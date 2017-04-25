Ханан Токаревич | О Холокосте

Об авторе

Ханан Токаревич родился в Новосибирске 7.07.1947 года. С 1955 года жил в Кишинёве. В 1990 репатриировался с семьёй в Израиль, в Ашдод. Преподаватель музыки, музыкальный мастер-настройщик фортепиано. Мастер спорта СССР по фехтованию. Стихи писал с детства. Печатался в периодических изданиях в бывшем СССР.

В Израиле публиковался в газетах «Новости недели», «Еврейский камертон», «Мост», «Максимум», «Голос Ашдода», в ашдодском сборнике, посвященном 60-летию Победы в ВОВ, в научно-популярном журнале «Мысль». С 2005 года был постоянным автором, а с 2006 года членом редколлегии журнала «Русское литературное эхо», издаваемого в Ашдоде. На его стихи написаны более 40 песен композиторами Артуром Бродским и Эдуардом Казачковым (Израиль).

В 2005 году стал финалистом 5-го юбилейного Международного поэтического турнира в Дюссельдорфе и Международного турнира поэтов (Международный Фестиваль Русской Поэзии и Культуры) в Лондоне. Призёр Первого Международного конкурса русской поэзии в Израиле (Ашдод, 2006 г.). В последующие годы – председатель или ответственный секретарь жюри вышеназванного конкурса. Лауреат поэтического конкурса памяти четы Имас הי»ד «Дорога к Третьему Храму» (2011 год).

Член Союза писателей Израиля. В апреле 2007 года вышла в свет книга стихов Ханана «Коснуться вечности крылом…». В августе 2015 года вышла вторая книга «Слов заветных колдовство…».

Скончался от тяжёлой болезни 20.12.2015 года.

О Холокосте

Родным, погибшим в концлагерях и на фронтах Великой Отечественной войны

Они погибли в той войне,

Судьбою страшною гонимы,

Сгорели заживо в огне,

Лишь нашей памятью хранимы.

Их души, словно облака,

Летят над грешною землёю

И дуновеньем ветерка

Листву колышут надо мною.

Из ниоткуда в никуда

Плывут они неторопливо.

И полуночная звезда

Венчает путь их сиротливо.

И с этой гулкой высоты

Непоправимого злодейства

Их слёзы катятся в цветы

Незримой нитью совершенства.

ОСВЕНЦИМ, ГОД 2005

Как тихо. Черные бараки

Людской не терпят суеты.

Кровь, как бунтующие маки,

Сочится вновь из пустоты.

Прижавшись к проволоке колючей,

Я слышу злобный лай собак.

И крематорий черной тучей

Висит над толпами зевак.

Звенит набат колоколами,

Скорбит недобрая судьба

И шепчет мертвыми губами

Непобежденного раба.

Молитву шепчет во спасенье

Огнем истерзанной души.

Богов невнятное смущенье

Висит в безоблачной тиши.

БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром стынут облака,

Непоправим круговорот событий,

И всё ясней видна издалека

Сумятица чудовищных открытий.

Кровит земля под жёлтою листвой,

Роняет солнце меркнущие блики,

Деревья, что стоят сплошной стеной,

Хранят растерзанных немеющие крики.

Обходит ветер возгласы земли,

Чтоб не обжечь исторгнутые стоны,

Следы, что отпечатаны в пыли,

И голосов пропавших перезвоны.

Здесь даже эхо старое молчит,

Не передать страданий отраженье,

А над оврагом горестным парит

Распятых звёзд никчемное смущенье.

УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ

Унесённые ветром в невозвратные дали,

Запорошены снегом, цветом светлой печали,

В тёмном небе горят поминальные свечи,

Отражаясь, парят, мне стекая на плечи.

Может, не было их, только мне показалось,

От спешащих следов ничего не осталось.

Гулко сердце стучит и трепещет от страха.

И зияет во тьме безразличная плаха.

Сколько пролитых слёз и растоптанной боли.

Дикий ветер унёс в невозвратное поле.

В тёмном небе горят поминальные свечи,

Отражаясь, парят, мне стекая на плечи.

В БУДУЩЕМ ГОДУ В ИЕРУСАЛИМЕ

В будущем году в Иерусалиме!

От волненья кругом голова.

Я твержу упрямо это имя,

Как молитвы вещие слова.

Только дотянуться бы рукою

До тебя, пускай на склоне лет.

Постоять перед твоей Стеною,

Встретить утра ласковый рассвет.

Ветром разнесённые по миру

Души искорёженных войной

Всё идут к вратам Иерусалима,

Возвращаются к себе домой.

Сквозь судьбы неистовой коварство,

Сквозь огонь пылающих печей,

Сквозь разлук скорбящее пространство,

Через мрак пугающих ночей.

В будущем году в Иерусалиме!

От волненья кругом голова.

Я твержу упрямо это имя,

Как молитвы вещие слова.

ШМА, ИСРАЭЛЬ

Я живу на земле моей, полной тревог,

Что похожа на дивный волшебный цветок.

Здесь песок золотой и томительный зной,

И кружат облака над моей головой.

Но с небес сорвалась голубая звезда,

Чёрной тучей нависла над домом беда.

Снова дым от пожара вползает в окно.

Всё смешалось вокруг, словно в старом кино.

Веру в мир и мечту не отнять никому.

Я упавшую с неба звезду подниму.

Сохраню этот дом, эту землю мою,

Потому что Израиль всем сердцем люблю.

Ни забыть, ни простить нет желанья и сил.

Это память кричит из забытых могил.

Нет нам места другого – здесь дом и семья.

И поэтому вера – наш Бог и судья.

Мы торопимся жить, мы глядим в небеса,

Слышим близких друзей и родных голоса.

О спасеньи молитву твержу наизусть-

Пусть минуют нас горе, страданье и грусть.

ЕВРЕЙСКАЯ ДУША

О, дай нам, Боже, силы себя преодолеть,

Надеждой одари нас, не дай нам умереть.

Молитва в гулкой тишине,

Свеча, горящая в окне,

Печальный парус на волне –

Еврейская душа.

Бездонный купол голубой

И звёзд сиянье над землёй,

Безмолвный снег, палящий зной –

Еврейская душа.

Глоток желанный счастья, как горькое вино.

Сжигают сердце страсти, так, видно, суждено.

Клинка сверкающая сталь,

Ещё не пройденная даль,

Струны оборванной печаль –

Еврейская душа.

Обид налипшая смола,

Осколки битого стекла,

Метель, что путь наш замела –

Еврейская душа.

Хоть раз посмотрим мы судьбе в глаза.

Увидим, в них горит слеза.

Смешная роль, в ней наша боль

И ласки добрый свет.

Пустой перрон в полночный час,

Любви сверкающий алмаз.

Её дороже просто в мире нет.

Но невозможно всё простить

И всё на свете позабыть,

Чтобы сердца звучали в такт,

И был прекрасен путь.

О. Боже, путь нам озари

Гармонией любви.