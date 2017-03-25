Лидия Каб | Стихи

Коротко об авторе

Лидия Каб родилась в Ташкенте в 1959 г. Проживает в Израиле с 2000 года. Инженер по образованию, она раскрылась как поэт, неся свет в людские сердца, вдохновляя своей искренностью и позитивом. Печаталась в альманахах «Хронометр», «Содружество» Израиль, «Поэт Года» Россия, номинант премии «Поэт года 2012″ и» Поэт года 2013″ г. Москва. В 2011 году вышла в свет ее первая книга «Соприкосновение сердец». Сейчас готовится к печати, а также в электронном виде, ее вторая книга «Я шагаю по звездам». Представленные здесь стихотворения публикуются впервые.

Рисую стихотворные мосты

Я тоже ощущаю пустоту…

И, как и ты, ищу себя порою…

Мой взгляд скользит по чистому листу —

Не пишется…

Я где-то за чертою

Застывших будней в росписи окна,

В полете ветра в поднебесной дали…

А на душе тоска, как пелена,

Лианы грусти душу спеленали…

И даже снег, вдруг выпавший к утру,

Еще тая младенческую робость,

Не радует…

Так хочется к костру

Погреться…

Между нами пропасть…

А я лелею новые мечты

Набросками стихов, как наваждение…

Рисую стихотворные мосты

И уношусь по ним к тебе

В забвение…

12.01.2013 г.

Счастье, привет!

Знаешь, порой бывает счастье — открытой книгой,

Чистенькие страницы — сам себе пишешь путь;

Маленькие случайности, чай и хлеб с мамалыгой —

А позволяют крыльями выросшими взмахнуть…

Знаешь, мы сами строим счастье свое земное,

Рыжим туманным утром выстлав сознанием день…

Правило есть у жизни, простенькое, золотое:

Утром рисуй улыбку пальцами на стекле…

Знаю, бывает трудно…

Трудностей не измерить…

Только они проходят! Время стирает след.

Сердце открой надежде, словно входные двери,

Просто скажи с рассветом: «Счастье мое, привет!»

Судьба взвела курок

Судьба взвела курок…

Но не вздохнулось легче…

В который раз гадаю на воде…

Душа кричит, будто подбитый кречет,

Ища противоречия в себе.

Осечка?

Выстрел?

Или передышка?

Ответ на все один лишь знает Бог…

Судьба играет мною, шалунишка,

Ступив одной ногою на порог.

На миг застыла, будто бы решая

Как все же ей со мною поступить, —

Иль приласкать меня, обогащая,

И в щедрых дарованиях утопить,

Иль уничтожить, истолочь в песок,

Моей молитвы не услышав кроткой…

Но ей шепнул на ухо что-то Бог,

И зашагал танцующей походкой…

Март 2013

Взгляд на жизнь

Взгляну со стороны на жизни маскарад,

Трезвея от натянутых улыбок

И черных душ, распространявших смрад

Из-под телесно-жертвенных накидок…

Куда ни посмотрю — везде мертво!

Тела — бездушны, а глаза — пусты…

И процветает хмурь и воровство,

И выгорают памяти холсты…

Щелчок, и снимок жизнь запечатлел,

Развенчивая миражи религий,

А мир все больше сумрачно хрипел

В неадекватном мракобесии мига…

Но счет времен ускоренно бежит,

Земная плоть все чаще содрогается…

Остался неоплаченным кредит,

С которым человечество рождается!

9-10.05.2013 г.

Здесь неподвластны разуму дары

Еще несовершенная любовь

Искала рук спасительное лоно,

Где оба сердца чувственно-синхронно

Забьются в полотнище рукавов

Чарующей Вселенской плащаницы.

Алмазы звезд рассыпаны вразброс,

А месяц — соблазнительно курнос,

И время мчит на зыбкой колеснице.

Снуют по мирозданию огоньки,

Как бабочки, вспорхнувшие с цветка,

Мечты уже скупают с «молотка»,

И кажется, что звезды так близки!

А на земле любовь нашла привал

На берегу неласкового моря.

Земля, где почитают Свитки Торы,

Обетованный и святой причал.

Здесь неподвластны разуму дары

И чудеса, ниспосланные Богом,

Где под его спасительным чертогом

Портал для просветления открыт.

25.05.2013 г.

А кто-то ждет

Не раздаю

Я копья и мечи,

А раздаю

Души моей порывы,

Где в глубине

Пожарища и взрывы,

И режут насмерть

Думы-палачи…

Моя скрижаль,

Как выжженная рать,

Чадит в дыму

Удушливом и смрадном…

А кто-то ждет

Меня еще в парадном,

Чтобы любить,

Жалеть, оберегать…

8.05.2014 г.

Счастье

Сделаю семь шагов к изголовью кровати,

Просто поправлю край сползшего одеяла;

Снова каждый из нас за грехи переплатит,

Словно досель испытаний нам было мало…

Как же не просто, Боже, летать, как летала…

Как же люди жестоки к себе подобным?!

Только сегодня довольствуюсь счастьем малым,

Словно туфлей разношенной и удобной….

Счастье мое пушистым накрыто пледом,

Тихо сопит себе с милой улыбкой детской…

Внуки с любовью кличут: «Ну где ты, деда?!»-

Делая счастье, как небо, большим и веским.

15.04.2014 г.

Все пустота

Все пустота…

Порыв пустой

Души и тела откровенный…

И мир, вчера ещё нетленный

Уже мрачнеет под луной,

Как не распознанная явью

Сердец закрытых чернота…

И жизнь уже не та! Не та…

И лживенько звучит: «I Love You»…

И не найти родной души

В непроницаемой гробнице

Вчерашних слов…

И только птицы

Поют печально про любовь…

18.07.2015 г.

Полено

Густая ночь тягучей каплей

Стекала с крон дремавших сосен,

Сквозь сон в берлоге косолапый

Бурчал невнятно… По морозцу

Струились утренние тени,

Весь лес рассветом заливая,

И только старое полено

Грустило у опушки края…

Оно лежало одиноко,

Покинутое невзначай,

И каждому лучу с востока

Шептало тихо «Выручай…»

Грустило старое полено

И загнивало под снегами…

А ведь могло гореть красиво

И тлеть прекрасными углями…

Вот так и мы, грустим и тлеем,

И разгораемся огнями…

И льется солнечным елеем

Любовь и свет, который с нами…

21.02.2016 г.

Пока…

Я не пишу…

Строка ползёт сама,

Сплетая одиночество в клубок…

Пока ещё дышу…

Пока жива…

Пока играет свечки огонёк…

Кого корить?!

Ужели пустота,

Что притаилась в сердце ненароком,

Так целомудренна, наивна и чиста?

Так беззащитна?!

Вспоминаю Блока…

Рисую что-то…

Вывожу рукой

Не образы, а тени…

Всё уходит…

Судьба…

Она играется со мной…

Но зажигает свет

На переходе…

10.09.2016 г.