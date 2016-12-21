Издателю-писателю и Человеку — 60

К Юбилею Игоря Цесарского
……
Не замечаем, как взрослея,
Став «стайерами», — мы … мудреем:
Теперь мы — сдержаны и более терпимы,
А, значит, и почти … неуязвимы.
Мы отмечаем, дорогой наш Юбиляр,
Что Бог тебя добром не «обделил»
И дал к тому ж тебе особый Дар:
Собрать вокруг, кому ты веришь,
……………………………. кому … мил.
Скорее, дорог … и понятен своей сутью –
В наш Век, наполнен что …
……………………………. обманами и Жутью.
Тебе, нам кажется, теперь —
……………………………. без напряженья —
Под силу важные житейские решенья …
Владеешь ты искусством убежденья —
От нереальных планов «отрезвленья»:
Попавшим под влиянием «наркоза» —
Поверить данному тобой …
……………………………. Прогнозу.
Тебе желаем Благ земных, их не считая,
Здоровья, долгих и счастливых лет …
Ещё Всего, о чём — ты сам мечтаешь,
А также творческих успехов и Побед!
… Ты, Игорь, между прочим, уважаем
Достойными людьми — их многих знаем.
Средь них вдруг «разглядели»…Трампа:
«Достоинства» он Хиллари – заверил …
……………………………. «своим» штампом.
Не зря подался в президенты Трамп, готовя
к юбилейной дате … “Gift” достойный:
Свой проигрыш — он счёл бы …
……………………………. непристойным.
Ещё, вдруг осознав, Кто есть Цессарский,
Он приподнёс ему — Подарок царский:
Учёл торжественность Момента
И, вместо Хиллари, стал … Президентом.
P.S.
Мы верим, Игорь, — нас не подведёшь
……………………………. и … дале,
А Дональд будет тем, — о Ком … мечтали.
Валерий Коган
18 декабря 2016