Олег Рябов | Без прицела на вечность

Посещение дачи в Переделкино

Он нас не встретил на крыльце,

Не пригласил пройти — мы сами

Вошли, подумав, что в конце

Концов он вечно наш! Он с нами

Всегда был искренен и прям.

Ложась в поступки, мысли, строки,

Он сомневался, был неправ

И оставался одиноким.

На что­то намекали нам

Предупредительно деревья,

Пока мы, молча, по корням

Шли от калитки, взяв правее,

К его гнезду. Как теремок

Полузаросший — как иначе

Его назвать? Ну, я не смог

Сказать: «Иду к музею¬даче!»

Тогда уж точно никогда

Не встретить мне его с лопатой

На грядке, в куртке, сапогах,

С улыбкою подслеповатой.

А грядка вскопана была,

И в воздухе — навоза запах

Был. Это точно! Вот дела!

Мне это вспомнилось внезапно.

Вот на тропе подошвы след

Его, а он стал частью речи.

Он на одной со мной земле.

Он рядом. Он увековечен.

Он нас любил и был любим

Без величаний и без званий…

А две капустницы в любви

Танцуют над клубникой танец.

Пой песню, ангел. Пой, пастух,

Свой звукоряд — он тоже песня.

У каждого из нас свой слух:

Для скрипки и для звука жести…

А за забором, посмотри —

Пока поёт кукушка тупо —

Горит в косых лучах зари

Преображенья храма купол.

СИРЕНЬ

Весна прошлась по всем дворам,

Избавив женщин от мигреней,

И вдруг упала на сарай

Пушистою волной сирени.

Сирень исполнила прибой

И даже свесилась по краю,

Когда заполнила собой

Всю крышу старого сарая.

Он, стоя в глубине двора,

Изображал карниз утёса,

С которого по вечерам

Струилась вниз сирени россыпь,

Меняя тон, оттенки, цвет,

Срываясь вниз в душистой пене…

Приходит лето в торжестве,

С дворами, полными сирени.

ПРОВИНЦИЯ

А. Серикову

Да здравствует провинция!

Прости меня, столица,

Погрязшая в амбициях,

Разыгранная в лицах,

Проплаченная, продана

Лимитчикам — талантам,

И никому не родная —

Народная, и ладно!

Да здравствует провинция,

Где день прожитый — в радость,

Что никогда столицею

Не будет — и не надо,

Где принцы карамельные

Девчонкам ночью снятся.

Дожди идут неделями,

А в город — с автостанции.

Где незнакомцу — «здравствуйте!»

Где каждый день — от Бога,

А дни, хотя и разные,

Но к храму есть дорога.

И место есть для творчества

И для защиты принципов.

Без всенародных почестей

Живёт моя провинция.

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ МОДИЛЬЯНИ

О, как ты красив, проклятый…»

А. Ахматова

Проклятый, бесподобный Амедео

Увидел и влюбился в нашу Анну,

Мимозу, царскосельскую Медею.

Потом — одним штрихом, изгибом плавным,

Карандашом, пером, а может кистью?

Нет, кистью — никогда! Нет, кистью — грубо!

Лишь скрип графита и бумаги листик…

И что же — больше ничего не будет?

Нет, будет вновь Париж и междометья,

Восторг и карандаш, листов сюита.

Потом, потом, уже в другом столетье,

Мы всё поймем, как это не избито,

Свежо, уверенно, а не глоточек пыли…

Там страсть была, и это очень странно,

Что мы молчим или уже забыли…

Всё было: Амедео рядом с Анной!

ЛУЧИННИК

Снова в Лучиннике — слово.

Славное имя — Пушкин!

Славное имя, словно

И не бывает лучше.

Белых порезов берёзы

Тянутся круто в небо,

Воздух и сладок, и розов —

Словно не воздух, а небыть.

Словно завещано что-то

В этой звенящей роще,

То, что берут щепоткой,

Что-то как соль или проще.

Вот почему мы снова

В роще, где воздух чище,

Где заповедное слово…

Вот мы его и ищем.

* * *

Нет, я не первый. Я последний.

Я подбираю отстающих:

Соратников, друзей, соседей,

Уставших, медленно идущих,

Больных и так, без веры в Бога.

Я слёзно всех впередсмотрящих

Прошу: «Вы, знающие, где дорога,

Оглядывайтесь назад почаще».

* * *

Я счастлив, что без выстрела пришёл

Из леса в дом, в знакомую избушку,

Где подадут малины решето

И молока нальют из кринки в кружку.

Я выйду на скрипучее крыльцо,

Чтоб отдохнуть босой, в трусах и в майке.

И муха сядет на моё лицо,

Здоровая и жирная, как гайка.

Да бог с ней, с мухой, если хорошо,

Когда устал и хочется такого,

Когда без выстрела из леса ты пришёл,

Не повредив там ничего живого.

И О ДЕТСТВЕ…

Юрию Адрианову

Луна мешала. Я не спал.

Сквозь щель двухстворчатой огромной

Я слышал чоканье негромко,

Смех женский, редкие слова.

У папы были гости в доме,

Нарядные, при орденах.

И даже женщина одна

Была, по-моему, в погонах.

Я помню всё, хотя был мал.

Сквозь щель — щадящий запах дыма

Табачного, духов и винный,

Он волновал, и я не спал.

И слышал также звуки танго

И шарканье продлённых па.

Я должен спать был, но не спал —

Луна мешала. Было странно

Мне слышать горькое: «За них…»

…Я просыпался утром первым

И видел, открывая двери,

Что мама с папою одни

И спят, обнявшись, на диване.

Пластинки сложены в углу,

Валялась спичка на полу…

Но до сих пор тревожит память

Мне мысль, что с ними кто-то не был:

Не тронут, посреди стола

Стоял единственный стакан,

Покрытый сверху чёрным хлебом.

* * *

Он — мой друг, мой Дедал, он – мастер.

Он придумал летучие крылья,

Он натер их воском, покрасил,

Наделил их мускульной силой.

И летал он с Икаром, с сыном…

Вот сидим мы – седой он, старый,

Вспоминает, как в небе синем

Потерял он сына Икара.

Друг мой, Пигмалион – художник,

Он себе Галатею сделал –

Грудь и бедра с матовой кожей,

Дышат жизнью детали тела.

Он влюбился в творенье это,

Позабыв про возраст и сроки…

У творений вечное лето,

А состарился сам одиноким.

Мой учитель, Гомер, пел людям.

Ах, какие поэмы и песни!

Мы его похвалить не забудем,

Хотя он не нуждается в лести,

А вот чашу вина он взалкает

Да и фиников горсть примет.

У него жизнь такая слепая –

Мы запомнили только имя.

Все они — без прицела на вечность,

А, поди ж ты, и получилось!

Время судит и время лечит.

Есть у времени право и сила.

И поэт, и художник, и мастер,

И любой проводник мысли

Встретит вечность, а только счастье

Не создать пером или кистью.

7. 10. 17 О. Рябов

Театральное

А. Мюрисепу

Аплодисменты, шурша о стены, ползут по залу,

Поклон последний, а ты усталый — в столбе софита.

Но вдруг покажется на миг, что сделал мало,

А «бис» провисший, он — не тебе, а так, для свиты!

Снимался грим легко: как шкура с вареной щуки,

Ты бросишь в угол сюртук тяжелый — промок от пота.

И дрожь в ногах, от напряжения пляшут руки,

А в дверь с опаской стук — заявился зачем-то кто-то.

Вошел нежданный, вошел забытый и серый вечер,

Принес коньяк, цветы и грубо улыбку срезал.

Была усталость, и было даже ответить нечем,

А он уселся, верхом уселся на спинку кресла…

И был тот вечер так неприветлив с моим актером:

Он хороводил, а не промямлил пустое «здрасьте!»

Своим журчанием накрыл он всех, кто мог лишь хором,

И в тишине мой друг расслышал: «А ты, брат – мастер!»