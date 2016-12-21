Издателю-писателю и Человеку — 60

К Юбилею Игоря Цесарского

……

Не замечаем, как взрослея,

Став «стайерами», — мы … мудреем:

Теперь мы — сдержаны и более терпимы,

А, значит, и почти … неуязвимы.

Мы отмечаем, дорогой наш Юбиляр,

Что Бог тебя добром не «обделил»

И дал к тому ж тебе особый Дар:

Собрать вокруг, кому ты веришь,

……………………………. кому … мил.

Скорее, дорог … и понятен своей сутью –

В наш Век, наполнен что …

……………………………. обманами и Жутью.

Тебе, нам кажется, теперь —

……………………………. без напряженья —

Под силу важные житейские решенья …

Владеешь ты искусством убежденья —

От нереальных планов «отрезвленья»:

Попавшим под влиянием «наркоза» —

Поверить данному тобой …

……………………………. Прогнозу.

Тебе желаем Благ земных, их не считая,

Здоровья, долгих и счастливых лет …

Ещё Всего, о чём — ты сам мечтаешь,

А также творческих успехов и Побед!

… Ты, Игорь, между прочим, уважаем

Достойными людьми — их многих знаем.

Средь них вдруг «разглядели»…Трампа:

«Достоинства» он Хиллари – заверил …

……………………………. «своим» штампом.

Не зря подался в президенты Трамп, готовя

к юбилейной дате … “Gift” достойный:

Свой проигрыш — он счёл бы …

……………………………. непристойным.

Ещё, вдруг осознав, Кто есть Цессарский,

Он приподнёс ему — Подарок царский:

Учёл торжественность Момента

И, вместо Хиллари, стал … Президентом.

P.S.

Мы верим, Игорь, — нас не подведёшь

……………………………. и … дале,

А Дональд будет тем, — о Ком … мечтали.

Валерий Коган

18 декабря 2016