Людмила Боборыкина | Кто прав?

.

КТО ПРАВ?

Смотрела новости. Показали, как уезжают люди с зоны обстрела. Подъехал автобус, все вскочили, а за ними – собака. Хозяева пытаются её выгнать, она – ни в какую. Только садится около хозяина. Репортёр спрашивает: «А почему её не берёте?» Хозяйка растеряно отвечает: «Мы и сами не знаем, кто нас приютит, а ещё с собакой?»…

Автобус вот-вот отъедет. Собака скулит. Тогда хозяйка выскакивает с собакой и привязывает её за колышек, чтоб не бежала за автобусом. Автобус уезжает. Конец репортажа. Я себя представила на месте хозяйки – можно растеряться, такая ситуация. Но привязать…. А кто развяжет? Некому.

И тут я вспомнила ещё один эпизод. Мы были в колхозе на работе во время каникул. Приехали. Смотрим: привязанная корова запуталась в верёвке и не может встать. Тянется к воде в бачке. Мы выскочили, а подойти боимся. Позвали водителя. Он посмеялся и говорит: «Не волнуйтесь. Зачем ей пить, её все равно на бойню везут». И отошёл. Это то же самое, да? Наша мораль избирательна по отношению к животным. Меня всегда смущало, что мы цыплят берём в ладошки, а курей едим. Мы же тоже часть животного мира. Я это понимаю, что без еды невозможно. Тогда почему было сильно жалко корову?

У меня соседка кормит бездомных котят, а другая соседка ей говорит: «Лучше бы какой-нибудь бабушке купила манку». Вот и разберись: кто прав?

НА СВОИХ МЕСТАХ

Стою в очереди менять книжки оплаты за газ. Очередь – это не то слово! Очередища! Я просто еле нашла новое место для абонентов газа. Мне долго объясняли, как туда дойти. Самое понятное было: «Дойди по Комсомольской до Чкалова – это 6-ая Слободская, потом поверни налево один квартал – это 7-ая Слободская, потом иди по левой стороне и там увидишь».

Что увидишь – не ясно. Я, не раздумывая, спросила у первой же бабушки и нашла. Стою. Рядом дама в дублёнке очень нервничает, что не успевает куда-то. Присмотрелась – вроде из соседнего дома. Я говорю – давайте я вам поменяю, дайте телефон и мы увидимся. «Нет, уж! Тут такое бывает?!»

Мне уже стало интересно. Всё равно стоять долго. Я и говорю: «Подробней». Тут дама начала с самого начала. «Мы с мужем в браке 45 лет. Всегда я меняла книжки и по электричеству, и по газу… А сегодня решила его послать. С удовольствием выполню эту дурацкую работу – сказал он. Как пройти, я сказала. Хорошо, что он взял телефон. Через 5 минут звонок. «Где это чёртово газовое хозяйство? Я уже иду по Скороходова!?»

Я опять стала объяснять – иди назад по левой стороне. Не спеши, смотри на вывески. Идёт. Смотрит. Ни на одном доме ничего подобного нет. «Спроси у людей», – кричу я в телефон. А свет выключили уже 2 часа и телефон разряжается. Вроде больше не звонил. Через 10 минут звонок: «Почему не сказала, что во дворе дом, и на втором этаже?»

А я и сама не знала. Тут у меня телефон и разрядился. «Слава богу», – подумала я. Но рано было радоваться. У мужа было две книжки. Наша. У нас счётчик. И сына – у него документы о составе семьи и т. д. Нам это было не нужно. Потому что счётчик. Когда муж пришёл домой, на нём лица не было. А я ещё спросила: «Справился?»

Это был удар ниже пояса. Оказалось, очередь нужно было занимать по районам города. Книжку сына он поменял сразу, но пришлось заплатить двойную цену, так как оператор сказала: «Почему не оплачен ноябрь?» Потому что книжка закончилась! И она ему выписала не 11, а 23 гривны. Он заплатил вроде как долг. А нашу не поменял, потому что не было формы 3 о составе семье. Он пытался сказать, что у нас счётчик, и состав семьи тут не при чём. Но оператору это было всё равно. Почему-то она ему написала долг 56 грн. А денег у него не было больше. Он плюнул и ушёл. Дома был такой скандал – я скандалила. Ведь я ему написала последние показания счётчика и сколько нужно было за ноябрь платить. И что мы – дети войны. Он слушал в пол-уха и всё забыл. «Зачем ты мне дурью забиваешь голову!» – кричал. А я ему – «Не справился с таким простым заданием!» Это был полный капец! В результате – мы не разговариваем, и я здесь, а через два часа нам идти на концерт.

Наша очередь подошла. Дама всё выяснила с оператором, после чего та пошла пить капли. А я подумала – надо своего послать, или не надо? Помните, как у Крылова в баснях – плохо, если сапоги тачать начнёт пирожник, а пироги – сапожник. Но я же себе хуже сделаю – это же будет с моей стороны что? Вот-вот… Именно… Пусть лучше всё остаётся на своих местах. Очень жаль только, что нет компьютерной базы. Нужны справки, копии и нервы.