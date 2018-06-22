Наталия Ермашова | Город и время

Город и время

Над городом застыли облака,

Приснилась им гроза и поцелуи Бога.

Задумались дома, озябшие немного.

А жёлтые глазницы их окон

Лишь отражали свет издалека.

По облакам как по траве весной ступая,

Моя прабабка подошла к воротам рая,

Чтобы не раз спасти меня потом.

***

Оренбургские окна

Город вьюжный, город пыльный

Пахнет зноем и полынью.

Его окна словно льдины

Меж счастливых берегов.

И стеклянным перезвоном

Тихо-тихо окна стонут,

Отражая будто омут

Лица из далёких снов.

Проплывает память плавно,

Утопая как в туманах,

Сквозь дома – к степным курганам,

Чтоб вернуться эхом вновь.

***

Стихи на асфальте

Напиши на асфальте стихи.

А весна улетать не спешит,

Подарив нам четыре крыла.

Но проклюнутся почки едва

Перезвоном хрустальным в ночи.

Белым мелом стихи. Помолчим.

Дождь сотрёт на асфальте слова…

И, расправив четыре крыла,

Как черёмух и яблони дым,

Мы к стихам лепестков полетим.

Но, озябнув, Весна замерла,

Прочитав на асфальте слова.

***

Оренбургская паутинка

Мозаикой на стёклах льдинки,

И снег по улицам метёт.

Казачка вяжет паутинку

Из века в век, из года в год.

Сбиваются снежинки в стаи

И вдохновляют на узор.

Она мечты свои вплетает

Невзгодам всем наперекор.

В её руках летают спицы.

Лучины бледный огонёк

Трепещет. И дрожат ресницы.

У ног её мурлычет кот.

Как сладко спят на печке детки

Под куполом из ярких звёзд.

И, замерев на чёрной ветке,

В окно глядит седой мороз.

Обвив её колени, дымкой

Струится трепетный платок.

Казачка вяжет паутинку

Из века в век, из года в год.

***

Случился первый снег.

По крышам, по дорогам

Насыпало немного

На серое. Разбег

Задумала зима.

Палитрой пятен белых

Наметила несмело

Сугробы. На домах

Оттенки серебра

Сверкали пылью звёздной.

И замер вечер поздний.

Но от добра добра

Не ищут. Оборот

Вновь совершает солнце.

А лунный вечер вьётся

Вокруг домов как кот,

Мурлыча перед сном.

Она в окно глядела

И как-то между делом

Задумалась о том,

Что невозвратно время…

***

Ах, как непоправимо время

Своим отсутствием тепла.

На взлёте новом осень дремлет,

Чтобы опять она смогла

Нам даровать немного солнца,

Рассыпав золото монет.

Воспоминанием вернётся

Объятий жарких лёгкий след.

Ах, как неповторимы люди

В своём умении любви.

За листопадом не забудем

Их имена. «Опять живи», —

Кому-то скажет мудрый Боже,

Разверзнув громом небеса.

И повторится всё, быть может…

Рука в руке, глаза в глаза.

Рука в руке, глаза в глаза.

***

Осень накрыла небо

Серым шатром.

Грань между быль и небыль

Смоет дождём.

Ветер разносит листья

По городам.

А бесконечность мыслей

Быть может нам

Вдруг суждено поведать

И осознать.

Листья — цитаты неба,

Бога печать.

Наталия Ермашова