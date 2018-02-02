Александр Осовцов | Мои полосатые, и не только, друзья

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Из всех зверей уровня собачьей общительности и контактности достигают, пожалуй, только мангусты. У нас Маня была более робкая и сдержанная, но шнурки на обуви развязывала мгновенно и виртуозно, любые узлы. А вот Густав стремительно залезал в брюки и по их внутренней стороне со скоростью белки проникал на грудь, шею, подмышки и в рукава, высовывался из воротника и выкусывал мне бороду, присаживался на плечо, чтобы что-то шепнуть в ухо и опять исчезал за пазухой. Он был совершенно не против того, чтобы я взял его в руки, вот только поди его поймай.

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Иногда говорят, что барсуки хмурые. Я видел барсуков весёлых, видел возбуждённых, видел активно недовольных, а вот хмурыми я их не видел) А уж барсучата — вообще солнечные детки)

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Скунс. Это животное — одно из самых прелестных и одновременно оклеветанных человеком. Хорошо, что очаровательная Мэри не знает о возведённой на неё напраслине.

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Эти зверушки называются кинкажу. Почему-то они гораздо менее известны, чем, например, еноты. Хотя они не только внешне очень милые,но и прекрасно приручаются, неагрессивны, неконфликтны и общительны)