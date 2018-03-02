Елена Жеребцова | Я многое видела…

Об авторе
Поэт, эссеист, автор книги «Я многое видела». Основное направление – гражданская лирика. На долю Елены Жеребцовой выпало пережить две войны в Чеченской республике, что отразилось в ее стихах. Дочь, Полина Жеребцова (1985 г.р.), автор известного документального чеченского дневника.
Вечер
Снова одиночество.
Двери на запор!
Очень уж не хочется,
Чтоб забрался вор.
Денег нет, нет золота —
Только память дней
Шпилькою приколота
К седине моей.
2008 год.
* * *
Я многое видела,
Думала — знаю, как жить.
Меня упрекали:
«Не тем ты молилась богам!»
Но Родине милой
Я все же смогла положить
Разбитое сердце
К испачканным кровью ногам.
Мне дороги люди.
Их пули бездушия бьют,
Умы искажает
Все чаще конкретное зло.
И если ребенка,
Старуху-соседку побьют, —
Никто не заступится,
Скажут, что им не везло.
Родные поддержат:
«Воздаст пусть не ты, а другой —
Над подлостью время
Само совершит приговор!»
Удобно так жить:
Смирившись со смертной тоской
Годами молчать
И терпеть клевету и позор.
«Грешна!» — мне сказали: —
«Ты книг золотых не нашла,
Ты только перечишь всему,
И страдать предпочла.
Когда на Земле
Воцарятся Любовь, Доброта,
Такие, как ты,
Не сойдут за плечами Христа!
Чем зло сокрушать,
Будь хитрее: учись
Свободу, здоровье беречь,
И бесценную жизнь!»
Но горе!
Нет сил равнодушно смотреть
На голод, на пьянство,
Разлучницу-смерть.
Вампиров (из властных)
С их вечной виной.
Спасенные Души,
Восстаньте со мной!
Меня научите —
Кричать мне? Молчать?
Пощечину ждать,
Вторую подставив щеку?
Ведь мне, как и вам,
Не плевать, что сжигают котят,
Вам горько, как мне,
Что нет денег на хлеб старику.
2009 год.
Твой телефон молчит
Твой телефон молчит:
Что это значит?
Случайное нажатье хитрой кнопки?
А в парке, на скамье, листы промокли
И дождь осенний —
Как обычно, плачет.
Устала? Заболела?
Или с крыши –
Сама шагнуть решила,
Будто птица…
Возможно, спишь и лето тебе сниться,
В углу скребут и гадят злые мыши.
Вдруг неожиданно
Любимый объявился?
Далекий, тот.
Что родом с поднебесья.
И тихая звучит гитары песня,
И рядом он,
Никем незаменимый.
Гуляли вы, промокли.
И целуясь, смеетесь,
Своей памяти подвластны…
А дождь стучит по лужам безучастно.
И пляшет в окнах,
Сам собой любуясь.
А я шепчу в слепую тишину,
«Вернись! Я все прощу. Я все пойму».
2009 год.
Горсть родной земли
Я прошу: кто в далекий отправится путь
Горсть земли, мне родной, привезите!
Я мечтаю ее, как котенок, лизнуть.
На ладонях рассыпать, лицом утонуть.
Без нее мне не жить! Помогите!
Эту землю могла бы я трогать рукой
И у сердца — носить талисманом.
Мне б хотелось, чтоб в Вечном Раю, где покой
Было место Чечни, без обманов.
За страдания всегда полагается Рай
И конечно святое прощенье.
На рассвете, во сне вижу милый мой край:
Город Грозный, леса и селенья.
Там и лица друзей, и приветливость фраз,
Снова блеск глаз живых и улыбки!
Вижу ночи счастливые, трудные дни,
Все победы свои, все ошибки.
Вспоминаю обиды на Родине, там….
За тревожной границей земною.
Выше небо в Чечне! Гуще, слаще туман!
Дождь другой. И весна… Все другое.
У подножия гор жизнь моя протекла,
Вроде горной дороги с изгибом.
Там любовь и судьба догорели дотла,
И с любимыми вместе погибли.
Я в походы ходила, пила с родников,
Я молилась — война не мешала.
Черный снег я топила: в нем пряталась кровь…
Эту воду я детям давала.
И мужали они, и делили глотки.
Те, кто с совестью — нам помогали.
Не таили мы злобу в военные дни
И про голод порой забывали,
Занесло далеко ветром злых перемен,
В край чужой, где бездушье и пьянство.
Но не стало здесь легче: море — проблем.
Горсть земли, что из детства — лекарство.
Я прошу: Кто в далекий отправится путь
Горсть земли, мне родной, привезите…
Я мечтаю ее, как котенок, лизнуть.
На ладонях рассыпать, лицом утонуть.
Без нее мне не жить! Помогите!
2010г.
Что от жизни остается?
О смерти справка выдается.
А что от жизни остается?
Ребенок, дерево, цветок…
Листы исписанной бумаги,
Платок для слез в соленой влаге.
Одежды сброшенная шумность…
Надежд несбывшихся угрюмость
Любимые, что одиноки
И книги — мудрых мыслей строки.
И фотографии в альбомах
Давно утраченных знакомых…
Еще собака громко плачет,
Котят сажают в мокрый ящик
Без жалости выносят вон…
На гибель каждый обречен!
И зарастет в саду дорожка,
И срубят вишню под окошком
А бабушки в подъезде рядом,
Вздохнут, что быть добрее надо.
2013 год.