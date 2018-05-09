Илья Абель | Разум, время, здоровье

Это именно те три слона, на которых держится мир. Для полного счастья больше ничего не надо. Но вместе, а не по отдельности. Если есть только что-то одно и нет чего-то другого, то счастье явно неполное. Ему не хватает простора, самореализации, совершенства и гармонии.

А счастье и есть именно только одно и то же – гармония. Почти так, как говорил Кант, обозначая душой человеческой и звездами на небе категорический императив. Гармония с самим собой и с Вселенной. Кажется, так можно интерпретировать при правильном подходе его максиму, ставшую красивым, но все-таки совсем непонятым тезисом.

Вот говорят, например, артист от бога. Что это значит? Не совсем понятно, ведь все способности от бога, все радости от него, разочарования, печали и потери. А это и объясняется просто – от бога, то есть, в своем сосуществовании с призванием собственным достиг максимального самовыражения в профессии. В том числе, и через спокойное отношение к самому себе. А иначе – в чем же тогда гармония, если не в равновесии личного, частного – с всеобщим, суетного – с вечным.

При том, что все, повторим, вписано в ту же явную и бесспорную парадигму – разум, время, здоровье. И именно в такой последовательности, а не в какой-то другой, потому что в ином случае получится отнюдь не гармония, а дисгармония, когда все составные части, нужные для успеха в жизни, есть у индивидуума в наличии, а вот как раз радости – нет.

Ну, вот не так уж доволен бывает человек собственной жизнью, в чем больше гордыни, чем истины. Ему постоянно чего-то хочется. И он загоняет себя в те или иные границы-обстоятельства, будучи уверен, что требует от себя и от Него того, что нужно без всяких условий и ограничений. А достигнув, получив желаемое, вдруг снова и снова убеждается, что оно оказалось долгожданным, но мимолетным мгновением. И не более того.

Выясняется при этом, что ни богатство, ни положение, ни то, что есть у человека и то, что он считал самым насущным и невероятно ценным, значит на самом деле слишком мало, блестит, но не радует.

Исходить надо для достижения счастья из одного простого тезиса: каждому еще до рождения даны одинаковые способности. В смысле – равные, но проявляющиеся различно. И поэтому все стартуют примерно одинаково. Но вот то, как они за отпущенное им время смогут распорядиться своими способностями, и определяет то, что есть их биография, если говорить житейски, а по сути – счастье само по себе.

Идея обретения его достаточно проста: надо только быть самим собой. Но здесь опять важно, чтобы все было вместе, став единым целым. К тому же, надо еще понять, что же это такое в действительности быть… самим… собой.

На то, чтобы в подобном разобраться, может и жизни человеческой вовсе не хватить. И так и уходит человек из нее, не почувствовав, не осознав. Для чего жил – то машинально, то судорожно, то банально, то скучно, тратя ее на удовольствия чужие и проходящие, на то, чтобы обратить на себя внимание в ряду похожих на него. Вместо того, чтобы, повторим, стать тем, кем должно – счастливым человеком, обретшим правильные координаты бытия, найдя себя в себе и почувствовав взаимосвязь с чем-то вне нас самих – нерасторжимую, таинственную, полную подтекста совершенную духовную данность, которая и есть счастье в меру того, насколько может быть предан индивид, не потеряв своего «я», не уйдя от него в небесную даль, оставаясь на земле, а соразмерив собственное с высшим, поверив, наконец, что все имеет смысл и значение, что все существует правильно и так, как требуется для каждого из нас, чтобы он смог быть тем, кем потенциально рожден – в радости и в счастье.

Илья Абель