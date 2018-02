Алина Рейнар | Приторный вкус победы

Об авторе

Родилась в 1986 году в подмосковном наукограде Королёве (бывшем Калининграде). С отличием окончила Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ (МЮИ при МЮ РФ). Выпустила ограниченным тиражом методическое пособие «Защита авторских прав» для вузовской библиотеки. Стажировалась корреспондентом на местном телевидении «Королёв ТВ». Публикуюсь в журналах и альманахах.

Приторный вкус победы

Руслан поднялся с Кристиной на второй этаж её загородного дома. В комнате отдыха стоял бильярдный стол, любительский, девять футов в длину. Шары разбежались по углам — партию не завершили.

Сердце забилось. С детства Руслан питал страсть к интеллектуальной игре. Он и по сей день проводил редкий досуг у зелёного сукна с друзьями. В юности Руслан даже мечтал о карьере профессионала, но судьба распорядилась иначе. Окончив вуз с отличием, блестящий выпускник избрал стезю управленца и предпринимателя, благодаря чему и познакомился с Кристиной — дочерью партнёра по бизнесу.

Будто прочитав мысли Руслана, девушка устремилась к киевнице. Она вытащила кий из фиксатора и кинула визави. Руслан эффектно поймал летящий снаряд за турник, не уронив на пол, и наградил Кристину своей фирменной улыбкой. В сочетании с образом успешного коммерсанта она действовала на женщин безотказно.

— Сыграем? Партейку? С особыми правилами, — весело предложила Кристина и загадочно повела бровями при слове «особыми».

— Мм… Как интересно! И что же за правила? — заинтриговался Руслан.

— Закатываешь шар — я снимаю с себя вещь, и наоборот, — пояснила смелая выдумщица непринуждённо, будто озвучила правила игры в домино.

— А… Ха-ха… Давай, давай.

— Тогда я разбиваю.

Кристина принялась собирать шары и закладывать в треугольник.

Пока длилась подготовка к партии, Руслан со всех сторон оценил прельстительные формы. Облегающие брюки и приталенная блузка, расстёгнутая на верхние пуговицы, увлекли в мир сладких фантазий.

Раздался стук битка о «пирамиду». Отрезвлённый, Руслан вернулся «на землю» и стал наблюдать за Кристиной, «с разбоя» приступившей к серии. Он поражался и восхищался тем, как потрясающая бильярдистка «вырезала» в узкие лузы то «свояка», то «чужака».

— Думаю, пиджак в прихожей ты напрасно повесил, — прервала она молчаливые восторги.

Руслан уже и забыл, что «Американка» у них необычная.

— И много загнала?

— Три. Достаточно для «разогрева». Попридержу коней, — засмеялась Кристина и в подтверждение слов вынула «кругляки» из луз.

Выложив их в ряд на полку для хранения инвентаря, она села на стол и серьёзно, как кастинг-менеджер на отборе кандидатов, скомандовала по-английски:

— So. Let’s get it started[1] (Итак. Поехали).

Закусив губу, пронизывая даму взглядом заправского мачо, Руслан скинул с мускулистых плеч рубашку. Дёрнув за шиворот, следом снял футболку.

— Надеюсь, не нарушаю правила, — шлёпнул он в довесок часы на деревянный борт.

— А ты не прочь помухлевать… Ну да Бог с тобою, золотая рыбка. Ступай себе в море. Или как там писал Пушкин… — шутливо подметила Кристина, сгребла в кучку одежду с аксессуаром и перенесла на подоконник.

— Твоя очередь, — махнула она «оппоненту», переместившись к дверному проёму смежной комнаты.

Голый торс пробудил доминантный инстинкт.

«Безумно притягательная и дерзкая «противница» должна быть повержена. Долой лишний балахон. Правда, легко сказать».

Кристина тоже могла «отделаться» украшениями, которых Руслан насчитал на ней аж целых шесть штук: два кольца, часы, браслет и цепочка с кулоном. (При том, что победа присуждалась за восемь шаров).

Он пожалел, что сжульничал. Но сокрушаться было поздно…

Минут десять соперники обменивались промахами. Проявить мастерство у Руслана не получалось. Отвлекала соблазняющая красота.

Он перевёл глаза на Кристину. Полусвет игровых ламп подчёркивал линии фигуры и лица, мягко размывая контуры.

Руслан захотел откинуть кий, приблизиться к ней и возобладать, но в последний момент погасил горячий порыв, решив «побороться за приз». Не зря же он тренировался в молодости по нескольку часов кряду.

Сосредоточившись на ударе, Руслан хорошо прицелился и смачно вколотил клапштосом дальнего «чужачка». На кураже он выдал серию из четырёх шаров в один угол и с гордостью указывал на переполненную сетку под лузой, как удачливый рыболов на авоську с пойманными карасями.

— Впечатляет, Кристина Валерьевна? Похвастай-ка кубиками пресса.

В предвкушении приятного зрелища виртуоз дуплетов устроился на столе.

Кристина широко улыбнулась, обнажив белоснежные зубы. Она неторопливо подошла к Руслану и обвила его шею руками.

— Может, выберешь трофеи сам?

— А это по правилам?

Руслан игриво провёл пальцами по пуговкам на ее блузке.

— Да… — томно прошептала Кристина.

Одна за другой вещи падали на пол. Игроки окончили партию досрочно.

***

Лёжа в постели с Кристиной, полностью вымотанный, Руслан «отключался». Он потянулся поцеловать богиню любви перед сном. Непреодолимая ненависть вспыхнула, как бензин от спички. Рядом находилась совсем не та женщина, что подарила невероятные, а то и лучшие в жизни мгновения. Руслан смутился. Прежде такого с ним не случалось. Сон как рукой сняло. Руслан сел на край кровати и уставился в одну точку.

— Ты в порядке? — обеспокоенно коснулась его спины Кристина.

— Я не знаю, — буркнул он.

— Как это, не знаешь? Я тебя не понимаю. В чем проблема? — с явным недовольством допытывалась девушка.

Претензии Кристины вывели из себя.

— Да не знаю я, что привязалась! — закричал на неё Руслан.

Он метнулся к двери, нервно натянул валявшиеся около спальни джинсы и спустился вниз на кухню. Раскрыв холодильник, Руслан лихорадочно искал выпивку, чтобы снять напряжение. Ничего. В буфете, в шкафу тоже пусто.

«Ах, да, ты же у нас не пьёшь», — язвительно хмыкнул он. (Кристина не одобряла алкоголь). Тогда Руслан пулей вылетел на улицу, на свежий воздух. Босиком. Ботинки остались наверху.

Ранней осенью погода не запрещала прогуляться в футболке. Руслан был только в штанах и без башмаков, как бродяга, но холода не ощущал. Он заторопился к калитке, отворил её и вышел на дорогу. По пути в коттеджный посёлок они с Кристиной проезжали мимо торговой палатки. В надежде отовариться банкой пива или чем покрепче Руслан чуть повеселел. Деньги с собой имелись. Он всегда держал в кармане брюк купюру на всякий случай. Благо, на доход не жаловался. Такая предусмотрительность не раз выручала, чтобы решить «вопрос на месте», когда кроме бесполезных кредиток он бы вытряхнул лишь россыпь монет из кошелька.

Сориентировавшись, Руслан бодро дотопал до магазина, на стекле которого, к величайшему разочарованию, висела табличка: «ЗАКРЫТО». Руслан опоздал всего на какие-то полчаса. Воодушевление испарилось, а злость с процентами вернулась.

«Черт бы тебя побрал с идиотским бильярдом. Сделали бы всё по-быстрому. Устроила представление. Дорогое время отняла».

Здесь и сейчас Руслан точно бы пристукнул виновницу первым, что попалось под руку. Возвращаться во взвинченном состоянии было крайне опасно.

Но тут уже босые ноги напомнили о себе.

***

Руслан осторожно зашёл в дом, не громыхая дверью.

«Темно. Обнадёживает. Спит, наверное. Проскользну тихо наверх, соберу вещички и смотаюсь. Никакой ночёвки. Как там говорят в народе — дабы не доводить до греха?..»

Поднимаясь по лестнице, Руслан концентрировался на каждом шаге, чтобы не скрипеть ступеньками, и попутно вспоминал, куда кидал барсетку с телефоном:

«Вроде бы на стул в «игровой».

Он не ошибся. Извлёк из кожаной сумки мобильник и включил в нём «фонарик». Хорошо, что часть гардероба лежала на подоконнике. Оставалось найти носки и обувь. Хотя, на носки было наплевать. Не велика ценность.

Один ботинок сразу отыскался, другой, по закону подлости, куда-то запропастился. Руслан облазил всю бильярдную — «брат-близнец» как сквозь землю провалился.

Негодование зашкалило, простимулировав память. Промелькнул эпизод, как пылкий любовник, одержимый страстью, зашвырнул «штиблет» с ноги в спальню.

«Только этого не хватало. Хоть стой, хоть падай», — покачал головой Руслан, подсмеиваясь над абсурдностью ситуации, но по-прежнему дико раздражённый.

Волей-неволей приходилось по-шпионски проникать в комнату к ненавистной Кристине и шуровать там во мраке. (Вспышка-фонарик на смартфоне прожектором лупила по глазам, и «секретный агент» рисковал рассекретиться).

Переступая бесшумно, как кот на мягких лапах, «Джеймс Бонд» пересёк порог спальни. Свет ниоткуда не просачивался. Кромешная мгла.

«Специально издеваешься?!» — выругался про себя Руслан.

Усмирив бурные эмоции, он присел на корточки и пошарил под кроватью, сомневаясь, что ботинок прокатился два-три метра по ламинату как шайба по льду. И всё же, наверное, прокатился. Руслан ничему больше не удивлялся.

«Какой ещё сюрприз ждал сегодня?»

Руслан медленно обошёл подножье ложа недавнего наслаждения, стараясь не снести комод за спиной. Достигнув окна, он опустился на колени и поводил рукой. Нащупав с облегчением «знакомый» задник, аккуратно взял за него «потеряшку», чтобы не выронить от радости, и тронулся на выход, но стальной голос из темноты тотчас остановил сердце.

— Ну и куда «намылился»? — тоном супруги загулявшего мужа прозвенела Кристина.

Бравада неподражаемого «007» «сдулась» — воришка совершал ограбление, а хозяева проснулись и поймали с поличным. Руслан сконфузился, расстроился, что не удалось улизнуть, и рассвирепел, как бык, — вездесущая фурия (богиня превратилась в фурию) не оставляла его в покое. Не скупясь в выражениях, он гаркнул:

— Да от тебя подальше, надоела до чёртиков!

Не церемонясь, Руслан импульсивно дёрнул за глухую штору — половина слетела с петель.

— И театральный занавес свой выкинь. Все кости с ним переломаешь.

Обомлевшая Кристина завопила:

— Ты что себе позволяешь! Нагло воспользовался мной, вылил ушат помоев, а теперь портишь имущество в моём доме!

— Не твоём. Папаша купил, а она хорохорится. Самой-то есть чем гордиться? — со злобным ехидством парировал Руслан и направился к двери.

— Да как ты… Как ты смеешь!

Девушка вскочила и ринулась прямиком к нему. В комнате посветлело, когда Руслан сорвал портьеру. Он выпустил «родимую туфлю», приготовившись отражать нападение, но Кристина на то и привлекла его внимание, что была не простушкой-пустышкой, до скуки предсказуемой. Она не влепила ему пощёчину, а, недолго думая, «заехала» в пах со всем чувством оскорблённой женщины.

Руслан скрючился от боли. Солидная порция мата вырвалась из уст приличного человека. За неслабым ударом последовал толчок. Руслан успел сгруппироваться, чтобы не отшибить копчик вдобавок. Удачно приземлившись, он едва опомнился, и тут же получил в нос ботинком, «заварившим кашу».

— Проваливай отсюда и сотри номер моего телефона, козёл! — истерично прогорланила Кристина и с грохотом заперлась в спальне.

Учинённое побоище растворило гнев в страдании. Руслан не собирался вламываться к обидчице, как Отелло с необузданной яростью набрасываться на неё и душить. Он рвался уйти из «чужого» ему жилища, где даже выпить-то было нечего.

Руслан оделся кое-как, схватил сумку с пиджаком и, покинув коттедж, демонстративно хлопнул дверью.

На небе ярко горела луна. «Неоновый маяк» отчаянно сигналил той единственной и идеальной, которая в отличие от всех бывших и случайных, что так жарко обнимали и громко кричали в исступлении, каждый день и каждую ночь кричала бы от счастья, такого редкого счастья любить и быть любимой…

Руслан плелся уныло, куда глаза глядят, пиная, как футбольный мяч, камень на дороге.

Алина Рейнар

[1] Известный хит американской музыкальной группы Black Eyed Peas