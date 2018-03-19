Лена Федина | Демоны не дремлют

Наш новый автор — путешественница родом из Тюмени. Живет на Бали (Индонезия), пишет интересные репортажи, которые — мы в этом уверены — понравятся читателям «Нового Континента».

Сегодня последний день перед балийским Новым годом. Туристы в предвкушении фестиваля «Ого-Ого». Гигантских чудищ, которых будут носить по улицам и потом сжигать, будут фотографировать и в своих интерпретациях выкладывать в интернет.

Всё это поверхностный взгляд. Балийский индуизм сродни огромному спектаклю, который начинается задолго до кульминации — «сжигания чудищ» — и наступления Нового года и Дня тишины. Огромное количество различных ритуалов накануне Ньепи имеют на самом деле одну главную цель — подготовить балийца к моменту наступления Нового года к переходу в особое состояние «суниа», что означает: пустота, тишина и молчание. Это состояние возрождения нового существования, освобождение от пороков, мирских привязанностей, грехов. Похоже на наш обряд Крещения в смысле — возрождения в Новой жизни.

Балийцы готовятся задолго до этого дня. Предшествует огромное количество ритуалов. Это очищения, подношения «задабривания» невероятное количество как «добрых» богов и духов, так и » злых».

Об этом я много писала. Сегодняшний день называется Пандерупубан. В этот день, по представлениям балийцев, открываются «врата ада», и злые духи вылетают, чтобы помешать благочестивым душам балийцев.

Но хинду уже подготовились! Каждый банжар ( община) уже изготовили чудищ, призванных в этот день разогнать злых демонов, разбудить тех демонов, которые уснули на острове, прижились. В основном, как считают балийцы, скопище злых демонов — на перекрестках дорог. Злые духи увяжутся за чудовищами, изготовленными хитроумными балийцами, а те их быстренько сожгут где-нибудь в специально отведенных местах. Или еще и в океане утопят.

Будет много шума. Сегодня будут колотить во всё , во что только можно колотить.

Обязательные факелы. Женщины с пучками зажженных ветвей обойдут свои жилища и сходят к соседям. Поколотят венчиками по металлическим тазам. Будут колотить друг друга зажженными вениками.

Должно быть очень много шума! Будут ходить по рисовым полям, по улочкам переулочкам. Не только допускается, но приветствуется всяческая дребедень.

Сейчас балийцы значительно выросли в благосостоянии. Банжары соревнуются за самое крутое и навороченное Ого-Ого.

Изготавливают просто невероятные «чудовища». Это интересно посмотреть.

Некоторые вкладывают столько средств, что их жалко полностью сжигать. Делают символическое сжигание нескольких частей и оставляют каркасы до следующего Нового Года.

Сегодня туристы будут счастливы передавать из уст в уста легенду о том, что завтра вспугнутые демоны и злые духи будут пролетать над островом и подумают, что остров пустой и им на нём делать нечего. Но наши, туристические, демоны — у нас в головах. Их оттуда не изгонит даже Ого-Ого!

А вот балийцы позаботились об этом задолго. Многочисленными обрядами в которые входят и водные- миласти. Ударение на «а». Голова для хинду — священное место, храм для богов. И не оставили в них ( головах) даже лазейки для демонов.

И завтра с шести утра и до шести утра следующего дня ( сутки) каждый балиец проведет это время в размышлениях о днях прожитых и днях будущих.

В тишине и уважении к мирозданию. В священном понимании баланса.

Добро и Зло. Они всегда рядом. Но задача каждого — жить в балансе, не сокрушаться и тогда будет мир в душе.

16 марта 2018 года