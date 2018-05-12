Михаил Спивак | Первый плагиатор

Вряд ли сегодня найдется человек, не слышавший хоть раз историю избиения младенцев жестоким царем. Противостояние добра и зла в классическом виде. Но откуда появились эти душещипательные страсти: с чего бы всесильному царю гневаться на еще не рожденных детей?

Читаем отрывок:

Однажды астрологи почтительно приблизились к трону и пали ниц перед царем.

Астрологи: «Великий государь, нам стало известно о серьезной опасности, которая угрожает твоей власти. Звезды предсказывают, что в твоем царстве скоро родится мальчик, который будет отрицать твою божественность и победит тебя!

Царь: «Какие охранительные меры вы предлагаете?»

Астрологи: «Прикажи, чтобы отныне всех новорожденных мальчиков умертвляли!»

Далее сюжет лихо закручивается. Восходит яркая звезда на Востоке. Царь в панике — это знак, скоро его власть рухнет. Ежедневно, без перерывов на обед и ночной сон, царские «опричники» рубят головы всем мальчикам-младенцам. Но виновнику «торжества» удается спастись. Родители подсуетились, спрятали невинное дитя от монаршего гнева.

Вы, конечно, подумали, что речь идет о рождении младенца Иисуса, и ошиблись. Приведенный выше отрывок — древняя иудейская легенда о рождении Авраама и преследовании его злобным вавилонским царем Нимродом.

История Авраама странным образом перекликается с рождением Иисуса. Вот зажглась звезда на Востоке, известив о рождении младенца, который бросит вызов царствованию Ирода. Ко двору царя явились волхвы. Ирод в панике: новорожденный — угроза его царскому величию! Но найти опасного младенца он не в состоянии, как и Нимрод в свое время, поэтому якобы решается на массовое убийство.

Евангелие от Матфея, Гл. 2:16: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его…»

Схожесть очевидна. Стоит напомнить, что Авраам родился примерно за полторы-две тысячи лет до Иисуса, поэтому не вызывает сомнений, какая легенда родилась первой.

Апостол Матфей двигался по линии наименьшего сопротивления: зачем изобретать велосипед, когда можно просто взять готовое. Меняй название, имена героев, добавь вишенку на торт от себя, и вот литературное произведение готово!

По-человечески Матфея понять можно. Чужие идеи заимствовать проще, чем изобретать собственные.

Не успел первый древний человек нацарапать колючкой на стене пещеры изображение мамонта, другой древний человек повторил его художества. Шли века. С появлением денег появлялись фальшивомонетчики. Что бы один человек ни изобрел, обязательно находился кто-то, мечтавший чужую идею присвоить. Но, все-таки, то еще не был в полной мере плагиат, а скорее — подражание.

Плагиат появился с письменностью. Как только доисторический литератор взял зубило, молоток и выдолбил на камне «Здесь был Вася», нашелся завистник таланта, повторивший гениальную надпись от своего имени. С тех пор в среде писателей стало модно присваивать чужие тексты.

Мы не знаем имен тех, с кого началось воровство интеллектуальной собственности, и уже не узнаем. Понятно, что мифы кочевали в сказаниях древних народов. Но интересно было найти первого плагиатора, который умудрился оставить свое имя в истории человечества.

Главных критериев отбора два:

Существовал ли миф до появления плагиатора. Имела ли место попытка опубликовать чужой текст (миф) под собственным именем.

Согласитесь, можно пересказать чужую историю, не заявляя на нее своих авторских прав.

Апостол Матфей, сочиняя Евангелие, не утруждал себя новаторством. Он банально срисовал сюжет и детали про «избиение младенцев», чуть видоизменив историю и поставив удобные ему имена. Он первым попался за присваиванием чужих текстов с последующей публикацией под собственным именем.

Кстати, историю про «избиение младенцев» из апостолов рассказывает только Матфей. Другие евангелисты ни словом о массовой казни не обмолвились.

Возразят. Почему именно Матфей первый плагиатор, а не Моисей?

Напомню вкратце историю рождения Моисея, описанную в книге «Исход».

Фараон озабочен: «… сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался».

Далее следует описание притеснений: рабский физический труд, и уговоры повитух убивать новорожденных мальчиков… Казалось бы, тема совпадает. Ан-нет, читаем внимательно: фараон не боялся какого-то «божественного» мальчика, способного дерзнуть его величию. Фараон скопом боролся с людьми, которые, по его мнению, могли представлять угрозу Египту из-за своей численности. В то же время, в историях Авраама и Иисуса геноцид не являлся самоцелью, он стал результатом «боязни» царем одного мальчугана.

И снова возразят. Евангелие от Матфея писал не он лично, так как был уже глубоким стариком, а его ученики. Отсюда и нелепая выдумка про массовые казни младенцев.

Почему выдумка, спросите? Потому что царь Ирод I умер за несколько лет до рождения Иисуса. Вряд ли из могилы он слишком опасался «прихода мессии». Во-вторых (и главных), ни в римских, ни в еврейских источниках не упоминается случай умерщвления 14 тысяч детей. Авторитет Иосифа Флавия пока никто не оспаривал. Да и летописцы тех лет были весьма педантичны в описаниях, вплоть до перечней разной утвари, количества стройматериалов и поголовья скота. Не могли они вдруг взять и забыть массовое убийство, если бы оно имело место.

Наветы плагиатора не подтверждаются ни документально, ни археологически. Видим, что миф банально украден. Но мы сейчас даже не говорим о доисторических выдумках. Главное, кому приписывается авторство чужого текста. И имя это — Матфей. Первый известный в мире плагиатор.

Михаил Спивак