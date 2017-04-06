Илья Абель | Подлинный Бродский

В этом году исполняется 30 лет как со второй попытки, в 1987 году, Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. В московских издательствах выходят книги, связанные с творчеством Бродского. Но настоящий торжественный жест продемонстрировали питерцы, выпустив два солидных тома поэзии Иосифа Александровича Бродского. И по тому, с какой любовью издана эта книга, и по тому, как тщательно и практически авторизовано в некотором смысле она составлена, можно говорить о раритете.

Называется все достаточно просто – Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы в двух томах. СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Книжная лаборатория», 2017.

С формальной точки зрения можно сказать, что практически все произведения, вошедшие в оба солидного объема тома, знакомы по другим изданиям. Например, также двухтомнику в Большой серии «Библиотеки поэта», которые вышли несколько лет назад, сразу став раритетом. Появлялись и сборники стихов Бродского разного объема и формата. Например, несколько книг его стихов для детей, то есть, одного и того же, но в различной композиции и с иллюстрациями художников в неодинаковом ключе, правда, несколько банальных.

И все же выход указанного выше двухтомника – не просто событие, а суперновость.

О том, что книги, оформленные лаконично и в своем роде торжественно, являют пример издательского искусства, даже не стоит и говорить, поскольку это само собою разумеется.

Важен ведь не только формат, бумага или шрифт, а то, что и как издано из произведений Бродского. Стоит привести всего одну фразу, которую приведем по библиографическим данным, и все станет понятно. Вот она – Вступительная статья, составление, подготовка текста, примечания Л. Лосева. И этим практически все сказано о только что вышедших книгах. Лев Лосев (Лившиц) еще с питерских лет настоящий и истинный друг Иосифа Бродского как до эмиграции из СССР, так и после того, как оба – Бродский и Лосев оказались в США.

В аннотации указано, что приведенные в этом собрании тексты печатаются по тем сборникам, которые в авторской редакции выходили в теперь уже легендарном американском издательстве «Ардис», созданном Карлом Проффером и его женой Элендейей.

Несомненно, что в вышедшем издании и том, что в те сборники по разным причинам не входило, например, переводы или стихи для детей.

Важно, повторим и это принципиально, что все к публикации готовил именно Лев Лосев, знавший все о Бродском с его молодости.

Потому уместно, что первый том двухтомника открывает вступительная статья «Щит Персея» – литературная биография Иосифа Бродского (она выходила в Москве в серии «ЖЗЛ» и тоже стала книжной редкостью, но после того, как в том же издательстве «Молодая гвардия» и в той же серии вышла книга Бондаренко «Иосиф Бродский» русский поэт, отражающая, так сказать, почвеннические взгляды данного критика, важно было повторить то, что является образцом истории поэзии Бродского. Кроме того, литературная биография гениального поэта, с которой начинается новая встреча с произведениями Бродского, есть вещь закономерная, логичная и наиболее приемлемая с любой точки зрения. Как и примечания Лосева к стихам Бродского.)

Естественно, что за двадцать один год, прошедший с момента ухода Бродского из жизни, публиковались книги о различных аспектах его творчества – музыке, Ленинграду, поэтической традиции – в том, как все это и многое другое преломилось в его творчестве.

Предполагаю, что к фолиантам, посвященным различным аспектам его поэзии, Бродский, наверное, отнесся с долей иронии, даже если это ему было в той или иной мере приятно. Как-то приходилось читать о том, как искусствовед подарил Феллини книгу о его фильмах. Он полистал ее, подержал в руках и отложил, поскольку, как правильно в главном, хотя и несколько резко, Белла Ахмадулина написала в стихотворении о встрече в доме литературоведа в том смысле, что для того, чтобы ведать поэтом его надо убить. Вот примерно в таком ключе. Это к тому, что литературоведческие и околопоэтические книги о стихах Бродского написаны так, что в них он хоть и описан, как классик, но давно минувших лет и ставший в своих текстах бронзовым, а не мраморным, как писал в одном из стихотворений по поводу другого поэта.

Комментаторы высушивают строки Бродского, убирают из них все живое, индивидуальное.

Потому и хочется снова и снова с радостью повторять, что самое прямое отношение к двухтомнику поэзии Бродского имеет Лев Лосев, что подняло и статус издания, и сделало его во всех моментах аутентичным и удивительно своевременным.

Однако, стоит заметить, что при тираже в 3000 экземпляров, что, возможно, нормально для Запада, но слишком мало для России, оба тома сразу станут библиографической редкостью, заслуженно и достаточно определенно.

И все же хочется сказать не только это: после многих книг, в которых печатались различные стихотворения Бродского, мы теперь имеем в руках не только раритет, а и образец того, как надо публиковать произведения Бродского – с пиететом, красиво и достоверно, вместе с тем аргументированно и точно. В конечном счете – образцово, то есть, достойно памяти и значению Иосифа Александровича Бродского.

Илья Абель