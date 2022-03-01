Выбираем беговую дорожку для квартиры

Беговая дорожка — самый популярный и эффективный кардиотренажер предназначенный для бега и ходьбы в домашних условиях. Тренажер активизирует работу сердца и дыхательной системы, задействует разные группы мышц: бедер, икр, ягодичные и подвздошно-поясничные мышцы.

Беговая дорожка для дома тренажер дорогостоящий и имеет множество опций, типов, и других критериев. Перед покупкой тренажера необходимо понять как правильно выбрать беговую дорожку для квартиры, и какая дорожка подойдет именно вам.

Типы беговых дорожек

Механические

Это самые простые и экономичные беговые дорожки. Работают за счет движения ног при беге или ходьбе. Не нуждаются в подключении к сети. Позволяют регулировать угол наклона полотна (чем он больше, тем больше калорий сжигается во время тренировки). Чаще всего не располагают датчиками для отслеживания состояния бегуна и параметров бега (может быть стандартный набор – пульс, затраченные калории, пройденное расстояние, скорость). Небольшой вес тренажера «не привязывает» Вас к одному месту в квартире.

Магнитные

Это разновидность механических моделей. Дорожки также работают за счет движения ног и не требуют подключения к сети, но их полотна вращаются и останавливаются более плавно. Предлагают стандартный набор отслеживаемых параметров.

Электрические

Эти модели относят к классу профессиональных: они предлагают больше программ (в том числе программы можно составлять самостоятельно с учетом возраста, веса, целей тренировок), множество отслеживаемых параметров. Работают от сети за счет мотора. Предусматривают широкий диапазон скоростей. Уровень наклона полотна регулируется автоматически. Управляются при помощи компьютера.

Электрические модели могут использовать даже люди с заболеваниями суставов и позвоночника, которым противопоказаны тренировки на механических или магнитных тренажерах.

Мощность мотора

Чем мощнее электродвигатель, тем долговечнее тренажер и тем более плавный ход. Мощность мотора напрямую зависит от веса пользователя.

Людям, чей вес не превышает 100 кг, рекомендуют модели мощностью 1–1,5 л.с.

25 кг, подойдут варианты на 2–2,5 л.с.

Мощность профессиональных тренажеров может достигать 4,5 л.с. (вес – до 160 кг).

Размеры полотна

Беговая дорожка для дома обычно не выбирается по размеру. А зря.

Чем полотно шире, тем комфортнее будут тренировки. Но стоит учесть, что широкое полотно увеличивает размеры модели, а значит, они не подойдут для маленьких квартир.

Людям ростом до 170 см достаточно полотна шириной 38–40 см.

Если Ваш рост – от 170 до 190 см, то выбор должен пасть на беговую дорожку для квартиры с шириной полотна 40–45 см: «запас» длины для ходьбы должен быть от 140 см, а для бега от 147 см.

Обращайте внимание и на плотность полотна. Чем она больше, тем лучше амортизация и ниже нагрузка на суставы.

Дополнительные опции

Они делают устройство функциональнее, но и дороже. Например, вентилятор пригодится тем, кто не отказывается от тренировок даже в жару, а держатель для планшета оценят киноманы. Ключ безопасности необходим тем, кто часто получает травмы (тренажер остановится, если Вы будете падать). Также доступны модели с вибромассажерами, компенсаторами неровностей пола и другими полезными опциями.

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