Дмитрий Близнюк | Капкан для губ

***

сад в снегах,

точно полярники в спальных мешках,

а мы внутри — в замке из красного кирпича,

и твои волосы плетутся по стенам и потолку,

под обоями, под моей кожей — тонкие жгутики и споры.

кремовые миры спален, застегнутые наглухо.

ты изучаешь костяшки моих пальцев,

этого кормили, этого корили,

этого любили,

прикладываешь руку к своему лицу,

так гончая нюхает плеть.

положил руку на плечо, как скульптор.

в прохладной полутьме сарая,

где тишина пахнет паутиной и нетопырями

я впервые схватил это тело, как волк ягненка,

но не уволок, а вырастил, и теперь созерцаю.

а вокруг нас мягко смыкаются

клыки света. темнеет.

1

терновый венец

из черных взмокших вихрей,

сорванец лазил на чердак, колени

жжет от стекловаты.

нашел маленькое жестяное корыто,

детский гроб Тутанхамона пыли,

птичьи косточки, как связка отмычек,

а мумия маленького царя ушла гулять.

пыль по щиколотку, как на луне,

следы маленьких босых ступней.

зачем непослушный такой? зачем

вечно шляешься по чужим планетам?

в ссадинах и ушибах, в улыбках,

солнечных репейниках.

мы в прятки играли с летом,

отражались в студенистой реке времени

щуплыми дамами и валетами.

ты нашел «дуло закопанного танка»,

торчало из земляного вала.

и мы тебе поверили. полдня копали

эту землю, эту землю, обрастая историями,

как столбы объявлениями.

пропало детство, вернись за вознаграждение.

где же теперь эти дети, эти дни,

полные тайны, как горбы верблюда — волшебного жира,

готового в любую минуту

превратится в воду, целебную, питательную,

так не для этого ли даны

нам детские воспоминания, чтобы ощутить глубину,

горизонтальную бездну жизни,

опускаешь колодезное ведро

в голубую пропасть неба,

ждешь глухаря, удара, плеска.

2

да ведь твоя память и есть душа,

это летний душ, прорезиненный брезентом,

Шерлок в плаще на лугах Баскервиля,

дырявый коврик заставлен мокрыми ступнями,

запахом сырости и мокриц, и муаровый абрис

полуголой соседки, мокрый невидимка

целует в лицо, спрятал облигации в стене.

а под крыжовником — территория цыганки —

закопан кулек с монетами СССР,

а вот там мерцают пыльным рубиновым

кусты малины — обходим стороной уборную —

пластилиновое чудовище шебуршит под землей,

как гадюка в бумажном пакете,

и не земля под ногами обетованная, а пустышка,

соска для бессмертного младенца,

прожитой жизни мерцает пуповина,

но нам хотелось свежего молока

и мы бежали к бабе Нюре у нее корова, коза,

древнедетский мат и одноглазый пес-головорез —

охранял дурындующих куриц,

как евнух старых царевн.

3

так что же душа?

путь плодожорка прогрызла в пространстве,

в яблоке жизни и заполнила тоннель неповторимым ароматом,

испражнениями, горечью, яблочным смыслом?

душа не похожа на мешок с котом или золотом.

душа — это дорога. к самому себе — через тебя.

бесконечная колея сельской дороги,

и вихрится ирокезом посередине бандитская поросль

ушлые лопухи да живучие одуванчики, дорога, дорога

может быть прервана, но прошедшее — бессмертно.

ты растешь всю жизнь и душа растет за тобой,

забегает вперед, как овод впереди плетущейся лошадки.

приземляется на лоснящийся лоб.

жалит пониманием.

но здесь не одностороннее движение.

сквозь тебя путешествуют боги и демоны.

вчера, и сегодня, и завтра мы сыграем в дурака

на покрывале-самолете возле гаснущего костра,

трескучая шарманка огоньков, мотив тысячелетий,

где картошка печется до волдырей и реют

среди опущенных, как мосты замков, ветвей

ночные феи с прутиками, а на них кусочки жареного сала,

и что мир — черный ящик на Боинге, забит нами,

как черной икрой, но никто его не откроет,

не проверит, кто там, не скажет «привет».

ну и что?

смотри, наши души переплетаются, как дороги,

сливаются в одну, и вновь разбегаются,

обегают железобетонный дуб, золотую цепь фонарей,

ученого кота с айфоном, это только дороги, дороги,

только в пути видна душа, и ни Бог ни Дьявол

не понимают, что покупают, не возместят.

4

голый по пояс пацан несется сквозь маковое поле,

полное спящих львов, собирает лезвием с потной кожи

опиумную грязь. так изначально задумывались сны,

мы, но что-то пошло не так, и мы смогли убежать,

пришел поезд эволюции из ниоткуда и умчал нас,

кто-то нам помогает. и это ни Бог, ни Дьявол,

кто-то все же нас по-настоящему любит

не сквозь пальцы, как в Библии. дети человечества

живут в тебе, они сошли с дороги перекусить

и ты бьешь вареное яйцо о зубы, улыбаешься,

жуешь вареную курицу, а она укладывает спать игрушки,

взрослея каждый миг, каждую муть,

и отодвигается стена цунами

на цыпочках крадущейся тьмы

я принес облако бабочек,

осторожно выпущу в твои глаза. в твоих глазах

серо-голубые острова

парят над болотными инопланетными лугами,

о любовь моя,

ты моя душа, среди дорожной пыли, где мы ели

красные мягкие глаголы «люблю», «любимый»,

как волчье мясо, отринутое горловиной.