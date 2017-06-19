Ади Гамольский | Народный контролёр

Коротко об авторе

Родился в г. Мариуполе. Ну, очень давно, аж в 1933 году. Жил в Ворошиловграде (Луганске), Сталино (Донецке). Там же и окончил Донецкий Индустриальный институт — ДИИ. Инженер химик-технолог, кандидат химических наук, автор порядка сотни научных публикаций. Сейчас живу в Израиле. Писать рассказы начал с 2000 года. Практически всё, о чём написано, происходило со мной в действительности или рассказывали об этом очевидцы.

Народный контролёр

«При власти, при деньгах ли, при короне ли

Судьба людей швыряет, как котят»…

Прав был любимый многими бард наш Высоцкий. Ох, как прав! Иной раз такой фортель судьба выкинет, такой сюрприз преподнесёт — не обрадуешься. Вот так оно случилось и со мной: совершенно неожиданно избрали меня «народным контролёром». Да, как говорят, видать, «не в коня корм» — ничего путного из всего этого не вышло. Только для начала, пожалуй, стоит пояснить, что это за штука такая — «народный контролёр». Хотя бы в общих чертах, так сказать – схематически.

Начну издали. В те времена жил я в большой стране, называемой СССР. Впрочем, так же, как и многие мои читатели. Вся наша большая страна постоянно находилась в состоянии строительства чего-то и борьбы с чем-то.

По большому счёту, — мы все строили коммунизм! Для того и Октябрьскую революцию затевали, чтобы «кто был ничем, тот станет всем!» И уже потом в нашем городе, на крыше одного довольно высокого здания, установили лозунг: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Н.С.Хрущёв». И свет от этого лозунга, особенно в ночи, давал надежду на светлое будущее для всей страны и, конечно, для нас — жителей города.

Там в верхах, всё-таки, понимали, что коммунизм сразу не построить, поэтому решили — будем вначале строить социализм. Строили мы, строили, потом оказалось, что строили одно, а получилось – другое. Ну, всяко в жизни бывает. Как говорится : «Человек говорит, а судьба смеётся». Видать где-то чего-то напутали . В общем, оказывается построили «развитой социализм», который потом стали называть «эпохой застоя».

Вот тут, как раз, и подоспел Горбачёв со своей «перестройкой»! И пошло-поехало: тут тебе и «гласность», и «ускорение», и «процесс пошёл»,

теперь надо его только «расширить» и «углубить»! Далеко не всем это было по душе. Тогда-то и собралась весёлая компания подальше от Москвы в Беловежской Пуще, что в Белоруссии, и порешили они развалить всё это к едрёной фене! А про дальнейшее даже и писать как-то не хочется – всё произошедшее многие из вас испытали сами, как говорится, на собственной шкуре.

Опять же, прошу учесть, что, начиная с революции, мы всё время боролись. Не считая, конечно, страшных войн, унёсших жизни миллионов людей, наша страна боролась и с врагами народа, и за мир во всём мире, и с безграмотностью и разрухой, и за коллективизацию и индустриализацию, и с вейсманистами и морганистами, и с религией и лысенковщиной, и с формализмом и начётничеством, и с безродными космополитами, и с пьянством и алкоголизмом, да мало ли ещё с кем боролись мы, как говорилось и писалось, «в едином порыве».

К тому же помимо всего этого, каждый год у нас велась битва за урожай. Кроме того мы боролись за то, чтобы догнать и перегнать Америку по производству на душу населения чугуна, стали, нефти, а также основных продуктов потребления – хлеба, молока, мяса, яиц и пр. и пр.

А также в области балета

Мы впереди планеты всей.

Ну, и само собой, велась борьба с хищениями социалистической собственности

Какое же надо было иметь здоровье, чтобы руководить этим строительством, да еще и борьбой? Вот потому буквально с первых дней советской власти руководство государством было переведено на особое обеспечение удовлетворения насущных потребностей. Виды льгот были довольно разнообразны: это были и знаменитые «конверты», и всевозможные спецпайки, спецстоловые, спецбуфеты, спецсклады и пр. и пр., но очень многие с приставкой СПЕЦ.

Но в этих же СПЕЦзаведениях работали обычные живые люди! И что все они такие святые, что им не перепадали крохи с барского стола? А по всей этой цепочке добычи-производства-хранения-транспортировки всех видов дефицитной продукции для элиты разве стояли святые люди? Я вас умоляю – не смешите меня! Так уж повелось, что все, кто был причастен к дефициту на всех стадиях его производства и потребления, имели свою долю в этом процессе. И, вполне естественно, что кормились от щедрот правящей элиты все, кто только мог попасть в этот заветный круг. То есть – иметь БЛАТ! Даже словечко такое было придумано — БЛАТ!

Это и работники искусства и культуры, и руководители всевозможных предприятий, институтов, медицинских учреждений и пр., и пр. Конечно, с этим БЛАТОМ, как с негативным явлением нашего советского общества, велась борьба. Периодически население страны потрясали жуткие сообщения в средствах массовой информации об ещё одном раскрытом ужасном преступлении. Пойманных за руку судили, сажали в тюрьму и даже расстреливали, но искоренить это явление власть уже не смогла. Ибо слаб человек и тяжело ему устоять от соблазнов.

Потому, естественно в верхах, однажды додумались организовать контроль за распределением и потреблением дефицита. Но «фишка» была в том, что контролёры должны быть не из властных структур, а из народа. То есть именно из тех, кому этот дефицит никогда и не доставался, ибо не было у них БЛАТА.

Идея, рожденная в верхах, была спущена в народ. Вот таким образом нашему подразделению партком выделил избрать одного народного контролёра. На эту должность, ну просто очень хотела попасть одна наша сотрудница. Всех уговаривала голосовать за неё. Видите ли, ей для полного счастья недоставало только ковра на стену! Но коллектив совершенно неожиданно предложил мою кандидатуру. И почти единогласно проголосовал «за»!

Ну, избрали и избрали. Я думал, что это событие никоим образом не повлияет на мою жизнь. Только я здорово ошибался. Через короткое время меня направили на учёбу. Нас учили, как делать контрольную закупку и составлять акты о выявленных нарушениях. Теоретические занятия чередовались с практическими. Потом всем слушателям вручили удостоверения… и я постарался забыть обо всём произошедшем.

Но не тут-то было! Вскоре меня вызвали в соответствующую организацию и напомнили о моих новых обязанностях. Пришлось соответствовать! Со скверным настроением двинулся я в один из указанных мне гастрономов. Стал в очередь, набрал несколько наименований продуктов из скромного ассортимента магазина. Потом предъявил удостоверение и заявил, как учили: « Контрольная закупка!» Вот тут-то всё и началось!

При проверке этой самой закупки оказалось, что меня обвесили на несколько граммов и обсчитали на некоторую сумму. По моим расчётам всё это находилось в пределах «ошибки измерения» (существует такой термин). Тем не менее, продавец сопроводил меня в кабинет зам. директора магазина на предмет составления соответствующего акта.

Должностное лицо посмотрело мне в лицо и сказало прямо в лицо: мол, уважаемый контролёр, прошу тебя, не лови блох в моём магазине – не то будут тебе неприятности. Гарантирую! А если возникнет нужда в каком-либо дефиците – милости прошу, заходи, помогу от всей души. Подумай об этом моём предложении. После такой проникновенной речи передо мной распахнулась дверь в кладовую, где было, что называется – всё, чего только душа не пожелает!

Как потом выяснилось, у него были все основания так смело со мной беседовать – в его магазине «паслись» не только руководство нашего предприятия, но и персоны более высокого ранга.

А вскоре, как он меня и предупреждал, на работе начались у меня неприятности, вплоть до вызова «на ковёр» к высшему начальству. Кое-кто из администрации, как бы невзначай, расспрашивали о моих успехах на поприще народного контроля и «по дружески» рекомендовали «забыть» о посещении именно этого гастронома. А тут как раз ещё и обстоятельства сложились так, что появилась возможность перейти на работу в другое место. Ну, и сбежал я. Короче говоря, не сложилось! Только я ничуть об этом не жалел. Значит – не судьба!

Ади Гамольский