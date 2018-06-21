Игорь Фунт | Записки вятского лоха. Июнь, 2018

«На Западе о Солженицыне никто не помнит…»

Пенсионный развод

А что непонятно-то? Дураку ясно: при повышении пенсионного возраста автоматом увеличивается продолжительность жизни. Что тут непонятно, кто тупит не по-детски? Это что, плохо, что ты стал дольше жить в «мордоре» в кавычках? Даже дольше, чем в иной этой, э-э, загранке без кавычек. Что, зашкаливает тупчик-то, а?! Жись стала длинней, поэл, не. Смотри футбол и не парься, не думай о смерти. 5,6,7:0.

И о «солженицынской мафии»…

«Я вообще не стремлюсь слишком много публиковаться в журналах (может, сказывается западная привычка ценить больше книги). От изд-ва письмо получил, написал им ответ. Это хорошо. Трёхтомник «Место», «Повести и рассказы», «Псалом». А «Знамя» меня абсолютно не волнует. (…) Печально, что либерализм в литературе возглавляется такими людьми, как Бакланов и Шатров. Ко всему ещё, Солженицынская мафия, судя по периодике, разворачивает свою кампанию, переходящую в психоз. Раньше они здесь бесновались, возле американских фондов, а теперь уже повсюду. На Западе, кроме определённых славистов и определённых эмигрантов, о Солженицыне никто не помнит. Это значит, что атмосфера у вас противная. Такая же в культуре дезориентация, как в экономике. Конечно, гласность — большое достижение. Но отсутствие подлинных культурных ориентиров (которые существовали ещё в 30-е годы) и присутствие ложных ориентиров (возникших в 60-е) не даёт воспользоваться этими достижениями тем особенно, кто в литературе начинает и кто участвует в лит. процессе. Быть вне процесса, быть отщепенцем, каким был я, — на это не многие решатся. Требует слишком дорогой цены». Ф. Горенштейн — Л. Лазареву. 1990 г.

Философия в натуре

Долго думал. Дня 3-4. Исписал не один стикер. Ведь если Бога нет, то нету и Путина. И тогда всё встаёт на свои места.

ЧМ-2018

Друган из Москвы написал, тотализатором занимается. Сказал по секрету, что Кокорин втихаря поставил $1.5 млн. на последнее место в группе. Поднимет около двух $лямов. Что вполне рационально в непростые времена — жить же надо, приходится крутиться… И добавил, что там полкоманды — клиенты букмекеров.

Обмен

То есть если всё-таки решу перебраться в Москву и продам свою комнату в коммуналке, то сначала сразу куплю биткоин (они же всё время растут). И уже потом буду спокойно решать, на что обменять его в столице. Думаю, недвижимость понадёжней будет, тем более что она упала в цене. Вполне можно взять один метр в подземном гараже… у Кремля!

Клещ

К товарищу вчера на весёлых шумных шашлыках прилип клещара. Здоровенный, гад, сочный. Где-то, видимо, уже под вечер. Нашли его утром и повезли выдёргивать в больницу. Там добрый доктор зверя аккуратненько достал, как-то быстро того проверил на вирусы и ласково так сказал товарищу: «Эукариот (в скобках клещ) выпил вашей крови — и выздоровел».

Собачья работа

Когда супруга, не говоря ни слова, приволокла первого пса, я молчал. Когда притащила второго, я молчал. Шипя что-то под нос.

Прошло время… Тупо подсчитав на калькуляторе пройденное количество ступенек, сколько пребываю на свежем воздухе, — учитывая количество гигабайт, самочувствие, лёгкость и подвижность, — учитывая, что много лет каждое(!) утро начинается с «собачьей» разминки, отдаю должное молчаливой «мягкой» женской силе.

БГ. Итог

Не знаю. Кто-то из «правого» фило́сового ряда его хвалит. А он так и остался на уровне приснопамятного «старика козлодоя» своего. Единственно что на гитаре играть не научился. Что, в общем-то, одно и то же: Макаревич, например, вообще мертвяк насчёт гитары. И ведь главное, ни тот ни другой не призна̀ется. Что не могут… Лишь поют о чём-то: один гнусавит, другой по-клоунски вибрирует. Поют… теперь уже об абсолютно ненужном и неважном.

Пиво и инфляция

Пиво подорожало. Спрашиваю у чувих-продавщиц в баре типа дорого же, почему опять подняли цену? «Директор завода [а у нас свой местный пивзавод] сказал на планёрке, что бензин взлетел. И взвинтил цену на пиво, — ответили чувихи: — Со зла видимо», — добавили хихикая. — «Хи-хи, блин, — вышел я на уличный свет из «золотой» пивнухи, вспоминая благословенные 44 коп. за наш родной советский литр. И очереди, очереди, очереди… — Зато сейчас хоть запейся!» — Да вот только не на что.

И о династиях

По сообщениям арабских СМИ, король Саудовской Аравии бин Абдул-Азиз впервые за 85 лет истории страны назначил министра культуры — племянника короля. Дурак, у Мединского же есть сын.

Толстой

Послушал грамзапись Л. Толстого от 1908 г. Почувствовал тонкую, протянутую сквозь век и события, его окружающие, нить. Толстой говорит о том, что будет, когда его не станет. Он думал о детях, будущем страны, всех нас: тех, кого он не знал, но предвидел ясно. Ни слова о себе, или только в прошедшем времени.

Мальчик-писатель

Пришёл на почту рассказ о преодолении себя через упорные хоккейные тренировки. Дескать, спорт помог в сложной жизненной ситуации победить невзгоды. Отличный пацанский текст, учитывая мой клич подросткам, школьникам, да вообще ребятне о проводимом конкурсе будущих блогеров «Чёрная курица» при детском Центре личностного роста. Поправил орфографию, пунктуацию (они любят на смартфонах фигачить). Поставил рассказ на страничку «Курицы» во ВК. Дал автору ссыль.

Автор пишет: мол, что это такое и какова дальнейшая судьба текста, и могу ли я вообще дать непредвзятую оценку творчеству автора. [А прислана юношеская скоропись-размышление на полторы странички: 7 тыс. знаков.]

Я спрашиваю, дескать, скажите пару слов о себе: сколько лет, в какой школе учишься и т.д. (Ну, чтобы анонсик маленький сделать: Ваня П., 13 лет, любит хоккей, написал рассказ…)

Он ответил, что пишет под псевдонимом, и что больше ничего мне не расскажет. Типа мальчиш-кибальчиш такой замкнутый.

Я грю, ладно, — ну, хотя бы возраст скажи.

Молчок.

Пробил по своим каналам, это нетрудно. Оказалось, известный журналист с РБК.

Пёс

Ходили с псиной гулять. Там на улице красиво так огороженный газончик. И большая табличка с яркими доходчивыми буквами: типа тов. граждане, имейте совесть, не срите в прилично ухоженных местах, цените труд, будьте бдительны и т.д. Кто бы сомневался, что, будучи моих кровей, волчара тут же под табличкой и нагадил. Потом так криво ухмыльнулся, стрельнув блатной фиксой и, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Я свои права знаю. А вот будешь ты убирать за мной говно или нет, зависит от твоей гражданской совести».

Ну, и по традиции пару-тройку анекдотов напоследок

С виду такая тихая, прилично-интеллигентная московская девушка. И только это вот караочное «хоп, мусорок, не шей мне срок!» выдало её истинную натуру.

*

По поводу дня рождения Пушкина — мельком слышанный от Игоря Волгина анекдот, мол, приходит писатель в поликлинику с анализами: кал, моча, кровь. Сдал, через день возвращается за результатом: оказалось, гений.

*

Вы проснулись, потянулись. Включили комп. Пробежались вниз по фб-ленте. По ВКонтакте. Сечин заработал за эту минуту 8 600 руб.

*

Не забуду mother-board родную

*

— Ну давай, пошути мне ещё про Шуфутинского.

— Пошуфути?..

Игорь Фунт