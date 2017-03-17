Людмила Боборыкина | Разная логика

Коротко об авторе.

Родилась в 1942 году на Урале, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, окончила Днепропетровский государственный университет, физмат. Много лет работала программистом, начальником бюро НИИ ЦЕНТР.

На заре становления телевизионного канала «Тонис» (г. Николаев) делала видеорекламы, писала сценарии и снимала ролики. Творчество было основным хобби на протяжении всей жизни: стихи, кино, рассказы.

Последние 15 лет работала доцентом кафедры информационных систем и технологий Николаевского национального аграрного университета.

РАЗНАЯ ЛОГИКА

Еду в маршрутке. Как обычно – все говорят по телефону. Общий шум. Рядом сидит девушка. Говорит.

Текст такой: «Нет, не могу. Я в маршрутке. Я ещё в Херсоне. Представь – выбраться невозможно. Когда буду – не могу точно сказать – ещё три дня занятий. Да, зачёты сдала. Не могу дома, потому что мы с подружками учим целыми днями».

В это время, некстати, водитель спрашивает: «Кто выходит на Водопроводной?» Девушка на секунду замолчала, видно, парень спросил: «А что, и в Херсоне тоже есть такая улица?» На что девушка невозмутимо ответила, смеясь: «А почему нет?»

Я поняла, что ей парень поверил. Дальше разговор плыл как по маслу. На все предложения парня она отвечала очень уклончиво, но не отказывала.

Впереди сидел мужчина. Вдруг он повернулся и сказал: «Ну и стерва же ты! Да откажи ему сразу – и всё!» – «Да?! А если другого не будет?».

Вот такая разная мужская и женская логика!

МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ

Звонит подруга: «Приходи, будет мужчина по вызову!» Я обалдела. «Ты чего? – говорю. – Спятила? Кому мы нужны, пенсионерки?»

Она мне рассказывает: «Иду около АТБ. Сидит на скамеечке мужчина, играет на баяне и поёт песни нашей молодости: «В’еться, наче змійка…», «Маричка…»

А светофор красный, не перейти. Стою, слушаю, а душа поёт вместе с ним. Я один раз бросила ему две гривны, второй раз, третий, тогда он запел: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?»

А там на переходе, помнишь? – можно стоять, где машины паркуются, а музыкант внизу. И он тебя не видит. Несколько дней стояла. Настроение – просто кайф! Особенно – «Мы с тобой два берега….», «Зачем вы, девочки, красивых любите?»

Мысли роятся в голове… Под эту песню я первый раз была на танцах на Декабристов в Доме офицеров, под эту – в кино с любимым, а его ещё и Мишей зовут, под эту… первый раз поцеловалась, а это был «Одесский порт, на чей простор…» А эти песни у меня на пластинках есть до сих пор. Потом не выдержала – подошла к нему. Спросила:

– А вы знаете песню: «Раз пчела в тёплый день весной, свой пчелиный покинув рой…», а «Ландыши?»

– Конечно, – ответил он, – но тут играть не интересно. Их мало кто помнит.

А вообще мужчина интеллигентный, но одет в старое пальто когда-то модного покроя. Мне и пришла в голову мысль – собрать всех моих подружек на девичник, тем более, что давно не собирались, и попеть от души под чай с вареньем.

Что я могла ей сказать? Перезванивались мы часто. Но на именины перестали ходить: во-первых, нет денег на подарки, во-вторых, возраст не тот, а в-третьих, видеть, как стареют подруги… А тут такой случай!

Как часто мы из подкорки вытаскиваем хронику своей жизни, ищем в ней, за что бы зацепиться, что бы повторить… И видим это всё только в ярких красках по прошествии лет, придавая такое значение тому, на что раньше просто не обращали внимания, но оно осталось в дебрях памяти, как эти песни.

Я решила, что пойду, даже если муж меня не поймёт!

Людмила Боборыкина