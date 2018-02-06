Павел Отставнов | На Том Свете

Тот cвет существует… Не верите? Верите? А я знаю!

И я расскажу, потому что кому-то это, обязательно, надо знать! Но… Если «слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите…», я не буду спорить. Итак…

24 апреля 2015 года. Отделение экстренной хирургии славной больницы № 4, город Пермь, Россия. В мою палату привезли каталку: «Раздевайтесь, ложитесь…»

Жму руки сына и жены, прощаюсь на всякий случай, ложусь… Повезли, опять «иду по потолку» коридоров и вспоминаю…

…

Всю «взрослую» жизнь неистово работал: днем — инженерствовал… И затем дома: до поздней ночи, в «выходные» и в «отпуск» — без перерывов учился, литераторствовал, вел свой бизнес и… и пьянка-гулянка…

Жил, как с цепи сорванный, с жаждой всё успеть! Надо, надо, надо!

Меня спрашивали:»А не сломаешься?»

«Я — железный! Павшая хризантема — поднимается!» — сказал Брюс Ли. А я говорю: «Если каратисту, разбитому на куски, надо — каратист собрался, встал, и пошел в бой!»

Но, аккурат, на 57-летнюю мою «днюху» и… И вдруг шатануло! Да, потемнело в глазах и зашатало от стены к стене!

«Ничего, отлежусь…» Отлежался полдня, встал и упал обратно на диван…

Скорая помощь приехала быстро. Быстро и врач определился со мной:

— Сколько это у Вас? Не-де-лю?! В больницу!

В больнице почудилось, что я иду по потолку… «Дошел» на каталке быстро, перекинули на кровать, стали вкапывать что-то, кровь переливать… Сознание возвращалось, и, наконец, понял: «Реанимация!»

Была уже ночь, привезли какое-то «хозяйство» на тележке. Медсестра стала впихивать в меня трубку, а врач смотрел в «глазок» и комментировал:

— Ага, вот и язвища в желудке открытая, кровоточище, так, а это что?…

Врач отвлекся, посмотрел на меня внимательно, и стал шептать что-то на ухо медсестре…

«Рак…» — почему-то сразу понял я. Но не забился в истерике, и даже потом не прошибло. Удивительно спокойно воспринял, лежал и прикидывал, что надо успеть доделать, пока не «перекинусь», не «отлечу» или просто не «оттащат от корыта жизни»…

Ночь за нелегкими раздумьями пролетела, утром пришел знакомый хирург, поговорили:

— Кровушки-то совсем не осталось, еще бы пару-тройку часов и «ку-ку»! 57 лет, ум-то где?

— Так весь уже вышел, видимо…

— Ну, что ж, батенька, операция!

— А без операции никак?

— Как говорил товарищ Саахов: «Или я веду тебя в операционную, или дьявол тебя везет в морг!» Короче, тут, понимаешь, такая история… — замялся хирург.

— Да, ладно, не майся, знаю я про своего «рака», и где он у меня «зимует»…

Вот так я и оказался в операционной. Заволновался, но особо со мной не разговаривали: привязали, надели маску и…

Услышал звук, как будто на катушечном магнитофоне перематывают пленку: шир-шир-шир-шир…

Я летел сквозь пространство, состоящее из сплошного множества ярко-всецветных точек, квадратов, треугольников, как сквозь объемное лоскутное одеяло, но светящееся изнутри…

Белый свет становился ярче и ярче, пересвечивая другие цветные световые пятна, и, наконец, я влетел в белое пространство без каких-то видимых границ!

Тревоги и напряжение ушли сразу, а всего меня охватил яркий, но не бьющий, а мягко окутывающий белый свет. Свет был везде, но в центре пространства было еще более ярко светящееся пятно; к нему меня и повлекло…

Бог?

Я воспитывался в сугубо «материальной», атеистической среде. Но, почему-то, у меня всегда было понимание, что Кто-то доброжелательно и внимательно за мной смотрит, оценивая! Меня не одергивали, но я чувствовал, что такое «плохо» по мнению этого Стороннего Наблюдателя, и сдерживал себя в злых мыслях и поступках…

Кто-Что всматривалось в мою жизнь? Когда-то я инстинктивно это ощущал, но с годами осознанно пришел к вере. Пришел от науки, с помощью научного подхода. По мере накопления знаний, накапливается восторг и восхищение от грандиозности Вселенной! Все это, бесконечное и вечное, и необъятное разумом, не распадается, а представляется Единым.

Кто-Что всё объединяет? «Абсолют», «Вселенский Разум», «Единое Поле объективных законов»… Мне проще Это называть — Бог (хотя называйте, как хотите. смысл не изменится!) Бог — это ВСЁ! А мы?

… Приблизился я к этому ярчайшему, но не ослепляющему Пятну и… И ко мне Обратились:

— Вспоминай…

… Был ли, есть ли у Вас любящий отец, папа? Если да, то Вы знаете, как отец родной обращается к своему сыну: требовательно, но по-доброму и с искренним переживанием за Вас и заботой сердечной!

Вот так и ко мне обратились! Но не голосом, а всё я воспринял сразу в себе и начал вспоминать…

Вспомнить всё!

Оказалось, что я помню всю свою жизнь. Да, с утробы мамы! Уже тогда запомнились ощущения: кто мне рад, а кому не хочется, чтобы я привнес своим появлением трудности, «лишние» заботы, хлопоты…

И всё остальное я вспомнил: все-все жизненные ситуации, встречи… Да, всё что я привнес в жизнь людей, всего мира окружающего…

Последовательно являлись картины жизни, узнаваемые образы хороших людей и мы вспоминали о том, как я повлиял на их жизнь…

Нет, не было в моей жизни злонамеренности: не убивал, не подличал, даже не «шел по трупам конкурентов» в карьере… Нет, «грехов смертных» не натворил, слава Богу, но…

Но Боже, как же мне было больно, стыдно и тяжко вспоминать: как я обижал мимоходом, осмеивал «шутливо», не помогал, когда бы мог помочь…

И так же мучительно было осознавать, что часто проходил мимо, отворачивался от окружающего Зла. Не абстрактного, не некоего «дьявола»! Нет, зло земное, оказывается, всегда имеет «человеческие» имя и фамилию, и конкретный адрес!

Тело с именем.

Вспомнил, как выпивали-рассуждали с одним бизнесменом, бывшим начальником милиции в городке, о жизни, и сказал он задумчиво:

— А у меня в кабинете все говорили… — затем, помолчав, добавил: — да я и сам бы говорил, и даже пел, если бы попросили “особо вежливо”. Чтобы сломать до животного состояния любого человека, надо максимум трое суток!

Без тела. Душа? Совесть?

А у меня Там тела не было, но больно было, как никогда ранее на Земле!

Что ж так у меня болело и мучилось бестелесное? Душа? Видимо. А еще атеисты говорят: «Совесть!» О чем спорить? О словах? Назовем «Душа-совесть», устроит Вас?

Она, Душа-совесть, и на Земле болит и мучается, но… Но тело — оно, как барьер, как преграда… И бывает, что настолько это тело разрастается, что ничего до Души не доходит… И сама Душа ничем не может помочь-подсказать человеку-телу! И живет «человек» управляемый инстинктами тела, а куда нас это все заводит мы хорошо знаем по своим жизненным ошибкам… Да не только ошибкам, но и преступлениям!

И проживаем «весело и беспечально» в телесной оболочке всю жизнь, а затем Душа остается одна и…

«А судьи кто?»

Суд ли это был у меня? Нет, вернее сказать — исповедь. И исповедь-воспоминание пред самим собой. Бог все это ранее видел, и все знает обо мне. А моей Душе надо было поднять на Свет Божий весь свой жизненный опыт и… И осудить?

Суд… Это мы здесь, на Земле, предаем огромное значение суду внешнему. Осудили — всё, точка, ясность полная. Тело осуждено и получило наказание! А Душа?

А зачем мне Он дал Душу? Что вложил в неё?

Коротко? Даже одним словом? Извольте: Любовь! Бог — это всё: любовь и ненависть, созидание и разрушение… Всё, что ни вспомните, и, даже, ни придумаете… И Бог будет всегда Всем, иначе это самое «всё» распадется, разрушится.

А людям дано право и возможность выбора «созидания без разрушения» — Любви. Нам дано право создать свой оазис во Вселенной, основанный на Любви. (Абстракция? Утопия? Нет, люди уже даже в технике применяют аддитивные технологии — создание без разрушения. У меня изобретение на этом основано!)

И именно на такой основе, на Любви, и можно идти своим земным Путем каждому человеку. А Путь определен талантами.

Я, поработав с тысячами людей в совершенно разных сферах жизнедеятельности, твердо знаю, что никто не обделен: каждому Бог заложил в Душу таланты! И не важно какой это талант: писать книги или сочинять музыку, выращивать растения или точить деталь… Нет не авторских профессий!

А… Вы называете их «творческие»?

Да, часто, чуть осознает человек в себе талант, как начинается «человеческое»: «моё творчество», «я — в своём творчестве», «мои творения»…

А Творец — один! И не в «гордыне» «человека-творца» большая беда, если даже так говорил, но делал свое дело. Беда, если проговорил весь свой талант, остановился в движении, упустил возможности развития таланта при жизни… А после смерти твоя Душа будет плакать, а не Бог…

И, увы, в настоящее время такие «творцы» преобладают, становятся хозяевами нашей жизни. И крепнет ощущение, что мы только смерть на Земле «сотворить» можем…

Смерть высотой 50 метров.

С милого пермского сквера, в котором я счастливо гуляю со своей собакой Чани, открывается великолепный вид на плотину Камской ГЭС. А я знаю, что в начале Третьей-Последней Войны туда прилетит боеголовка и вниз по течению понесется водяной валище… Все известно, рассчитано: высота цунами — 50 метров, зоны затопления, сколько несчастных сразу утонут, сколько затем умрут от радиации…

А любимый (американский) город может спать спокойно?

Ваши власти «успокаивают» Вас: ПРО, авианосцы, мегабюджет военный… А в России вот только что, в открытой печати, выступил главный конструктор стратегических ракет: «Наши новые боеголовки долетят, с полной гарантией!» И я точно знаю, что это не блеф. А он еще и о «Статус-6», подводных закладках ядерных фугасов и ракет в спящем режиме, гиперзвуке не сказал …

«Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали».

Да, ура-ура, у нас всех есть повод для ликования! Мы уже не просто верим, а уже ЗНАЕМ в деталях и подробностях: от чего, как и сколько времени будем гореть и вымирать! Мы знаем всё, но продолжаем подготавливать и свою смерть, и смерть всего окружающего мира. Кто сомневается, что мы с оружием и до галактик доберемся?

Я не пророк. И Бог не уполномочивал меня давать указания другим и лишать возможности выбора. Но намекнуть я могу…

Намек первый: Дать Природе шанс…

Жалко ли мне нас, «взрослых людей»? Хотя и не заслужили, но… Детей еще больше жалко, но они наши дети, «яблоко от яблони…»

И смотрю на Чани: «А она-то в чем виновата? А другие животные и растения? Вся Земля, Природа в чём виноваты? Бог нам дал всё это охранять, а мы смерть всему готовим!»

А может быть нам обучить «собаку Павла»: и проголодавшись, Чани нажмет специальную кнопку — ей кусок мяса, а нам, всем и каждому, автоматически инъекцию смертельную. И внешне не будет это самоубийством, Бог простит. Но, главное, безвинная Природа без нас будет существовать, и точно не сгорит в атомном Апокалипсисе!

Намек второй: Есть ли еще надежда на нас, людей?

Но чуть угаснут локальные конфликты, отодвинется Третья-Последняя Война в мире, и появляется в Душе надежда, что сможем справиться со своей неразумностью и злом… Но надо не стоять в стороне, а бороться!

Намек третий: О нашем великом терпении.

«Терпи, Терпила, всё будет хорошо!!!» — твоя Могила…

Намек четвертый: О современных политиках-«генетиках».

Ох и много развелось доморощенных специалистов-генетиков! Целым народам, мимоходом, диагнозы «неполноценности» ставят! Тоже «творцы» —людоеды — могут уже сейчас свести (и ведут уверенно!) в могилы миллиарды…

Был уже один бесноватый «генетик». Очень плохо сам кончил, и народ свой и весь мир завел к краю… Тело наше хотело бы об этом забыть, но Душа не забудет никогда!

Намек пятый: Где же вы, мерзавцы?

Там, где я был — светло, душевно и прекрасно, и нет никаких «черных туннелей», но… Но встретил на Том Свете души только тех, кто и при жизни был хорошим человеком. А мерзавцев, кто уже умер, не видел…

Куда мерзавцев после смерти уволакивают? Не знаю и знать не хочу!

Без силы Веры, всё — “попытка к бегству»,

Чтобы не кланяться пустому божеству…

Из ПУСТОТЫ пришел, умножил ПУСТОТУ,

ПУСТОЙ спустился в ТУ ЖЕ ПУСТОТУ!

Намек шестой: Ни Души, ни разума?

Постоянно мой телефон заваливают, «общаясь», «смайликами» и чужими цитатами-мыслями… А ответишь им своими словами — мучительная пауза… Не знают, что отвечать! Живые эмоции отмерли, и мыслить уже разучились? Тело?

И без всяких намеков.

Я не хожу, не проповедую, но как-то поделился и меня спросили: «Бог — всё, тогда зачем мы Ему нужны, и какую власть Он имеет над нами?»

«Зачем?» — могу рассуждать и верить, но не знаю. А то, что Он в один момент может нас остановить, забрать на Тот Свет — это знаю. Я это знаю точно, так как грешил мелко, сам от этого устал и подумал: «Если еще раз напьюсь, Бог, делай со мной всё, что хочешь!» И… Не болел совсем до 57 лет; а вдруг и сразу — Там!

И в жизни нашей есть черта, предел: не дают «творцы» выбирать, навязывают насильно выбор: значит, всё строят богопротивно. Есть уже у Бога стада овец! А стада человеческие нужны только земным творцам-людоедам…

А Человек — это одухотворенные выбор и действие на основе и силе Любви!

Возвращение к жизни.

Там я рассмотрел, до каждого мгновения и малейшего нюанса, свою жизнь. Осознал и проникся всем добрым и недобрым, что… сотворил?… нет, совершил на тот момент.

Было обидно понять, пусть и поздно, что о каждом неправильном развороте судьбы, проступке, ошибке меня ПРЕДУПРЕЖДАЛИ! Да, личные беды я запомнил на всю жизнь, но не заметил, до события: прямое предостережение в книге, в разговоре героев фильма, в словах незнакомца и учителя, которые сказали мне важные слова… Торопливо живешь — мимо важного пробегаешь!

А приятно было то, что правильно понял таланты, которыми меня Бог наградил! Но стыдно было осознать, что хоть и много смог сделать, но далеко не всё, что мог!

Затем начались мои раздумья: «Куда далее?» Да, и в этом случае Бог дал мне право выбора! А так как я четко осознал, что не успел, то и попросил: «Здесь духовно и душевно, но рано, верните, если можно, пожалуйста!»

…Вновь я полетел сквозь пространство-«одеяло», под перемотку моей жизни-пленки в обратную сторону: шир-шир-шир-шир…

И очнулся уже в реанимации!

Важно ли тело?

С 15-го года я живу без желудка, без селезенки и большого количества лимфоузлов. Тело живет, благодаря гению врачей, методикам оздоровления, спортивной закалки, жесткому режиму…

Спасибо, родное, и держись, пожалуйста, мне еще много хочется успеть сделать!

Но и Душе спасибо! Оказывается, Душа и тело могут, с синергетическим эффектом, черпать силы друг в друге!

А поддержку Бога я ощущаю каждое мгновение!

Только жалеть себя не надо: в 6 утра подъем — и вперед: прогулки с собакой, три оздоровительные тренировки и…

И работа! Много уже успел: в 2016 завершил и получил патент по важнейшему изобретению; в России, наконец (15 лет не публиковали!), вышли две книги мои: роман в 2017, и повесть в начале 2018; подписал договор на издание уже второй книги в Канаде…

Разработал и оформляю следующие 7 заявок на патенты, веду работы по внедрению изобретений, пишу вторую книгу романа…

И разговариваю с Вами!

А Бог даст и люди позволят — встретимся. Всё в одном рассказе не расскажешь…

Мира в Ваши дома! Гармонии Души и тела! Счастливой и одухотворенной земной жизни!

И, когда придет срок, встречи с Ним. Тем, кого не знают, но верят. А Бог знает про нас всё, и, говоря откровенно, часто не совсем хорошее, но…

Но Бог верит в нас! Это я знаю точно!

Любви, тепла добра и разума — всегда Ваш, Павел Отставнов.