Николай Семченко | Значит, нет лет…

Я хотел увидеть тебя в 60 лет,

мне казалось: ты не будешь старушкой,

а если и будешь — совсем незаметно,

просто станешь взрослей, но бандану не снимешь,

и, напевая «Леди Джейн»,

по-прежнему легко нарисуешь на губах улыбку:

«Привет! А я как раз варю кофе по-мароккански…»

твоя кошка чихает от перца — как прежде,

а у меня кружится голова,

и весь мир — вверх тормашками…

когда тебе будешь шестьдесят лет,

ты наконец-то выйдешь из монастыря науки,

весёлая профессорша с кучей званий,

наград, монографий и оравой учеников

— великая,

я так и не понял твоих теорий, а может,

и не хотел понять.

«Привет! Ты прочитал «Театр»?

— в ответ качну головой: «Дочитываю…»

Тридцать три года назад

там, на вокзале,

ты небрежно втиснула книгу в руку,

которой я хотел погладить твои волосы,

взмахнула ладошкой: «Счастливо!» —

и пошла, не оборачиваясь, и ладошку

не опускала:

счастливо — пока — до свидания — будь,

и не забудь о чёрном перце для кофе…

А потом, уже в другом городе,

разбирая багаж , я нашёл пластинку

«Тюльпаны из Амстердама»,

и на ней надпись:

«Мне никогда не будет 60 лет, не надейся».

Когда вчера я выбежал за чёрным перцем

— как был, нараспашку, вдруг понял:

потерялся на 33 года —

ты вспоминала, что я не принёс перец?

а может, это уже не важно?

Я тебя никогда не увижу.

А надеялся: вот будет 60 лет…

Не будет….

Гертайн Симплисо — в переводе Николая Семченко.

Значит, нет лет….

Иллюстрация Марины Семченко-Шафран