Карина Аручеан-Мусаэлян | Как я съела целое стадо баранов

(БЫЛЬ)

Было это в конце 70-х годов прошлого века в СССР. Шла брежневская эпоха, которая позже получила определение «застойной», но мы, весёлые журналисты той поры, не зная, что это время так назовут, называли его «застольным». Потому что куда бы мы ни приезжали со своими удостоверениями центральных СМИ, нас торжественно встречали представители райкомов, горкомов или даже обкомов Коммунистической партии – и деловая встреча всегда начиналась с застолья. Партийные боссы, видимо, рассчитывали, что мы после этого будем умерены в критике, хотя часто их надежды не оправдывались, но если мы приезжали за хорошим материалом, то уж ели-пили в три пуза без стеснения.

И вот мне дают командировку в одно высокогорное село Азербайджана, где руководителем был умный хозяйственник некто Искандеров – писать о его достижениях. Начинается традиционно — с застолья. Фрукты, коньяк, виноградное вино, шашлык. Между тостами возникает даже деловой разговор…

На блюде с шашлыком среди обилия сочных кусков — несколько кусочков какого-то странного нежного бело-розового мяса. Очень оно мне понравилось. И я налегаю на эти кусочки, пока все не выела.

— Понравилось? – спрашивает Искандеров.

— Очень! – искренне отвечаю я.

— Подожди час, ещё будет! – говорит гостеприимный Искандеров.

Через час приносят новое блюдо с шашлыком, где среди множества кусков лежат эти нежные бело-розовые кусочки.

Я за них.

Тосты, разговор.

Искандеров, заметив, что бело-розовые куски исчезли, спрашивает:

— Что, очень понравилось?

— Очень! – опять искренне восклицаю я.

— Давай пока о делах говорить, скоро ещё принесут, — говорит Искандеров, правда, уже не так вдохновенно.

Беседуем уже о делах, пока снова не приносят блюдо с этими странными бело-розовыми кусочками среди крупных кусков обычного шашлыка.

Включаю диктофон, чтобы не занимать рот разговором, и… сами понимаете, скоро полюбившихся мне кусочков на блюде не осталось.

— Что, так сильно понравилось?! – уже с какими-то угрожающими нотками в голосе спрашивает Искандеров.

— Да, — отвечаю виновато.

— Подожди, ещё принесут…

Когда блюдо с шашлыком принесли уже в пятый раз, Искандеров сказал (не прямо, а иносказательно, как часто говорят на Кавказе, но так, что мне всё стало ясно):

— У нас корреспондент «Комсомольской правды» Песков был. И ему этот белый мясо очень понравился. Пришлось из-за него тоже целый стадо зарэзать!

И тут я поняла: это были бараньи яйца!!!

Статью об Искандерове и его хозяйстве я написала хорошую. А бедных барашков жалко до сих пор…

Карина Аручеан-Мусаэлян