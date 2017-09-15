Константин Васильченко | Серебром по бархату

Об авторе

Константин Васильченко. Род. 1962 г., Украина, Донецк. Окончил Харьковский Художественно-промышленный Институт, Донецкий Институт Социального Образования. Специальности – дизайнер, психолог. Живет в Израиле с 1999 г.

***

Серебром по бархату и Луной по небу

Вечные узоры вышивает ночь.

За Большой Медведицей Пес бежит по следу,

С Малою, как водится, поиграть не прочь.

У сверчка аккордов нету в партитуре –

Тонкая мелодия, будто плеск ручья.

Ювелира прихоть, трепетность натуры

Аккуратно вплетены в вечность бытия.

Древнее желанье наполняет тело,

Чтоб с животной силой этот мир обнять.

Пусть в экстазе тела рушатся пределы,

Утихают ссоры и скрипит кровать.

ОНА

Она идет, сдвигая миражи,

Зыбучих истин. И хвала творенью,

Что, заново родившись, можно жить

И стать всесильным на одно мгновенье.

И в этот миг навечно разорвать

Порочный круг цепи причин и следствий,

И ощутить любовь, как благодать

Спасения в канун стихийных бедствий.

На испытания меня благословив,

Нежна, изменчива и трепетно ранима,

В потоке исцеляющей любви

Она идет – и знает, что любима.

***

Когда трепещут в гневе влажные ресницы,

И твой похож на небо грозовое взгляд,

Так хочется мне сжаться и забыться

И отмотать события назад.

Тебе отдам кусочек преданного сердца,

Наперекор врагам вина в стакан налью –

Мне никуда от этого не деться,

Ведь я тебя без памяти люблю.

***

Зачем, скажи мне, это наважденье –

Взирать на твой загадочный рельеф,

Что сам собой приводит в восхищенье,

Рождая в сердце полуночный блеф?

Ты – тайна нераскрытого бутона,

Ты – рифма неоконченной строки.

И царская венчальная корона

Твои скрывает нежные виски.

Ты призрачна, как эльф неуловима.

В иллюзии доступности огня

Стреляю я прицельно – только мимо

Летит стрела, не жалуя меня.

***

Немного погодя, когда заря займется,

Когда отнимет ночь от мокрых глаз платок,

Мне улыбнется день, и тихо рассмеется

Посланец солнца – зайчик, уткнувшись в потолок.

Я горы не свернул, но раскачал немного.

И не достал звезду, но блеск ее впитал.

Наверно, хорошо за пазухой у Бога,

Но я не одинок, кто лишь во сне летал.

Не распахну окно, а только приоткрою,

Не осушу бокал, а только пригублю.

И волос мой не бел – он с легкой сединою,

И не безумец я. Я просто Вас люблю.

У РЕКИ

Пружиня шаг по прошлогодней хвое,

Я шел сквозь марево, подвижное, как ртуть,

И сосны мне показывали путь,

Качая лапами над сонною рекою.

Она сверкала изумрудной пылью,

Осколками раздробленной луны,

И нежила в объятьях валуны,

Дивясь их твердолобому бессилью.

Лягушки, затаясь в прибрежной ряске,

Хранимые прохладою воды,

Молчали до прихода темноты

И принца ожидали, будто в сказке.

Я здесь был волен быть самим собою,

Когда вокруг ни тела, ни души…

Пушисто шелестели камыши,

Напившись вволю мутною водою.

И вечер был. Калитку закрывая,

Он на меня мгновение глядел,

А я на мокром мостике сидел,

Свою тоску течением смывая.

ДЕНЬ

Вот еще один день из недельной обоймы,

Растолкав дребедень накопившихся грез,

Теребит циферблат. Провокатор не пойман –

Тот, кто душ принимает из крови и слез.

Новый штрих на истерзанной графике мести,

Занесенный топор на плече палача.

Мир посечен осколками взорванной чести –

Он в глубоком ущелье, и будет молчать.

И ни воин седой, ни зеленый мальчишка

Не поднимет с колен постаревшую мать.

Вдохновившись костром с догорающей книжкой,

Он в угаре кровавом пойдет убивать.

Нет иного – увы – в обесчещенном Храме,

Нет озер изумрудных в глазницах пустых.

Лишь любовь обнаженная в траурной раме,

Неисполненный гимн, непрочитанный стих.

ПУХ НЕ ТОПОЛИНЫЙ

Клочья пуха по асфальту бродят,

Даром, что упали с облаков.

Об оставленной свободе, вроде,

Не жалеют, ерзают в проходе –

Облако осталось без штанов.

Пух не тополиный, только с виду

На него похожий, как близнец.

Гложет застарелая обида

Древнюю, как мир, кариатиду

На ее безбрачия венец.

Старый дом восточного замеса –

Вход с колоннами, аттический фронтон .

Ошалевший от дневного стресса –

Тель-Авив, конечно, не Одесса –

Фикус оккупировал балкон.

Кружит пух поземкой безмятежной,

За асфальт цепляясь сгоряча,

Позабыв про занавес железный,

Эфемерно легкий, псевдоснежный,

Как подарок с барского плеча.