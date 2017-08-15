Елена Тамаркина | Имя всему — Любовь …

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-1-

***

Короткая встреча, как будто во сне.

А может, и вправду приснился ты мне?

И сна пелену я пытаюсь сорвать. –

Что может она за собою скрывать?

* * *

Когда придёт пора итогам,

открой истлевшую тетрадь,

живую душу в ней потрогай

и раны прежние погладь…

***

Из колокола вырванный язык

достойного не извлекает звука…

Стремится сердце к счастью напрямик —

стрелою, пущенной из лука.

***

Я не хочу, чтоб патока стекала

с моих стихов и капала на стол.

Я верных слов, волшебных слов, искала.

А кто-то их давно уже нашёл…

***

Ты всё оставил мне одной:

боль вечную – и миг блаженства.

И только крылья за спиной

отрезал. – Ради совершенства…

***

Тому опала тяжела, кто знал

признанье и богатство, восхваленье,

чей некогда почётный пьедестал

валяется в пыли забвенья.

-2-

***

Упругий ветер спину гнёт,

и чёрный ворон в небе кружит…

А я вам говорю, что сдюжу:

из сердца нежность не уйдёт.

***

Цветок упал на мостовую –

головкой алою приник,

как будто пролил кровь живую…

Здесь был январь – полно улик!

***

Потерь невидимых кольцо

мне разорвать не удаётся…

Твоё бесстрастное лицо

забвению не поддаётся.

Любовь

Окунулась в мраморную пену –

и над морем дальше поплыла,

чтоб растаять где-то во вселенной –

и гадать заставить нас: была?

***

Словно кошка языком слизала –

месяцы проходят, холосты…

Слышу: муза

жалко хвост поджала

и – в кусты!

-3-

***

Поэзия тогда ещё жива,

когда есть отклик на живое слово.

Когда – почти забытые!– слова

пришли, приходят и найдутся снова.

***

Жизнь – искусство

множества жанров.

Искусство жить –

многожанрово…

***

Паренёк

Одинок

Как потерянный

Шнурок…

***

Я витаю в облаках

и живу в своих стихах.

А на грешной на земле

всё в тумане, всё во мгле…

***

Сказала: «море» – выпила волну!

Отозвалась вода в моём стакане…

Вчера корабль мой скользил ко дну.

Сегодня – на вершине! На вулкане!

***

О любви не пишут для куража

или привлечения вниманья.

Просто – любят, издавна. И даже

чаще – молча. Или – в подсознаньи…

***

Всё состоит из частей;

целое – из осколков;

стих – из отдельных слов;

прошлое – из страстей.

Имя всему – Любовь…

***

От себя не уйти —

перекрыты пути…

Улыбнись! Не грусти!

И себе – всё прости…

***

Всё было: горечь, боль и гнев —

весь спектр чувств, восторг и радость.

А ныне, всё преодолев,

ценю в тиши покоя сладость.

***

с возрастом

всё хуже

переношу боль

даже чужую.

Елена Тамаркина

Автор иллюстрации — художник-дизайнер Юлия Верман