Елена Жеребцова | Я многое видела…

Об авторе

Поэт, эссеист, автор книги «Я многое видела». Основное направление – гражданская лирика. На долю Елены Жеребцовой выпало пережить две войны в Чеченской республике, что отразилось в ее стихах. Дочь, Полина Жеребцова (1985 г.р.), автор известного документального чеченского дневника.

Вечер

Снова одиночество.

Двери на запор!

Очень уж не хочется,

Чтоб забрался вор.

Денег нет, нет золота —

Только память дней

Шпилькою приколота

К седине моей.

2008 год.

* * *

Я многое видела,

Думала — знаю, как жить.

Меня упрекали:

«Не тем ты молилась богам!»

Но Родине милой

Я все же смогла положить

Разбитое сердце

К испачканным кровью ногам.

Мне дороги люди.

Их пули бездушия бьют,

Умы искажает

Все чаще конкретное зло.

И если ребенка,

Старуху-соседку побьют, —

Никто не заступится,

Скажут, что им не везло.

Родные поддержат:

«Воздаст пусть не ты, а другой —

Над подлостью время

Само совершит приговор!»

Удобно так жить:

Смирившись со смертной тоской

Годами молчать

И терпеть клевету и позор.

«Грешна!» — мне сказали: —

«Ты книг золотых не нашла,

Ты только перечишь всему,

И страдать предпочла.

Когда на Земле

Воцарятся Любовь, Доброта,

Такие, как ты,

Не сойдут за плечами Христа!

Чем зло сокрушать,

Будь хитрее: учись

Свободу, здоровье беречь,

И бесценную жизнь!»

Но горе!

Нет сил равнодушно смотреть

На голод, на пьянство,

Разлучницу-смерть.

Вампиров (из властных)

С их вечной виной.

Спасенные Души,

Восстаньте со мной!

Меня научите —

Кричать мне? Молчать?

Пощечину ждать,

Вторую подставив щеку?

Ведь мне, как и вам,

Не плевать, что сжигают котят,

Вам горько, как мне,

Что нет денег на хлеб старику.

2009 год.

Твой телефон молчит

Твой телефон молчит:

Что это значит?

Случайное нажатье хитрой кнопки?

А в парке, на скамье, листы промокли

И дождь осенний —

Как обычно, плачет.

Устала? Заболела?

Или с крыши –

Сама шагнуть решила,

Будто птица…

Возможно, спишь и лето тебе сниться,

В углу скребут и гадят злые мыши.

Вдруг неожиданно

Любимый объявился?

Далекий, тот.

Что родом с поднебесья.

И тихая звучит гитары песня,

И рядом он,

Никем незаменимый.

Гуляли вы, промокли.

И целуясь, смеетесь,

Своей памяти подвластны…

А дождь стучит по лужам безучастно.

И пляшет в окнах,

Сам собой любуясь.

А я шепчу в слепую тишину,

«Вернись! Я все прощу. Я все пойму».

2009 год.

Горсть родной земли

Я прошу: кто в далекий отправится путь

Горсть земли, мне родной, привезите!

Я мечтаю ее, как котенок, лизнуть.

На ладонях рассыпать, лицом утонуть.

Без нее мне не жить! Помогите!

Эту землю могла бы я трогать рукой

И у сердца — носить талисманом.

Мне б хотелось, чтоб в Вечном Раю, где покой

Было место Чечни, без обманов.

За страдания всегда полагается Рай

И конечно святое прощенье.

На рассвете, во сне вижу милый мой край:

Город Грозный, леса и селенья.

Там и лица друзей, и приветливость фраз,

Снова блеск глаз живых и улыбки!

Вижу ночи счастливые, трудные дни,

Все победы свои, все ошибки.

Вспоминаю обиды на Родине, там….

За тревожной границей земною.

Выше небо в Чечне! Гуще, слаще туман!

Дождь другой. И весна… Все другое.

У подножия гор жизнь моя протекла,

Вроде горной дороги с изгибом.

Там любовь и судьба догорели дотла,

И с любимыми вместе погибли.

Я в походы ходила, пила с родников,

Я молилась — война не мешала.

Черный снег я топила: в нем пряталась кровь…

Эту воду я детям давала.

И мужали они, и делили глотки.

Те, кто с совестью — нам помогали.

Не таили мы злобу в военные дни

И про голод порой забывали,

Занесло далеко ветром злых перемен,

В край чужой, где бездушье и пьянство.

Но не стало здесь легче: море — проблем.

Горсть земли, что из детства — лекарство.

Я прошу: Кто в далекий отправится путь

Горсть земли, мне родной, привезите…

Я мечтаю ее, как котенок, лизнуть.

На ладонях рассыпать, лицом утонуть.

Без нее мне не жить! Помогите!

2010г.

Что от жизни остается?

О смерти справка выдается.

А что от жизни остается?

Ребенок, дерево, цветок…

Листы исписанной бумаги,

Платок для слез в соленой влаге.

Одежды сброшенная шумность…

Надежд несбывшихся угрюмость

Любимые, что одиноки

И книги — мудрых мыслей строки.

И фотографии в альбомах

Давно утраченных знакомых…

Еще собака громко плачет,

Котят сажают в мокрый ящик

Без жалости выносят вон…

На гибель каждый обречен!

И зарастет в саду дорожка,

И срубят вишню под окошком

А бабушки в подъезде рядом,

Вздохнут, что быть добрее надо.

2013 год.