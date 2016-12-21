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Издателю-писателю и Человеку — 60

20.12.2016 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

К Юбилею Игоря Цесарского

Игорь Цесарский
Игорь Цесарский

……
Не замечаем, как взрослея,
Став «стайерами», —  мы … мудреем:
Теперь мы — сдержаны и более терпимы,
А, значит, и почти … неуязвимы.

Мы отмечаем, дорогой наш Юбиляр,
Что Бог тебя добром не «обделил»
И дал к тому ж тебе особый Дар:
Собрать  вокруг, кому ты веришь,
……………………………. кому … мил.

Скорее, дорог … и понятен своей  сутью –
В наш Век, наполнен что …
……………………………. обманами и Жутью.
Тебе, нам кажется, теперь  —
……………………………. без напряженья —
Под силу важные житейские решенья …

Владеешь ты искусством убежденья —
От нереальных планов  «отрезвленья»:
Попавшим под влиянием  «наркоза» —
Поверить  данному  тобой …
……………………………. Прогнозу.

Тебе желаем Благ земных, их не считая,
Здоровья, долгих и счастливых лет …
Ещё Всего,  о чём —  ты сам мечтаешь,
А также творческих успехов и Побед!

… Ты, Игорь, между прочим, уважаем
Достойными людьми — их многих знаем.
Средь них вдруг «разглядели»…Трампа:
«Достоинства» он Хиллари – заверил …
……………………………. «своим»  штампом.

Не зря  подался в президенты Трамп, готовя
к юбилейной дате … “Gift” достойный:
Свой проигрыш — он счёл бы …
……………………………. непристойным.

Ещё, вдруг осознав, Кто есть Цессарский,
Он приподнёс ему —  Подарок  царский:
Учёл торжественность Момента
И, вместо Хиллари, стал … Президентом.

P.S.
Мы верим, Игорь, —  нас не подведёшь
……………………………. и … дале,
А Дональд будет тем, — о Ком … мечтали.

Валерий Коган
18 декабря 2016

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Владимир Спектор

Владимир Спектор | Призрак счастья

Владимир Спектор родился в Луганске. Окончил машиностроительный институт и Общественный университет (факультет журналистики). Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной академии Украины. Работал главным редактором региональной телекомпании.

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