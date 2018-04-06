Описание мелочей жизни, которые вдруг переходят на уровень Космоса

Документальный роман «45-я параллель» Полины Жеребцовой, издательство «Фолио», 506с., Харьков, 2017 год.

Если бы я не читал «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994-2004 гг.» и другие книги автора, возможно, читая документальный роман «45-ая параллель» я как-то иначе взглянул на прочитанное. Но горькая правда чеченских дневников и сборник рассказов «Тонкая серебристая нить» меня как бы подготовили с верой воспринять новое, жёсткое, искреннее высказывание.

Когда-то великий писатель В.Астафьев говорил: «Те, кто врет о войне прошлой, приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее, натуралистичнее прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну показывать, а пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься.»

Мне кажется, что сегодня, а может быть и всегда, необходима жестокая, откровенная, чуть ли ни натуралистичная правда ни только о войне, но и о так называемой мирной жизни. Тем более, что у Полины Жеребцовой это раскрытие личного опыта, лично пережитого. И чем откровеннее и подробнее описаны все мытарства героев, столкновения с несправедливостью, подлостью, низостью, мерзкое бытие того или иного персонажа; чем внятней и «во всей красе» раскрыто «нагаженное место», тем полезней, что ли, нужней ЭТО для человеческой Души.

Настоящая литература не развлекает, настоящая литература потрясает. И быть может хоть чуть-чуть помогает «встряхнуть» человеческие души и заставить их жить более полноценно, благороднее, что ли.

В романе мозаика испытаний, прожитой жизни, где-то уже осмысленной, а где-то – лишь обнажённые факты. И в этой мозаике столько всего разного… И горькое и простодушное. И умное откровение чеченского дневника и анализ тех или иных событий, и сны, и мистические признания и осмысленный пересказ чьей-то незнакомой, но глубоко, глубоко пережитой внутри чужой жизни. И реальные факты сочетаются с осмысленным уже прожитым опытом. И главное: правда. Горькая, откровенная, сбивающая множество стереотипов. Так мало, порой, нынче правды в искусстве. И когда находится автор, который не боится быть откровенным, обнажать свою душу, свою смуту, свои муки, свои размышления, говорить о том, что его окружает, называть вещи своими именами, не увиливая… Это достойно глубокого уважения.

Каким откровением являются для нас записки И. Бунина, и или как пронзительны откровения С.Алексиевич… Как откровенно-горьки дневники Толстого, записки Достоевского и Чехова. Как откровенны высказывания Горького… Это и подобное, порой, не очень-то приятно нам читать в тех или иных произведениях. Да. Правда обезоруживает, потрясает и требует особого внимания. Да, нам не хочется, многое видеть или слышать… И до тех пор, пока мы не столкнёмся сами с чем-то неприятным и неизвестным нам, мы блуждаем в приятном неведении. Автор предоставляет нам эту уникальную возможность узнать ДРУГОЕ.

Другая жизнь. Новые люди, судьбы, истории… Мне не говорят в очередной раз о том, что «Волга впадает в Каспийское море», нет. Мне дают новую информацию, новое, неизвестное, другое… Мне открывают новый МИР и новые МИРы . Читая я вынужден «выйти из клетки», избавиться от шор, от своей ограниченности… И увидеть, посмотреть на нечто ДРУГОЕ. И оно, при всей неизвестности для тебя, затрагивает все струны твоей Души, потому что в процессе чтения ты понимаешь, что ЭТО и ПРО ТЕБЯ, что ЭТО и про НАС. КАЖДОГО из нас и для каждого из нас.

Меня потрясает мужество прожитого. Я бы точно не смог выдержать всех этих печальных мытарств. Тут нужно иметь что-то сверхчеловеческое, чтобы выдержать всю «гнусь» пережитого и остаться ЧЕЛОВЕКОМ. И верить в доброе и верить в настоящее. Собственно говоря, в этом мужестве и есть одно из прекрасных достоинств этой книги.

Проблемы, которые затронуты в романе «45-я параллель» необходимо решать, разбираться в них, «разгребать» эти «авгиевы конюшни», а не уходить от них, не прятаться, не замалчивать. Вроде как бы были в своё в своё время многие неприятные вещи названы своими именами, но пришло новое время… И, увы, новые проблемы. И необходимо продолжать этот процесс «очищения», а не уходить от него.

Проблемы разные, социальные и личные… Проблемы самых разнообразных взаимоотношений: родителей и детей, мужа и жены, братьев, сестёр, родственников, проблемы воспитания… Всё ЭТО не специально и не в лоб и не назидательно. Описание подробностей жизни, описание мелочей жизни, которые вдруг переходят на уровень Космоса. Частная, интимная проблема вдруг вырастает в проблему человеческого Бытия… В любой стране, в любом окружении…

Не смотря на… Человек остаётся Человеком. Уроки, которые преподносит книга «45-я параллель» крайне важны и прекрасны. Не сломиться, не сдаться, не испоганиться, не испортиться… А если ты вдруг, совершаешь вроде бы не совсем достойный поступок, то потом всё равно тебе необходимо вернуться к человеческому и прекрасному в себе.

Такое количество совершенно разнообразных людей. Вереница индивидуальностей. Разные миры. Прекрасные и испорченные. И с ними сталкивается юная, молодая героиня. Человек, который вошёл в мир и теперь ориентируется в нём и пытается найти своё место. И сказать о себе и проявить себя наилучшим образом. И сохранить себя, всё прекрасное в себе. И личная история переплетается с судьбами других людей, которые сами влияют тем или иным образом на неё, или ей удаётся повлиять положительно на их судьбу. Когда ты понимаешь ясно, что ЭТО – действительность – прежде всего, пусть горькая, в чём-то страшная, в чём-то уродливая, самая разнообразная; и что вымысел лишь окрашивает так или иначе, оттеняя эту действительность, становится как-то безумно больно от масштабов этой удивительной откровенности

Ты начинаешь задумываться о свей жизни, о жизни твоих близких, твоего окружения, О БЫТИЕ, ты начинаешь пересматривать свою жизнь, соотнося её с совершенно ДРУГОЙ, той жизнью, во многом, о которой ты не подозревал или всего лишь слышал и уж почти или точно не задумывался. Соотносить себя с теми людьми, о существования которых ты не знал и даже не мог предположить об их бытие.

Несмотря на то, что в романе всё физически конкретно, и физическое бытие описывается более, чем внятно, главное в итоге история ДУШИ. История сохранения Душ в столь очень-очень далеко несовершенном материальном мире.

Владимир Богатырёв,

Режиссер РАМТа.