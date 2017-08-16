Александр Савостьянов | Стихи

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Об авторе

Россия, Брянская область, город Клинцы.

Серебряное Перо Руси Международного конкурса «Национальная литературная Премия Золотое Перо Руси–2016», лауреат 5–го Международного конкурса детской литературы «Пегасик–2013» (1 место в номинации «Разные жанры»), лауреат поэтической премии им. Алексея Маресьева, лауреат серии Международных литературных конкурсов «Большой финал» (2016–2017) в номинации «Мне лира для того дана», дипломант 1 степени конкурса «Мгинские мосты» без границ» IX Международного фестиваля «Мгинские мосты» без границ, дипломант Восьмого Международного конкурса хайку-2016. Печатался в международном авангардном журнале «Тело Поэзии» на Мегалите, журнале литературного и художественного авангарда «Другое полушарие» (г. Москва), «Журнале ПОэтов» (г. Москва), всесоюзном журнале «Рабочая смена» (г. Минск), литературных журналах «Наше поколение» (г. Кишинёв), «Поэзия», «Российская литература», «Контр@банда» (г. Москва), «Порог» (г. Кировоград, Украина), «Босиком по радуге» (г. Санкт-Петербург), «Десна» (г. Брянск), антологии «Золотая строка Московии», антологии «Брянские литераторы» и других журналах и альманахах, в областных газетах Бреста, Гомеля, Брянска.

Вновь увязалась за тобою

Вновь увязалась за тобою,

Как постоянная мишень,

Вконец измотанная Тень,

Что так темнит с твоей судьбою…

Ведь Тень поставив на колени,

От бледной Тени никогда

Не ускользнёшь ты никуда,

Да и зачем бежать от Тени?

И впрямь, зачем, коль в час печали

Она – Тень личности живой

Умрёт с тобой…

Хоть волком вой! –

Теней воскресших не встречали…

Расстаться с Тенью не спеши,

Тем паче, Тень твоей души

Иначе Солнце освещает! –

Его бой с Тенью не прельщает…

Тень увязалась за тобою

С довольно трудною судьбою.

Самой тащиться, видно, лень! –

Ползёт лениво, как тюлень…

Взгляд

Пичужки пронзительный свист.

Роса на траве, как слеза.

Осы демонический твист.

Уносится прочь стрекоза.

День канул в ночной окоём.

Бесчисленных звёзд огоньки.

А дома о чём-то своём

Игриво стрекочут сверчки.

Игрушки из мира теней.

Зелёных солдатиков ряд.

С улыбкой резиновый змей.

И Барби бессмысленный взгляд.

Первый и последний

Не забыть, где находится сердце…

Снова в левой шалит стороне…

То кольнёт, то защемит, поверьте,

Так тревожно становится мне…

Разрывается сердце от горя,

И трепещет от счастья оно…

О страстях пресловутых не споря,

Без него не прожить всё равно!

Ненавидим и любим всем сердцем…

Вечный двигатель в нашей судьбе…

Разрываясь от горя, поверьте,

Вновь напомнит оно о себе!

Сердца первый удар возвещает

О рождении жизни, друзья!

В ожидании вновь замирает,

Целый мир безоглядно любя…

Где находится сердце живое?

Снова в левой шалит стороне…

Вдруг с последним ударом, родное,

Остановится сердце во мне?..

Признаюсь честно

Признаюсь честно: растерялся я,

Кружась в воронке вечной круговерти,

Познав всю суть и ужас бытия,

Смысл жизни бренной после жуткой смерти…

Признаюсь честно: видел в небе я

Довольно необычную картину…

Жар–птицей промелькнула жизнь моя,

Тернистый путь скостив наполовину.

Признаюсь честно: низко пав без крыл,

Я в мир иной с испугом погрузился.

Тут никакой я тайны не открыл! –

Во тьме времён, как леший, заблудился…

Признаюсь честно: яркий луч мелькнул,

И тьма приобрела оттенки.

Кромешный мрак исчез, который свет вспугнул.

В объятьях смертных затряслись коленки.

Признаюсь честно: время здесь стоит…

Никто тут, впрочем, никуда и не стремится.

Никто и никуда не убежит…

Никто и никогда тут не родится…

Признаюсь честно: видел много я,

Кружась в воронке вечной круговерти…

…Увы, вся жуть и ужас бытия

Ждут нас в когтях скоропостижной смерти.

Путь Дьявола

Впуская в сердце зависть, отдать его готов! –

Немыслимо представить свободу от грехов…

Когда-то ты не знал совсем её в себе,

Мы были счастливы, и я тебя любила!

Завидуя твоей безоблачной судьбе,

От зависти она тебя и совратила…

В банальной свистопляске, объяв земную твердь,

Сплелись в единой связке в обнимку Зависть, Смерть!

Увы, нет счастья настоящего в судьбе,

Что в сердце зависть чёрную впустила…

Кто до сих пор не знал её в самом себе,

Над ним физически довлела, и пленила…

И ты восстал реально на первую любовь! –

Подсыпав яд, брутально травил всё вновь, и вновь…

Когда-то ты не знал её в самом себе,

Не виновата я, я всё тебе простила,

Наперекор сложившейся, как сон, судьбе,

И той, что жизнь в кошмар ужасный превратила…

Сидят напротив – Зависть, Безвременная Смерть…

О небо, как избавить от них земную твердь?

Каков финал в трагической, как рок, судьбе,

Что в сердце зависти немало накопила? –

Мне жаль, что ты познал её в самом себе,

И всем назло, она тебя и погубила!..

…Путь Дьявола реально продолжить до конца,

Отдав взамен фатально и души, и сердца!

Явный скандал за скандалом

Явный скандал за скандалом

Вновь порождает эфир…

В страх по центральным каналам

Вновь погружается мир…

Всех доконали проблемы…

Плохо мы очень живём…

Кто мне ответит на тему:

«Кто мы? Куда мы идём?!»

Одни проблемы

Если не желаете обсуждать проблемы,

Получить по-дружески правильный совет,

Если вы уходите от серьёзной темы, –

То и к вам доверия никакого нет…

В гордом одиночестве в виде теоремы

Не решить проблемы, видно, никогда! –

С вами и останутся ваши все проблемы,

Все они останутся с вами навсегда!..