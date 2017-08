Михаил Лемхин | Обзор DVD 20

I Knew Her Well. A film by Antonio Pietrangeli, 1965. Blu-Ray. The Criterion Collection (“Я её хорошо знал”. Режиссёр – Антонио Пьетранджели). На итальянском языке с английскими субтитрами.

За свою короткую жизнь Антонио Пьетранджели (1919-1968) успел написать три десятка сценариев (в частности, для “Одержимости” (1943) Висконти и для “Европы’51» (1952) Роберто Росселини) и снять 12 незаурядных фильмов. Во время съёмок тринадцатого, «Как, когда, почему», он погиб в автомобильной катастрофе.

Лента «Я её хорошо знал» своеобразный отклик на «Сладкую жизнь» Феллини. Марчелло, герой феллиниевской «Сладкой жизни», постоянно чувствует, как богемная жизнь, к которой он прислонился, превращает его в актёра, а то и клоуна при «бомонде», но он не в состоянии вырваться из под гипноза лимузинов, вилл, замков, скучающих пресыщенных красоток.

Адриана (Стефания Сандрелли) из фильма «Я её хорошо знал» приехала в Рим из провинции в надежде стать знаменитостью, стать киноактрисой, попасть туда, в это общество, в этот круг, из которого не может вырваться Марчелло. Она готова на всё, она не живёт между искушением и раскаянием, не сомневается постоянно, как Марчелло, но вдруг в какую-то минуту, вернувшись домой после бессонной ночи, проведённой в «свете», Адриана разом ощущает всю эту скопившуюся тяжесть пустоты и, открыв окно, делает шаг…

***

Фильм первоклассно отреставрирован. На диске вы найдёте большое интервью со Стефанией Сандрелли, а также интервью с историком кино Лукой Бараттони, который рассказывает о жизни и карьере режиссёра Антонио Пьетранжели.

Chimes At Midnight. A film by Orson Welles. 1966. Blu-Ray. The Criterion Collection («Полуночные колокола» – режиссёр Орсон Уэллс).

The Immortal Story. A film by Orson Welles. 1968. Blu-Ray. The Criterion Collection («Бессмертная история» – режиссёр Орсон Уэллс).

Criterion Collection преподнесла синефилам замечательный подарок. Многие годы «Полуночные колокола» и «Бессмертная история» – последние законченные игровые фильмы Орсона Уэллса – были недоступны обычным зрителям. В некоторых национальных фильмотеках имелась копия (как правило, затёртая) фильма «Полуночные колокола». «Бессмертная история», снятая для телевидения, была недоступна практически никому. В 2010 году наконец-то появилось DVD «Полуночных колоколов», выпущенное в Англии фирмой Cornerstone Media International, но это издание было далеко от совершенства – с довольно посредственным изображением и ужасным звуком. «Бессмертная история», насколько я знаю, на DVD не издавалась никогда.

Фильм «Полуночные колокола» (он также известен под названием «Фальстаф», которое сам Орсон Уэллс предпочитал) снят по сценарию, написанному Уэллсом по пьесам Шекспира «Генрих Четвёртый», «Генрих Пятый», «Ричард Второй» и «Виндзорские насмешницы».

Уэллс хорошо знал Шекспира, неоднократно ставил его пьесы на сцене. В кино кроме «Фальстафа» Уэллсу удалось поставить «Макбета» (1948) и «Отелло» (1950). Он написал также сценарий по пьесе «Юлий Цезарь», но этот проект не нашёл финансирования.

Следуя за Шекспиром, Орсон Уэллс изображает юного принца Хэла, будущего короля Генриха V, гулякой и безобразником, попавшим под влияние обжоры, пьяницы и хвастуна сэра Джона Фальстафа. Король Генриха IV, отец принца Хэла, недоволен разгульной жизнью наследника, но не может вырвать его из-под влияния Фальстафа. Однако, надев после смерти отца корону, принц Хэл становится монархом, поведением которого руководит ответственность и чувство долга. Фальстафу нет места во дворце. Молодая разгульная жизнь закончилась.

Фальстаф поражен холодностью ставшего королём «принца Хала». Фальстаф умирает от того, что его сердце разбито, говорит Уэллс.

Но режиссёр не осуждает принца Хэла, как он не осуждает и Фальстафа. У каждого из них – своя правда.

Фальстаф похабник, враль и пьяница, но, по словам Уэлллса, он «славный, жизнелюбивый, добрый человек/…/. Фальстаф – последний рыцарь, выходец из Камелота/…/ Ему приходится жить за счёт своего ума/…/ Он живёт в жестоком мире. Это читается в его глазах/…/ У Фальстафа взгляд умудрённого старца, который живёт в сердце английской поэзии».

«Бессмертная история» – часовой фильм, снятый для французского телевидения.

Это экранизация рассказа Карен Бликсен (1885-1962), норвежской писательницы, писавшей на английском языке и печатавшейся под псевдонимом Исаак Данесен.

Уэллс высоко ценил прозу Карен Бликсен. В 1953 году он написал сценарий по повести Бликсен «Старый странствующий рыцарь», рассчитывая убедить продюсера Александра Корду профинансировать постановку, но не преуспел. В 80-х годах Уэллс предпринял новую попытку экранизировать произведение Бликсен – на этот раз он выбрал рассказ “Мечтатели” из книги Бликсен “Семь готических историй”.

В конце концов “Бесмертная история” оказалась единственным фильмом Уэллса, базирующемся на произведениях Бликсен.

Это своего рода притча о важном старике, мистере Клэе, пожелавшем воплотить в реальность легенду, которую он слышал не раз: историю о том, как богатый старик, которому нужен наследник, нанимает за пять гиней моряка, чтобы тот провёл ночь с его молодой женой и сделал её беременной. “Если эта история никогда не происходила раньше, я устрою, так что она произойдёт сегодня. Я не люблю притворства” – заявляет мистер Клэе.

Но мистеру Клэю не удаётся роль Бога: у тех, кем он пытался манипулировать – у женщины (Жанна Моро), нанятой им и у моряка (Норман Эшли), подобранного на улице – есть собственная воля.

В последних кадрах фильма мы видим, как из рук сидящего в кресле старика падает на пол удивительной красоты ракушка, в точности так же, как из рук умирающего Чарльза Фостера Кейна (из фильма Гражданин Кейн), выпала детская игрушка “розовый бутон”.

И Фальстафа, и старого мистера Клэя играет сам Орсон Уэллс. И оба они умирают “от разбитого сердца”, огорчения, разочарования.

Питер Богданович в одной из своих бесед с Уэллсом предположил, что старик Клэй разыгрывал не Бога, а режиссёра, который пытается контролировать действия персонажей на сцене (или на съёмочной площадке). “Не вы ли это?” – набравшись наглости, спросил Богданович. “Нет, – ответил Уэллс, – он не пытается стать режиссёром, он пытается стать Богом. Я не вижу никакой связи”.

Кто из них прав? Вероятнее всего правы оба.

На дисках вы найдёте множество дополнительных материалов.

На диске “Фальстаф” – интервью с дочкой Орсона Уэллса Беатрис Уэллс, которая девятилетней сыграла маленькую роль в этом фильме, два интервью с биографами Уэллса Джозефом Макбрайдом и Симоном Калоу. Фильм также можно посмотреть с закадровым комментарием историка кино Джеймса Нареморе.

На диске “Бессмертная история” – интервью с актёром Норманом Эшли, с оператором Вилли Крантом и с киноведом Фрэнситсом Томасом. Кроме интервью на диске имеется франкоязычная версия фильма “Бессмертная история” и документальный фильм “Портрет: Орсон Уэллс”, снятый для французского телевидения Франсуазой Рейченбахер и Фредериком Россифом. Как обычно для дисков, выпущенных Criterion Collection, у вас имеется возможность посмотреть фильм с закадровым комментарием. Комментарий к этому фильму записал киновед Адриан Мартин.

Оба фильма безупречно отреставрированы.

Книги Михаила Лемхина

Вернуться никуда нельзя

Разговоры о кино, фотографии, живописи и театре.

Предисловие Наума Клеймана.

Издательство «Читатель», Санкт-Петербург, 2012, 480 стр.

Книге присуждён диплом Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Цена книги $30 (стоимость пересылки внутри США включена).

*******

“Фотограф щёлкает, и птичка вылетает”

Предисловие Вяч. Вс. Иванова, послесловие Юрия Левинга.

Совместное издания «Американского фонда Булата Окуджавы» (Лос-Анджелес) и и-ва «Читатель» (СПб), 2015.

Книга форматом 8,5 на 8,5 дюйма, 78 страниц.

Цена книги $ 35 (стоимость пересылки внутри США включена).

Желающий приобрести книги отправляйте чеки по адресу:

Mikhail Lemkhin 1811 38 Ave., San Francisco, CA 94122

(Не забудьте указать обратный адрес, а так же хотите ли вы, чтобы автор подписал вам книгу).