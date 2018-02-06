Лев Гельман | Шутки дьявола

Однажды дьявол пошутить решил

И бедному еврею за страданья,

Он, хитро улыбаясь, предложил

Исполнить три любых его желанья.

Однако молвил, почесав рога,

Довольный шуткою и вообще, собою:

Запомни, что у злейшего врага

Всё, что ни пожелаешь, будет вдвое.

К примеру – ты попросишь миллион.

Лишь прозвучат последние слова,

Твой враг, победный исторгая стон,

Тотчас получит миллиона два.

Попросишь полный золота подвал

(Туда, поверь, вмещается н мало),

Твой злейший враг, хотя и не желал,

Получит два со слитками подвала.

Попросишь , чтобы выкололи глаз,

Исполню я твоё желанье сразу,

Но и ему вдвойне. На этот раз

Он будет ослеплён на оба глаза.

Еврей спросил: а если нет врагов?

На это дьявол только рассмеялся:

– Твой друг – есть враг! – сказал и был таков

Еврей один с проблемою остался.

Врагов искал и сдался, не найдя.

Среди друзей проверенного круга

Законы справедливости блюдя,

Он Рабиновича назначил лучшим другом…

Допустим , денег попрошу у Сатаны,

Бродить негоже с нищенской сумою,

Но хоть они мне позарез нужны,

Ведь Рабинович, гад, получит вдвое.

Желанья два впустую утекли,

Он заказал их просто для проверки,

Чтобы проверить, не надует ли

В своих соблазнах чёрт из табакерки.

Нет, обещаньям дьявол верен был,

Исполнил всё, что наш еврей хотел,

Но Рабинович вдвое получил,

Тут наш счастливец как-то погрустнел…

И счастью своему уже не рад,

И зависть гложет, мучает обида,

Что злейший друг, который лучший враг,

Смеясь, жирует на халяву, гнида!

Как Рабиновичу подлянку подложить?

Как отключить мерзавцу кайф халявный?

Как сделать, чтоб не мог спокойно жить,

И каждый миг был пыткою отравлен?

И здесь в мозгу сверкнуло слово «жить»:

Ведь Рабинович – бабник и ходок,

А посему так нужно удружить,

Чтоб отказал у друга передок!

Сомлел от счастья мудрый сын Сиона –

Завоет Рабинович от презента,

Когда, идя в атаку без патронов,

Поймет, что оказался импотентом!

Теперь как сформулировать желанье,

Чтобы себе поменьше навредить,

Устроив Рабиновичу страданье,

Себя плодом греха не обделить…

Ну, стану импотентом вполовину,

Но мне монашество ещё не по годам!

И он себе представил ясно мину,

Обескураженных в момент интимный дам…

Умишком пораскинул (благо, есть),

Как на себя молвы не бросить тень,

И сохранить потенциально честь –

Решил, что будет импотентом через день.

Не обманул еврея Сатана,

Тот через день с красотками блажит,

Испил он чашу радости до дна,

А Рабиновичу – теперь не страшен СПИД.

Мораль и слабоумному понятна:

Обгадить друга – каждому приятно!