным усилием положил телефон в пиджак.

– Теперь все хорошо? – криво улыбнувшись, спросил он.

– Отлично! – улыбнулась Надя и снова взяла руки Димы в свои. Так они просидели две или три минуты, пока снова не раздались вибрация и позвякивания.

Дима недоуменно прислушался к себе.

– Я ж все отключил! – пробормотал он. – Не может быть!

– Это у меня, – покраснела Надя. – Я сейчас быстро отвечу и все! Это бывший, наверно. Но ты не подумай, у нас ничего серьёзного!

Дима психанул.

– Ну я тогда тоже включу телефон обратно! Сама напросилась! Поставлю в тиндере пару лайков тёлочкам!

У Нади от гнева потемнели глаза. Она быстро оборвала лиловые лепестки с розы и высыпала их в Димин суп. В довершение натюрморта она вырвала у Димы из рук смартфон и утопила его там же в супе.

– Сучка! – закричал Дима, забыв о своём хорошем воспитании. – Ты понимаешь, что сделала? Забудь про меня совсем!

Он вскочил, натянул куртку и ринулся прочь из ресторана. Затем вернулся, забрал смартфон из супа и исчез повторно. А Надя осталась рыдать.

***

Вечером Надя потерянно сидела у монитора и остро чувствовала, как ей не хватает Диминых мемов и видосиков. Наконец она не выдержала и написала ему в личку:

– Милый Дима! Я была неправа! Ну хочешь, я отремонтирую тебе смартфон за мой счёт!

Пауза была ужасной. Надя чуть не поседела.

«Хочу», – пришло краткое сообщение. И улыбающийся смайлик.

– Мы ещё увидимся? – заколотила по клавишам Надя.

– Да. Давай завтра в пять. Как раз успею обновить статусы и выложить сегодняшние фотки в инсту…

Сергей Беседин