Для людей с развитым чувством юмора

Рецензия (ужасное слово, напоминает слово рецепт) на книгу Евсея Каца, «Америка – опасная страна».

Меня еще давно, в университете, обучили, что есть жанры и есть стили. Потом я сама додумалась, что есть стильные жанры, типа стилизованных анекдотов про Вежливую Лошадь, например, которые ни пересказать, ни рассказать невозможно без смеха над самой первой строчкой, а потом всплакнуть. Если вас мучают такие же литературные конандрумы, обязательно прочитайте последнюю (будем надеяться, что не совсем последнюю) книгу Евсея Каца “Америка – опасная страна», опубликованную в нашем веке издательством Стрельбицкого.

Книга – собрание коротких рассказов, да, напоминающих анекдоты, но которые просто так в троллейбусе не расскажешь. Нужна интеллигентная аудитория, притом многонациональная: или русские, проживающие в Америке (которые парадоксально очень мультинациональны), или просто русскоязычные, желающие посетить страну волшебных грез. Или просто люди с развитым чувством юмора.

Об уникальности таланта Каца, лучше Марка Твена сказать не могу: «Есть много видов историй, но только один – самый трудный – юмористический». Филип Ларкин ему вторит: «Мы шутим, чтобы люди смеялись. Однако, возникает проблема – люди не принимают нас всерьез. И это риск, на который мы добровольно идем». Евсея Каца невозможно не воспринять всерьез, ибо он пишет полную правду о жизни русскоязычного населения в Америке. Но он не из Одессы. На мой запрос о его краткой биографии, я получила ответ: Евсей Кац-Берладинский родился за восемь лет до возникновения государства Зимбабве и через 192 месяца после выхода в свет его любимого фильма «Чапаев», на берегу славной речки Берладинки в Ободовка-Сити, что на Винничине.

На данный момент (2017 год), Евсей Кац проживает в Огайо, и американскую-русскую (можно наоборот) жизнь знает, как я знаю стили и жанры, то есть изнутри. Его словами: по дороге на «Фабрику грёз» (в Голливуд), Евсей сделал привал в поселке городского типа Цинциннати, что в штате Огайо. Обстоятельства вынудили Евсея задержаться в Oгайо на двадцать восемь лет. Он и поныне там, но его рассказы разошлись по миру. Их печатали все кому не лень: российский журнал «Aврора», украинская «Литературная газета», израильские и немецкие издания, американские эмигрантские газеты, и даже рупор канадских оленей «За нашу и вашу Канаду».

Перехожу конкретно к книге «Америка – опасная страна», которую я читаю с утра, выпивая первую до пятой чашки кофе, но ничто меня так не пробуждает, как его истории. Хохочу громче будильника, и сын успевает в школу. Маленький пример: рассказ «О светлом», например, зеркально (но смешно) передает (как в кривом зеркале) смысл идеи – не думай про белую обезьяну, потому что, как только тебе такое предложат, ты только про белую обезьяну и будешь думать. Каца вежливо попросили поменьше думать о низком, вроде секса и похоти: «Я сел за стол, положил перед собой чистый лист бумаги и стал смотреть в окно. Мимо на машинах проносились американцы с их неведомой мне жизнью, в которой, наверное, было много светлого, доброго, прекрасного и правильного. Проходили такие же эмигранты, как и я. Я записал: ‘Вот прошел Слава. Ему нужна работа. Прошел Борис. Ему тоже нужна работа. А вот прошла Лиза. Ей нужны работа и муж, потому что она – мать одиночка.’ Я перечитал написанное. Про Славу и Бориса вроде бы хорошо получилось. Светло и чисто. Не подкопаешься. А вот про Лизу не очень. В словах ‘нужны… муж’ ощущается прежняя тяга автора к сексу. Я решительно зачеркнул про мужа и стал дальше смотреть в окно».

Правда, смех – это самая первоначальная реакция на истории Каца. Потом становится грустно, или печально. Рассказы Каца – не только смехотворные казусы с русскими в Америке, но и ностальгические воспоминания о жизни в Советском Союзе, как, например, «Секс в Крыму», или просто размышления о человеческих отношениях, как, например, «Свадьбы», о родственниках в Израиле, или даже научные трактаты, как, например, «Евреи в географии», что само по себе и грустно и смешно. Роберт Бертон абсолютно точно описал этот феномен, перефразируя Аристотеля: «Из всех типов людей, меланхолики – самые остроумные». И опять же из Марка Твена: «Тайный источник юмора – не радость, а печаль. Нет юмора в Раю».

Анекдоты не перескажешь, а очень хорошие анекдоты и не процитируешь дословно без вызова хохота на неточности перефразирования. Рассказы Каца нужно читать. Можно запоминать наизусть и рассказывать знакомым за праздничной трапезой. Сервируют вам, например, десерт, а вы декламируете рассказ Каца «Что продавать в Америке», в котором он, после безуспешных попыток продать что-либо вообще, предлагает продавать фиги: «Побежал я в соседнюю кондитерскую, скрутил им фигу, посыпал ее маком и спрашиваю: ‘Такое испечь можете?’ Через неделю я вовсю продавал печеные фиги и всякую фиговую символику. Магазин назвал ‘На фига вам это надо’. На крышу поместил огромную светящуюся дулю, устремленную пальцем в небо. Когда американцы спрашивают, что эта комбинация из трех пальцев значит, я говорю, что это древний скифский символ изобилия и дружелюбия. Им нравится. Раньше они при встрече обнимались и целовались, а теперь по-нашему суют друг другу фигу под нос».

Если вы уже пролистали книгу “Америка – опасная страна» и, глядя на интеллигентную фотографию Каца, решили, что такому человеку все плотское чуждо, то спешу сообщить, что у Евсея Каца каждые полтора рассказа включают тему секса (или других видов любви). Где еще прочитаешь об актрисе с одной грудью? О мутационных особенностях либидо? От кого еще узнаешь, как с наименьшим для жизни риском напоить недоступную бухгалтершу, и потом, после поломки уникального для истории унитаза, отправить домой? Немного стареющие и слегка толстеющие мужчины, сидя на скамейках в парке, рассказывают или мечтают о победах своих оставшихся от прежней жизни тел, и о пользе или вреде виагры, причем, как тоже немного стареющая особа женского пола, могу подтвердить – все рассказы – сплошная правда.

В общем, автору нравится рассказывать о любви. Взять хотя бы его рассказ «Ниночка». Любовь там такая – Ниночка ходит в ресторан «Арарат», и ее там все любят. Ну и муж тоже любит, так как помогает ей открыть собственный бизнес. Процитирую самые «любовные» сцены: «Завидев входящую в заведение Ниночку, ресторанный певец сразу томно заводил «Ах, какая женщина. Мне б такую». Все головы поворачивались в ее сторону. Ниночка в сопровождении гордого Кирюши шествовала через весь зал к своему столику, специально заказанному в глубине. Танцевать она старалась только с мужем. От партнера после танца трудно было отвязаться и неоднократно женатые друзья семьи шептали ей на ушко, что только уважение к Кирюше удерживает их от безрассудства. Походы в туалет Ниночка сводила к минимуму, так как гурьба молодых дальнобойщиков кавказского происхождения сразу устремлялась за ней. Закрыв за собой дверь, Ниночка слышала, как они о чем-то растерянно спорили на своем языке. Однажды один из них все же спросил: «Дэвушка, а сколько вам лет?» Естественно, отвечать Ниночка не стала».

Короче, как говорят мои слово-послушные писатели-литераторы, «стеб и ржач».

Интересуетесь военными приключениями? Все есть! Рассказ «Трижды» – не только о человеке, которого трижды исключали из одной и той же партии, но и про быт выживания в экстремальных условиях: «Однажды, отправившись на линию фронта, Фима оставил записку: ‘Везу кашу нашим солдатам. Спирт кто-то спиздил. Если не вернусь, считайте коммунистом. А если вернусь, то или спирт отдайте или партбилет’. По возвращению Фиме отдали то, что отдать было проще.

Чтобы уберечь себя от гнева бойцов, Фима призвал на помощь свою природную изобретательность. Он придумал, как иметь молоко и мясо постоянно и всегда под боком. Однажды немцы в бинокль заметили стадо коз, которое паслось под присмотром Фимы прямо за окопами русских. ‘Oх, уж эти еврейские штучки’, – вздохнул фашистский фельдмаршал и приказал открыть огонь. Животные в панике разбежались и собрать их Фиме не удалось, несмотря на все его старания».

Прочитайте. Если пожалеете, пишите жалобы мне в личную почту, адрес которой сможете выпытать у Каца после прочтения «Америка – опасная страна». Купить свежее издание можно в магазине Andronum. Скачать книгу Кац Евсей Америка – опасная страна в формате fb2, epub, pdf или читать онлайн на сайте Andronum.

Анжелла Сидорова