Карина Аручеан-Мусаэлян | Ах, если бы все так сходили с ума!

(БЫЛЬ)

24-го апреля мир отмечал День Памяти Жертв Геноцида армян. И хочу рассказать трогательную и светлую семейную историю.

У моего деда по папе была сестра — Герселия Яковлевна Мусаэлян, тётя Геся, как её ласково называли. Красавица, кончила Сорбонну с отличием, вернулась в Баку и готовилась к свадьбе. Но эхо Геноцида армян в Турции докатилось и до Баку, где жила семья моего деда.

На глазах тёти Геси звери отрезали голову её любимого жениха и, смеясь, начали играть его головой в футбол. Тётя Геся сошла с ума.

Но сумасшествие её было поистине великим — дай Бог всем быть такими сумасшедшими!

Хирург от Бога, как про неё говорили, она не утратила профессиональных навыков. По рассказам, могла делать операции кухонным ножом на деревянном столе, к ней приезжали на конях из самых глухих азербайджанских сёл, везли к умирающим — и она их спасала.

О ней по всему Азербайджану ходили легенды.

Но временами на неё нападало помрачение. Ах, если бы все ТАК помрачались!

Собранная и даже суровая в работе, она вдруг становилась «размягчённой» — начинала петь, пританцовывать, выносила на улицу из дому красивые и даже ценные вещи и раздаривала их прохожим:

— Радуйтесь красоте! Радуйтесь и радуйте других! Жизнь так прекрасна…

Иногда люди возвращали в семью подаренное. Чаще нет. Но свет, шедший от тёти Геси, был куда ценнее утраченных ценностей!

Её называли Божьим Человеком, ибо было удивительно, что она не озлобилась, не замкнулась.

Её «сверхценной идеей» (как это называлось в психиатрии) было УЛУЧШИТЬ МИР, СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ ДОБРЕЕ — и она это делала таким вот трогательным способом.

И в самом деле люди при ней становились добрее и сами начинали совершать какие-то добрые поступки.

Она умерла до моего рождения. Её знала и помнит моя старшая сестра. Много рассказывали о ней папа с мамой.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…!