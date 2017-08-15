Елена Тамаркина | Имя всему — Любовь …

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-1-
***
Короткая встреча, как будто во сне.
А может, и вправду приснился ты мне?
И сна пелену я пытаюсь сорвать. –
Что может она за собою скрывать?
* * *
Когда придёт пора итогам,
открой истлевшую тетрадь,
живую душу в ней потрогай
и раны прежние погладь…
***
Из колокола вырванный язык
достойного не извлекает звука…
Стремится сердце к счастью напрямик —
стрелою, пущенной из лука.
***
Я не хочу, чтоб патока стекала
с моих стихов и капала на стол.
Я верных слов, волшебных слов, искала.
А кто-то их давно уже нашёл…
***
Ты всё оставил мне одной:
боль вечную – и миг блаженства.
И только крылья за спиной
отрезал. – Ради совершенства…
***
Тому опала тяжела, кто знал
признанье и богатство, восхваленье,
чей некогда почётный пьедестал
валяется в пыли забвенья.
-2-
***
Упругий ветер спину гнёт,
и чёрный ворон в небе кружит…
А я вам говорю, что сдюжу:
из сердца нежность не уйдёт.
***
Цветок упал на мостовую –
головкой алою приник,
как будто пролил кровь живую…
Здесь был январь – полно улик!
***
Потерь невидимых кольцо
мне разорвать не удаётся…
Твоё бесстрастное лицо
забвению не поддаётся.
Любовь
Окунулась в мраморную пену –
и над морем дальше поплыла,
чтоб растаять где-то во вселенной –
и гадать заставить нас: была?
***
Словно кошка языком слизала –
месяцы проходят, холосты…
Слышу: муза
жалко хвост поджала
и – в кусты!
-3-
***
Поэзия тогда ещё жива,
когда есть отклик на живое слово.
Когда – почти забытые!– слова
пришли, приходят и найдутся снова.
***
Жизнь – искусство
множества жанров.
Искусство жить –
многожанрово…
***
Паренёк
Одинок
Как потерянный
Шнурок…
***
Я витаю в облаках
и живу в своих стихах.
А на грешной на земле
всё в тумане, всё во мгле…
***
Сказала: «море» – выпила волну!
Отозвалась вода в моём стакане…
Вчера корабль мой скользил ко дну.
Сегодня – на вершине! На вулкане!
***
О любви не пишут для куража
или привлечения вниманья.
Просто – любят, издавна. И даже
чаще – молча. Или – в подсознаньи…
***
Всё состоит из частей;
целое – из осколков;
стих – из отдельных слов;
прошлое – из страстей.
Имя всему – Любовь…
***
От себя не уйти —
перекрыты пути…
Улыбнись! Не грусти!
И себе – всё прости…
***
Всё было: горечь, боль и гнев —
весь спектр чувств, восторг и радость.
А ныне, всё преодолев,
ценю в тиши покоя сладость.
***
с возрастом
всё хуже
переношу боль
даже чужую.
Елена Тамаркина
Автор иллюстрации — художник-дизайнер Юлия Верман