День влюбленных

Татьяна Коган

Вот так: берём любовь,

Что без определения,

Выкачиваем кровь,

Волнения-томления,

Остаток же сухой –

Любовные развалины –

Обшкурим до немой

Тоски объятьев каменных,

А после продадим

Признания коробками

С приклеенными в ним

Велюровыми попками.

Марина Семченко-Шафран

АПЕЛЬСИН

…И вплыл-вкатился рыжий апельсин

из рук твоих в мои — так солнце

вплывает из-за рам, из-за гардин

в окно с утра. И клонится

тюльпан, не в силах удержать венца,

раскрыв доверчиво мне сердце…

И эта упоительна ленца,

и выходной… И верится

в волшебно-тихий город для двоих,

в то, что весна придет пораньше…

И светит апельсин из рук твоих

фонариком оранжевым..

Татьяна Сахно

ТИ і Я

Давай посидимо з тобою,

лиш ти і я — душа одна,

смачну вечерю приготую

і пляшку білого вина.

Що буде далі — нам не знати,

а дні проходять в суєті,

пора нам знову пригадати,

що головне у нас в житті.

У мрії й спогади пориним,

турботи скинувши з плечей,

скупу сльозу більше не стримуй,

що проситься з твоїх очей.

Спливає час , несе години,

потріскують в плиті дрова

і на душі стає спокійно

від щирості в твоїх словах.

Минає вечір у розмові

і сказано вже геть усе,

а час, з годинником у змові,

нас знову в дійсність принесе.

Лали Косашвили

Любовь,застывшая в граните,

А может, в мраморе иль гипсе…

Какая разница ,всегда

Друг к другу тянутся сердца.

Так повелось с времен Адама:

Нам плод любви — услада рая.

Анна Христочевская

Безлики и бесполы, дружно-серы,

Возле каких-то мусорных бачков

Самозабвенно целовались пионеры,

Как разглядеть сумел я без очков.

А им казалось — ими любоваться

Весь мир и день и ночь готов уж был,

И невозможно друг от друга оторваться…

И наблюдать всё это — нету сил.

*****

Из пластилина, гипса и картона,

Из дерева, железа и стекла,

Из камня, из пластмассы, из бетона,

Да из какого только барахла

Китай не понаделает сердечек,

Чтоб впарить нам в средине февраля…

И спрос на ширпотреб, похоже, вечен,

И зарастает мусором Земля.

*****

Если любишь — зачем же условной

Даты ждать и сердечки дарить,

И стандартно, как все поголовно,

Заготовкой стишков говорить?

Быть единственной, неповторимой,

Быть любимой тобою хочу.

Но приходит февраль… Снова мимо…

Не смеюсь и не плачу — молчу.

Мне не нужно медведей огромных,

Двухметровых мне роз не дари!

Лучше б инфу про день всех влюблённых

Не печатали календари…

*****

День святого Валентина —

Это просто именины,

День как день.

Вместе мы ходили в школу,

Целовались по приколу,

Наша тень —

На двоих одна обычно —

Вслед плелась всегда привычно,

А потом

Чья-то тень мелькнула рядом

Обалдетельным нарядом, —

Под зонтом

Не со мною ты шагаешь,

А меня и знать не знаешь…

Ну и пусть.

Ты не больно-то мне нужен.

Я бреду одна по лужам,

Здравствуй, грусть,

И прощай навеки, детство,

Выросли — куда же деться,

Уж пора!

И неважно то, что раньше

Не было меж нами фальши —

Лишь игра.

Я внезапно осознала,

Что игры мне было мало…

Не беда.

Как-нибудь в осенний вечер

Во дворе тебя я встречу —

Как всегда…

Людмила Горбаченко

ЕЕ СЧАСТЬЕ

Душно… Дышать нечем… Одновременно тоскливо и хмуро. Что это? Она совсем не старая. Ей всего двадцать семь. Почему она, просыпаясь ночью, чувствует страшное одиночество, и не знает, что с ним делать?

Работа-дом. Дом -работа. Подруг нет. Они бесполезны: либо завидуют, либо злорадствуют. Что, собственно, все из одной оперы.

Она напоминает себе листок, пассивно плывущий по грязному осеннему ручью из соседней подворотни. Странно, но ей все равно. Если задуматься, то все не имеет значения — ни эта осенняя грязь, ни командирские окрики молодых мамаш на свои чада. Кому они хотят доказать, что самые умные и лучше всех проводят процесс воспитания? Смешно.

Она поймала себя на мысли, что если бы у нее был ребенок… Если бы…

Девять лет назад она стояла перед выбором: удачная карьера или сломанная жизнь с малышом на руках. Любовник, который никогда не разведется со своей женой, и она одна со своей проблемой. Она выбрала вариант попроще, и чтобы наверняка к успеху. Она сделала аборт.

Но за все в жизни надо платить. Мужчина, который полюбил ее, тот, которого ждала всегда, страшно хотел иметь детей. И не чужих, а только свою единственную кровиночку. Врачи разводили руками — последствия аборта. И никакой надежды…

«Я хочу быть счастливым. Извини, но ты не сможешь мне этого дать».

Ладно, уходи. Жалеть не будем. Но проходя мимо церкви, уже поздним вечером, она вдруг вцепилась в ограду и завыла, застонала от полного бессилия. От того, что ничего уже нельзя исправить. Верните, верните ее в тот день девять лет назад, и она поступит по-другому! Господи, ну почему это невозможно?

— Девушка, Вам помочь? Что у Вас случилось?

К ней подошел молодой мужчина и заботливо поднял ее с земли, на которую она сползла.

— У меня случилось, случилось… Я не могу вернуть время!

— Я тоже не могу этого сделать, — улыбнулся он. — Но, может быть, стоит жить дальше?

Она подняла голову и спросила:

— Вы действительно так считаете?

Мужчина утвердительно ответил:

— Я в этом абсолютно уверен.

Через час она пила крепкий вкусный чай в его уютной квартире, а рядом лежал большой пес, сразу признавший в ней хозяйку. А еще через год она забыла о своей страшной беде, потому что у нее уже был малыш — ее карьера, ее сбывшаяся мечта и ее огромное счастье.

Авторы подборки — участники ФБ-группы «Биржа поэтов-писателей и читателей-почитателей».

Фотоиллюстрации Зинаиды Вилькорицкой и Ларисы Дексбах.