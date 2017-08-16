Александр Савостьянов | Стихи

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Об авторе
Россия, Брянская область, город Клинцы.
Серебряное Перо Руси Международного конкурса «Национальная литературная Премия Золотое Перо Руси–2016», лауреат 5–го Международного конкурса детской литературы «Пегасик–2013» (1 место в номинации «Разные жанры»), лауреат поэтической премии им. Алексея Маресьева, лауреат серии Международных литературных конкурсов «Большой финал» (2016–2017) в номинации «Мне лира для того дана», дипломант 1 степени конкурса «Мгинские мосты» без границ» IX Международного фестиваля «Мгинские мосты» без границ, дипломант Восьмого Международного конкурса хайку-2016. Печатался в международном авангардном журнале «Тело Поэзии» на Мегалите, журнале литературного и художественного авангарда «Другое полушарие» (г. Москва), «Журнале ПОэтов» (г. Москва), всесоюзном журнале «Рабочая смена» (г. Минск), литературных журналах «Наше поколение» (г. Кишинёв), «Поэзия», «Российская литература», «Контр@банда» (г. Москва), «Порог» (г. Кировоград, Украина), «Босиком по радуге» (г. Санкт-Петербург), «Десна» (г. Брянск), антологии «Золотая строка Московии», антологии «Брянские литераторы» и других журналах и альманахах, в областных газетах Бреста, Гомеля, Брянска.
Вновь увязалась за тобою
Вновь увязалась за тобою,
Как постоянная мишень,
Вконец измотанная Тень,
Что так темнит с твоей судьбою…
Ведь Тень поставив на колени,
От бледной Тени никогда
Не ускользнёшь ты никуда,
Да и зачем бежать от Тени?
И впрямь, зачем, коль в час печали
Она – Тень личности живой
Умрёт с тобой…
Хоть волком вой! –
Теней воскресших не встречали…
Расстаться с Тенью не спеши,
Тем паче, Тень твоей души
Иначе Солнце освещает! –
Его бой с Тенью не прельщает…
Тень увязалась за тобою
С довольно трудною судьбою.
Самой тащиться, видно, лень! –
Ползёт лениво, как тюлень…
Взгляд
Пичужки пронзительный свист.
Роса на траве, как слеза.
Осы демонический твист.
Уносится прочь стрекоза.
День канул в ночной окоём.
Бесчисленных звёзд огоньки.
А дома о чём-то своём
Игриво стрекочут сверчки.
Игрушки из мира теней.
Зелёных солдатиков ряд.
С улыбкой резиновый змей.
И Барби бессмысленный взгляд.
Первый и последний
Не забыть, где находится сердце…
Снова в левой шалит стороне…
То кольнёт, то защемит, поверьте,
Так тревожно становится мне…
Разрывается сердце от горя,
И трепещет от счастья оно…
О страстях пресловутых не споря,
Без него не прожить всё равно!
Ненавидим и любим всем сердцем…
Вечный двигатель в нашей судьбе…
Разрываясь от горя, поверьте,
Вновь напомнит оно о себе!
Сердца первый удар возвещает
О рождении жизни, друзья!
В ожидании вновь замирает,
Целый мир безоглядно любя…
Где находится сердце живое?
Снова в левой шалит стороне…
Вдруг с последним ударом, родное,
Остановится сердце во мне?..
Признаюсь честно
Признаюсь честно: растерялся я,
Кружась в воронке вечной круговерти,
Познав всю суть и ужас бытия,
Смысл жизни бренной после жуткой смерти…
Признаюсь честно: видел в небе я
Довольно необычную картину…
Жар–птицей промелькнула жизнь моя,
Тернистый путь скостив наполовину.
Признаюсь честно: низко пав без крыл,
Я в мир иной с испугом погрузился.
Тут никакой я тайны не открыл! –
Во тьме времён, как леший, заблудился…
Признаюсь честно: яркий луч мелькнул,
И тьма приобрела оттенки.
Кромешный мрак исчез, который свет вспугнул.
В объятьях смертных затряслись коленки.
Признаюсь честно: время здесь стоит…
Никто тут, впрочем, никуда и не стремится.
Никто и никуда не убежит…
Никто и никогда тут не родится…
Признаюсь честно: видел много я,
Кружась в воронке вечной круговерти…
…Увы, вся жуть и ужас бытия
Ждут нас в когтях скоропостижной смерти.
Путь Дьявола
Впуская в сердце зависть, отдать его готов! –
Немыслимо представить свободу от грехов…
Когда-то ты не знал совсем её в себе,
Мы были счастливы, и я тебя любила!
Завидуя твоей безоблачной судьбе,
От зависти она тебя и совратила…
В банальной свистопляске, объяв земную твердь,
Сплелись в единой связке в обнимку Зависть, Смерть!
Увы, нет счастья настоящего в судьбе,
Что в сердце зависть чёрную впустила…
Кто до сих пор не знал её в самом себе,
Над ним физически довлела, и пленила…
И ты восстал реально на первую любовь! –
Подсыпав яд, брутально травил всё вновь, и вновь…
Когда-то ты не знал её в самом себе,
Не виновата я, я всё тебе простила,
Наперекор сложившейся, как сон, судьбе,
И той, что жизнь в кошмар ужасный превратила…
Сидят напротив – Зависть, Безвременная Смерть…
О небо, как избавить от них земную твердь?
Каков финал в трагической, как рок, судьбе,
Что в сердце зависти немало накопила? –
Мне жаль, что ты познал её в самом себе,
И всем назло, она тебя и погубила!..
…Путь Дьявола реально продолжить до конца,
Отдав взамен фатально и души, и сердца!
Явный скандал за скандалом
Явный скандал за скандалом
Вновь порождает эфир…
В страх по центральным каналам
Вновь погружается мир…
Всех доконали проблемы…
Плохо мы очень живём…
Кто мне ответит на тему:
«Кто мы? Куда мы идём?!»
Одни проблемы
Если не желаете обсуждать проблемы,
Получить по-дружески правильный совет,
Если вы уходите от серьёзной темы, –
То и к вам доверия никакого нет…
В гордом одиночестве в виде теоремы
Не решить проблемы, видно, никогда! –
С вами и останутся ваши все проблемы,
Все они останутся с вами навсегда!..