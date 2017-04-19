Людмила Боборыкина | С точки зрения женской логики

Очевидное, но невероятное

Увидела в «Одноклассниках» фото пары на золотой свадьбе и вспомнила, что мне рассказывала одна дама в очереди к врачу. Она училась в Днепропетровске. И почти все одноклассники учились в институтах там же. Большой город, много вузов. Но связь держали всю жизнь. Многие события жизни отмечали вместе: свадьбы, родины, именины. Уже были как родственники. Почти все женились и выходили замуж после окончания вуза. Примерно в 22-23 года. Многие пары были одноклассниками. И 50 лет со дня свадьбы решили отметить вместе, когда у всех этот юбилей прошёл. Но с детьми. Все нарядились, наняли зал…

Тут нужно остановиться и сказать, что у одной пары муж был дико ревнивый и всю жизнь думал, что жена не от него родила. Он говорил ей это всегда. Ребёнок – огненно-рыжий. Они оба – брюнеты.. И вот наступил долгожданный вечер. Дамы – в белых нарядах, мужчины с бабочками вместо галстука. Всё шло, как надо. Но посреди бала приехал из Польши ещё один одноклассник. Вошёл с огромным букетом цветов, которые дарил дамам. Он был огненно-рыжего калибра.

Муж схватил своего великовозрастного сына и поставил его рядом с рыжеволосым. Сходство было почти абсолютным. Что тут началось! Слёзы жены, просьба сделать анализ ДНК, клятвы, что это не то, что ты подумал… Мы все с перепугу видели сходство и ничего не понимали. А рыжий оказался ещё и неженатым на тот момент. Он точно не понимал, что происходит! А когда понял, празднество закончилось, потому что он стал выяснять, не его ли сын с рыжими волосами!

Оказалось, шутил он, потому что был уверен, что сын не его. Окончилось всё плачевно. Праздник был испорчен. Правда, ДНК показало, что на 99% сын – мужа. А я сидела и думала: у нас тоже такой класс. Почти все друг на друге переженились из нашей компании и я хотела предложить отметить наши золотые свадьбы вместе. А сейчас поняла, что вдруг есть такая бомба замедленного действия, которую лучше не ворошить.

Часто бывает очевидное, но невероятное! Как легко мы обвиняем человека и как тяжело поверить в то, что это неправда!

Успела

Я всегда удивлялась своей подруге-врачу. Однажды, в воскресенье, она была у меня дома, а я как раз подбирала себе одежду на завтра на работу. И спросила у неё: «Как ты думаешь, какое украшение надеть?» А у меня всё лежит по цветам – по разным шкатулкам.

Она была в шоке. «Какая разница?» – говорит. «Конечно, – подумала я. белый халат всё скрывает. Она донашивает на работу всё, что попало. Это когда сверху пальто или плащ. А летом? «Так же», – говорит она. – Мне до работы – пять минут быстрым шагом».

К чему это я? А вот к чему. Живём мы в одном доме. Выхожу. Смотрю – идёт, сияет! В красивой шляпке… Духи, дублёнка… «Ты куда это?» – спрашиваю. «Не поверишь, – отвечает она, – на свидание к мужу». Я вообще чуть заикаться не стала. На всякий случай спросила: «К своему? Чего вырядилась?» На что она мне резонно ответила: «Представь, каждый день он меня видит в халате, без макияжа, без причёски и молчит. А на рыночек, на Дзержинского, мы идём вместе, рядом. Он меня и не видит со стороны. Ну как ходят на рынок? В чём попало, лишь бы скорее купить и вернуться. А тут говорит, что будет ждать около супермаркета АТБ. А ведь вокруг там много молодых, красиво одетых! Глаза же у него есть? Вот я и решила – оденусь и пойду. За столько лет свидание получилось!»

Она шла даже как-то по-особенному прямо и гордо. Я смотрела ей вслед, потом бегом побежала домой, накрутила волосы, надела новые тапочки, надушилась, и вдруг вспомнила юмореску «джентельменов» из Одессы. Жена надела на себя противогаз и спрашивает у мужа: «Ты ничего во мне не заметил?» А он отвечает: «Брови выщипала?» Я всё сняла, надела свой любимый домашний костюм и решила: не буду испытывать судьбу, а то ещё подумает, что ошибся дверью или что есть кто-нибудь другой. Я чётко всегда помню, как мне бабушка говорила: «Никогда не попадай в ситуацию, которая может быть двусмысленной!»

И тут раздался звонок в дверь. «Успела!» – подумала я и пошла открывать.

Старые фото

Услышала по приёмнику песню. В ней такие слова: «Зніми фотограф нас, допоки мисчастливі…» Конечно, сразу всколыхнулись воспоминания. Я одна была у родителей. Родилась, когда война вовсю бушевала. Из глубокого детства осталось одно фото. Негде было на Урале фотографироваться. Фото случайное – кто-то приехал с фотоаппаратом, а мама работала врачом – и ей не отказали. И после войны на каждый день рождения мама меня вела в фотоателье. Я этот день любила – меня красиво одевали, причёсывали. И при этом мама приговаривала: «Будешь своим внукам показывать!» Мне это было очень смешно. Я не могла тогда это понять. Но мамина фраза четко засела в голове.

После войны были фото с мамой и папой, с бабушками и дедушками. А когда вернулись в 1945 году в Днепропетровск, оказалось, что соседи, которые оставались в городе, сберегли всё, что было в нашей квартире – особенно альбомы. Я впервые увидела прабабушку и прадедушку на фото. Кабинетные снимки, на фоне, в креслах. Лица спокойные и торжественные! А подписи! «На вечное соглядание!» На картоне год – 1901, медали, которые получил фотограф. И главное, прекрасно видно, ничего не выцвело!

Когда я вышла замуж, тоже завела такой закон – детей фотографировать каждый год! А с мужем и детьми есть всего несколько кабинетных фото. Сейчас я очень жалею об этом! Полно любительских. Вот свадебное фото – мы молодые, красивые и влюблённые! Вот фото с детьми. Вот их свадьбы. А сколько было радостных моментов, которые запечатлела пресловутая «мыльница», а теперь и мобильник.

Я смотрю на свои детские фото, их много. А у мужа их всего одно, потому что, когда они ехали из Сибири, чемодан у них украли. Зато есть фото бабушки. Мы написали в Сибирь, где они жили. И нам прислали фото отца мужа. Это был такой праздник! Уже старший внук старше своего прадеда на фото! У нас 5 внуков и так интересно смотреть, на кого они похожи, перебирая фото.

Я твёрдо решила – сделаю пять копий всех старых фотографий для внуков. Ведь на них уже больше 100 лет истории семьи. Все должны знать историю своего рода, гордиться ею!