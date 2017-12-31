Евгений Фарбер

Не суетится пёс и не торопит время —

достоинство храня, спокойно ждёт,

И, глядя на него, я начинаю верить,

что год собаки — не собачий год.

*****

Эдуард Бреслер

Соблюдающей дресс-код,

Вся в изысканном шифоне,

К нам придёт под Новый Год,

Псина в золотистом тоне.

В кружевном воротничке

И в бретельках от Версаче.

От разлуки вдалеке

Нам исполнит вальс собачий.

Одиночество и грусть

Так в году не модны новом.

Негатив исчезнет пусть

В нашем обществе здоровом.

Пусть всем радость принесёт,

И познают счастье Знаки,

Люди в этот Новый Год

Жёлтой Земляной Собаки.

*****

Наталия Ермашова

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ СИМВОЛА ГОДА

Под стол забился рыжий пёс.

А на ушах повис вопрос —

Зачем, который день подряд,

Его целует всякий гад?

И норовит трепать за уши?

Хозяин, ты меня послушай…

И что такое гороскоп?

При чём здесь я и новый год?

Китайцы кто? И где Китай?

Ты мне, хозяин, отвечай!

Меня целуют тётки в нос,

Как будто я уже не пёс.

И перегаром дышат в морду,

Орут и пьют за символ года.

Воспитан я и толерантен,

Но вы меня от них избавьте.

Давайте как-то по-людски

Уже себя со мной вести.

А то могу я стать кусачим

От жизни от такой собачей.

*****

Анна Христочевская

ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Какая разница — собаки, крысы, тигры…

Ещё один проходит жизни год…

Ещё один приходит… В жизни — игры,

А в играх — жизнь. И снова реку вброд

Не перейдёшь, в свои не веря силы…

Судьба окликнет, словно невзначай,

И спросит тихо: «Где ж тебя носило?

Ведь я твоя… Я жду… Так назначай

Ты день и час, когда ко мне вернешься,

Когда поймёшь, что нет судьбы другой…»

Год петушиный, что же ты смеёшься?

А ты, собачий год, мой дорогой,

Мой незнакомый, чем меня ободришь?

Я столько лет в пути уже, и столько зим

Мелькнуло мимо… Понял я всего лишь…

Но нет, не понял… Невообразим

Тот длинный свиток — список бесконечный

Всех дел, что завершить не суждено.

Я наконец поверил — жизни вечной

Не предусмотрено, и горькое вино

Полынное испить ещё придётся,

И ветер, нагулявшись в голове,

Порывисто обнимет, развернётся —

И сдует напрочь всё, и лишь на рукаве

Останется смола от новогодней

Красавицы, опять пришедшей в дом.

И прошлое забудется сегодня,

И с будущим я тоже не знаком,

Я вновь переосмысливаю вещи,

Не жду и не гадаю — я живу,

И новогодний сон, волшебный, вещий,

Пускай сегодня снится наяву!

*****

Новый год — собака золотая —

Подойдёт и тихо носом ткнётся…

Доброта всегда передаётся,

Доброта — не снег, она не тает.

Риччи — это… помогите с переводом?

Впрочем, ладно… Главное, что рядом

Друг, тебя дарящий долгим взглядом.

Это к счастью, слышишь? С Новым годом!

*****

Лев Гельман

Граждан всех стран и народов,

С наступающим Новым Годом!

***

Старый год кончает кросс,

Метит елки рыжий пёс,

Говорят, что год собаки,

Может, правда, может, враки,

Но здоровья всем, однако,

Чтобы не страшна собака,

Также мир, покой и гроши,

(Новый год чтоб был хороший).

От Рождества до Рождества

Обильно отдыхаем,

До посинения естества

И судорог. Лехаим!

Обнимаю! Всем привет!

Не Мороз (с Маразмом дед)…

*****

Дина Меерсон

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА



Куранты бьют, и звон бокалов весел.

Как искры, пожелания летят.

Кавай сказал: «Вот мне до года — месяц».

И Гулька пропищала: «Ах, дитя…»

Народ шумит в квартире среди ночи,

Чужие бродят, запахи плывут.

Кавай сказал: «Стол пахнет вкусно очень».

Но Гулька пропищала: «Не дадут…»

На елке «дождик», шарики и свечи.

Огней бенгальских рассыпная вязь.

Кавай сказал: «Там про собак все речи.»

А Гулька пропищала «Не про нас».

Ночь все кружила, колдовала, пела.

И верилось, что счастье у ворот.

Притих Кавай, и Гулька засопела.

Хозяева встречали Новый Год.

*****

Елена Тамаркина

ГОД ЗОЛОТОЙ СОБАКИ

Такая преданность во взгляде,

такая доброта в глазах!

И в рыжем золотом наряде

возвышен Пёс в своих правах:

китайский календарь недаром

Златой Собаки дарит год,

и Риччи с золотистым жаром

нам сердце радостно несёт!