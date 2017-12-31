Евгений Фарбер
Не суетится пёс и не торопит время —
достоинство храня, спокойно ждёт,
И, глядя на него, я начинаю верить,
что год собаки — не собачий год.
*****
Эдуард Бреслер
Соблюдающей дресс-код,
Вся в изысканном шифоне,
К нам придёт под Новый Год,
Псина в золотистом тоне.
В кружевном воротничке
И в бретельках от Версаче.
От разлуки вдалеке
Нам исполнит вальс собачий.
Одиночество и грусть
Так в году не модны новом.
Негатив исчезнет пусть
В нашем обществе здоровом.
Пусть всем радость принесёт,
И познают счастье Знаки,
Люди в этот Новый Год
Жёлтой Земляной Собаки.
*****
Наталия Ермашова
ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ СИМВОЛА ГОДА
Под стол забился рыжий пёс.
А на ушах повис вопрос —
Зачем, который день подряд,
Его целует всякий гад?
И норовит трепать за уши?
Хозяин, ты меня послушай…
И что такое гороскоп?
При чём здесь я и новый год?
Китайцы кто? И где Китай?
Ты мне, хозяин, отвечай!
Меня целуют тётки в нос,
Как будто я уже не пёс.
И перегаром дышат в морду,
Орут и пьют за символ года.
Воспитан я и толерантен,
Но вы меня от них избавьте.
Давайте как-то по-людски
Уже себя со мной вести.
А то могу я стать кусачим
От жизни от такой собачей.
*****
Анна Христочевская
ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Какая разница — собаки, крысы, тигры…
Ещё один проходит жизни год…
Ещё один приходит… В жизни — игры,
А в играх — жизнь. И снова реку вброд
Не перейдёшь, в свои не веря силы…
Судьба окликнет, словно невзначай,
И спросит тихо: «Где ж тебя носило?
Ведь я твоя… Я жду… Так назначай
Ты день и час, когда ко мне вернешься,
Когда поймёшь, что нет судьбы другой…»
Год петушиный, что же ты смеёшься?
А ты, собачий год, мой дорогой,
Мой незнакомый, чем меня ободришь?
Я столько лет в пути уже, и столько зим
Мелькнуло мимо… Понял я всего лишь…
Но нет, не понял… Невообразим
Тот длинный свиток — список бесконечный
Всех дел, что завершить не суждено.
Я наконец поверил — жизни вечной
Не предусмотрено, и горькое вино
Полынное испить ещё придётся,
И ветер, нагулявшись в голове,
Порывисто обнимет, развернётся —
И сдует напрочь всё, и лишь на рукаве
Останется смола от новогодней
Красавицы, опять пришедшей в дом.
И прошлое забудется сегодня,
И с будущим я тоже не знаком,
Я вновь переосмысливаю вещи,
Не жду и не гадаю — я живу,
И новогодний сон, волшебный, вещий,
Пускай сегодня снится наяву!
*****
Новый год — собака золотая —
Подойдёт и тихо носом ткнётся…
Доброта всегда передаётся,
Доброта — не снег, она не тает.
Риччи — это… помогите с переводом?
Впрочем, ладно… Главное, что рядом
Друг, тебя дарящий долгим взглядом.
Это к счастью, слышишь? С Новым годом!
*****
Лев Гельман
Граждан всех стран и народов,
С наступающим Новым Годом!
***
Старый год кончает кросс,
Метит елки рыжий пёс,
Говорят, что год собаки,
Может, правда, может, враки,
Но здоровья всем, однако,
Чтобы не страшна собака,
Также мир, покой и гроши,
(Новый год чтоб был хороший).
От Рождества до Рождества
Обильно отдыхаем,
До посинения естества
И судорог. Лехаим!
Обнимаю! Всем привет!
Не Мороз (с Маразмом дед)…
*****
Дина Меерсон
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
Куранты бьют, и звон бокалов весел.
Как искры, пожелания летят.
Кавай сказал: «Вот мне до года — месяц».
И Гулька пропищала: «Ах, дитя…»
Народ шумит в квартире среди ночи,
Чужие бродят, запахи плывут.
Кавай сказал: «Стол пахнет вкусно очень».
Но Гулька пропищала: «Не дадут…»
На елке «дождик», шарики и свечи.
Огней бенгальских рассыпная вязь.
Кавай сказал: «Там про собак все речи.»
А Гулька пропищала «Не про нас».
Ночь все кружила, колдовала, пела.
И верилось, что счастье у ворот.
Притих Кавай, и Гулька засопела.
Хозяева встречали Новый Год.
*****
Елена Тамаркина
ГОД ЗОЛОТОЙ СОБАКИ
Такая преданность во взгляде,
такая доброта в глазах!
И в рыжем золотом наряде
возвышен Пёс в своих правах:
китайский календарь недаром
Златой Собаки дарит год,
и Риччи с золотистым жаром
нам сердце радостно несёт!