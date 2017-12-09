Николай Семченко | Значит, нет лет…

Я хотел увидеть тебя в 60 лет,
мне казалось: ты не будешь старушкой,
а если и будешь — совсем незаметно,
просто станешь взрослей, но бандану не снимешь,
и, напевая «Леди Джейн»,
по-прежнему легко нарисуешь на губах улыбку:
«Привет! А я как раз варю кофе по-мароккански…»
твоя кошка чихает от перца — как прежде,
а у меня кружится голова,
и весь мир — вверх тормашками…
когда тебе будешь шестьдесят лет,
ты наконец-то выйдешь из монастыря науки,
весёлая профессорша с кучей званий,
наград, монографий и оравой учеников
— великая,
я так и не понял твоих теорий, а может,
и не хотел понять.
«Привет! Ты прочитал «Театр»?
— в ответ качну головой: «Дочитываю…»
Тридцать три года назад
там, на вокзале,
ты небрежно втиснула книгу в руку,
которой я хотел погладить твои волосы,
взмахнула ладошкой: «Счастливо!» —
и пошла, не оборачиваясь, и ладошку
не опускала:
счастливо — пока — до свидания — будь,
и не забудь о чёрном перце для кофе…
А потом, уже в другом городе,
разбирая багаж , я нашёл пластинку
«Тюльпаны из Амстердама»,
и на ней надпись:
«Мне никогда не будет 60 лет, не надейся».
Когда вчера я выбежал за чёрным перцем
— как был, нараспашку, вдруг понял:
потерялся на 33 года —
ты вспоминала, что я не принёс перец?
а может, это уже не важно?
Я тебя никогда не увижу.
А надеялся: вот будет 60 лет…
Не будет….
Гертайн Симплисо — в переводе Николая Семченко.
Значит, нет лет….
Иллюстрация Марины Семченко-Шафран