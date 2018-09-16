Занимательная математика

Аркадий пригласил девушку Веронику в ресторан. Он надел красивую рубашку и побрился. По дороге на свидание он купил для девушки розы за 1500 рублей. В ресторане молодые люди провели весь вечер, сумма счёта, который оплатил Аркадий, составляла 5200 рублей. После ресторана Аркадий и Вероника зашли в ночной клуб, где выпили и потанцевали. Итог посещения этого заведения: 3850 рублей, оплаченные Аркадием.

После ночного клуба Аркадий пригласил Веронику к себе, но она сказала, что ей хотелось бы побольше узнать Аркадия и она пока ещё не готова заходить к нему домой. Потом она поцеловала Аркадия в щёку и уехала, попросив звонить на досуге. Итого, Аркадий остался в минусе 10550 руб. + 184 рубля пачка презервативов, которая была предусмотрительно куплена Аркадием, но так ему и не пригодились.

Пока Аркадий приятно проводил вечер с девушкой Вероникой, его друг Григорий вызвал проститутку Снежану и провёл с ней два незабываемых часа. За это он заплатил Снежане $150, что на русские деньги составляет примерно 8000 рублей. Причём презервативы Снежана привезла с собой. Вопрос, угадайте, кто из молодых людей при расставании назвал свою девушку бл*дью?